Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

30 Dicembre 2016

Secondo un ex Ubisoft, i port diretti da PS4/Xbox One su Switch sono improbabili

Con i vari rumor che si susseguono nei riguardi di Nintendo Switch, sono molte le opinioni, spesso contrastanti, che circolano in questi giorni. Anche Sebastian Aaltonen, ex senior rendering lead presso Ubisoft e co-fondatore di Second Order LTD, ha voluto dire la sua sulla console ibrida di Nintendo, esprimendosi in verità in termini non molto ottimistici al riguardo.