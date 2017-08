Ace Combat 7 Skies Unknown atterra alla Gamescom: le novità dalla fiera tedesca

Come ampiamente dimostrato nel corso della prova concessaci da Bandai Namco durante l'E3 di Los Angeles, Ace Combat 7: Skies Unknown non è certo un titolo rivoluzionario e, con tutta probabilità, è meglio così. Dopo anni di mezzi fallimenti, il team di Project Aces ha deciso di tornare sui propri passi per offrire al pubblico dei fedelissimi un titolo in grado di appagare tutte le velleità aeronautiche degli appassionati della saga di Bandai Namco. Eppure il nuovo capitolo della serie non è del tutto privo di novità. Ottime novità, stando alle informazioni che ci hanno offerto i membri dello studio nipponco nell'area dedicata al gioco sullo showfloor di questa Gamescom.

Nel blu, dipinto di blu

La demo presentata da Bandai Namco alla Gamescom era la stessa già provata, meno di due mesi or sono, all'E3 2017, pertanto non abbiamo potuto mettere alla prova le nostre abilità aviatorie con una nuova missione del titolo, attualmente previsto per un generico 2018. Eppure il giretto nel booth del publisher giapponese non è certo stato privo di spunti d'interesse.

Nel corso di una breve presentazione, infatti, il team di sviluppo ci ha offerto nuovi dettagli sulle dinamiche legate al sistema di clima dinamico del titolo e, soprattutto, sul loro peso sulle meccaniche di gioco. Oltre ad essere una vera gioia per gli occhi (sul serio, in volo la volumetria degli elementi metereologici e gli effetti ad essi collegati fanno saltare più di un respiro), il succitato sistema influisce in maniera consistente tanto sull'handling dell'apparecchio in dotazione, quanto sulle strategie da adottare per portare a casa la pellaccia durante le tese battaglie aeree offerte dal titolo.

Tanto per cominciare, volando tra le nuvole, il giocatore può imbattersi in turbolenze più o meno intense, in grado di compromettere la stabilità del velivolo e, di conseguenza, il sistema di puntamento delle armi durante gli scontri. Raccogliendo pioggia o condensa ed elevandosi in quota, invece, è possibile innescare fenomeni di congelamento che, oltre a ridurre praticamente a zero la visibilità dell'abitacolo, potrebbero estendersi alle ali e compromettere del tutto la manovrabilità dei diversi caccia. In questo casi è quindi consigliabile eseguire dei repentini cali di quota (leggasi clamorose picchiate) per arginare i danni. Una volta raggiunte le immediate - relativamente parlando - vicinanze del suolo, è buona norma tenere presente che Ace Combat 7 include anche effetti di nebbia potenzialmente invalidanti, perché in grado di occultare eventuali ostacoli sulla traiettoria di volo.

Un discorso che vale, a quote maggiori, per i gruppi di nuvole in quota, che potrebbero nascondere turbolenze pronte a ghermire i giocatori o nemici in agguato. E su questa note ostili passiamo al secondo fronte chiave sul quale il clima dinamico esercita un impatto consistente, ovvero quello strategico. Gruppi di nubi e nebbia possono infatti essere utilizzati per uscire dal reticolo di eventuali inseguitori, o perfino per ribaltare totalmente i rapporti di forza di uno scontro. Anche perché l'effetto celante riduce considerevolmente le prestazioni dei radar aria-aria degli apparecchi, oltre a quelle sensoriali dei piloti. Uscendo troppo repentinamente da una nuvola, si potrebbero inoltre subire le conseguenze accecanti di un effetto flare particolarmente virulento. Tutti elementi che, oltre a migliorare l'ascendente titolo dal punto di vista dell'immersività, rendono l'azione del gameplay più varia, ricca e strutturata, e assecondano uno stile di gioco più ragionato e tattico. In termini pratici, si tratta di un grande passo avanti per la formula di questo storico brand, che potrebbe contribuire a portare la serie a nuovi picchi di appagamento. Prima di lasciare il booth di Bandai, abbiamo chiesto allo sviluppatore se le condizioni climatiche saranno completamente dinamiche, e quindi se, tornando a giocare una missione già portata a termine, potrà capitarci di imbattersi in condizioni climatiche radicamente differenti. Come prevedibile, lo studio ha confermato che ogni mappamissione avrà il suo clima "di base", che potrà pero evolenrsi dinamicamente in modi imprevedibili durante la partita.

Tutte informazioni che hanno solleticato i nostri appetiti, tanto che non vediamo l'ora di tornare a calcare i cieli di Ace Combat 7 a bordo del nostro aereo preferito, l'inossidabile F-14.