Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

notizia Xbox One18:02, 9 Gennaio 2017

Xbox One S: tutti i titoli con il supporto all'HDR

Uno dei maggiori benefici di Xbox One S rispetto al modello di lancio, è il supporto per l’high dynamic range, che offre colori più vibranti e luminosi sui pannelli 4K che supportano lo standard. Oltre ai titoli first party di Microsoft come Forza Horizon 3 e Gears of War 4, la compatibilità è in aumento anche sui giochi di terze parti.