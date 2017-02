Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

Videogiochi

video PS413:58, 5 Febbraio 2017

PlayStation 4 Pro: ecco una lista dei giochi testati in modalità Boost

Il firmware 4.50 che Sony ha reso disponibile per il download in versione Beta, ha introdotto su PlayStation 4 Pro la modalità Boost, capace di incrementare il frame-rate dei giochi non ottimizzati per la console. Di seguito vi proponiamo una lista di giochi testati in questa modalità, per poi andare a verificare gli eventuali cambiamenti.