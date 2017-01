Notizie, articoli e recensioni sui videogiochi per PC e Console

notizia Switch12:42, 16 Gennaio 2017

The Legend of Zelda Breath of the Wild: foto della cartuccia (fronte e retro)

Durante l'evento Treehouse, Nintendo of America ha mostrato nel dettaglio le cartucce di Switch, soffermandosi in particolare su quella di The Legend of Zelda Breath of the Wild, in uscita il 3 marzo insieme alla nuova console della casa di Kyoto.