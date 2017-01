Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

Cinema

29 Gennaio 2017

Spider-Man: Homecoming, nuove immagini promozionali dal film

In attesa di vedere qualcosa in più da Spider-Man: Homecoming (magari al Superbowl?), ecco arrivare in rete, in versione low-res, delle nuove immagini promozionali che ci mostrano il supereroe dei fumetti Marvel in azione. Trovate tutto dopo il salto.