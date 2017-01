Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

trailer Pc11:28, 26 Gennaio 2017

MXGP 3 annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

Milestone ha annunciato MXGP3 The Official Motocross Videogame, in arrivo durante la primavera su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4. Per l'occasione, è stato pubblicato anche il trailer di debutto del gioco.