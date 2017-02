Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

Videogiochi

trailer 3DS21:56, 3 Febbraio 2017

Mario Sports Superstars: il nuovo trailer è dedicato al calcio

Il nuovo video condiviso da Nintendo per Mario Sports Superstars, titolo in arrivo per le console della famiglia Nintendo 3DS, è dedicato al calcio. Non è la prima volta che il baffuto idraulico si cimenta nello sport più popolare al mondo: la sua prima partita fu infatti giocata in Super Mario Strikers.