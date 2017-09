Attack on Titan 2: L'Attacco dei Giganti Anteprima

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni di SQUARE ENIX, BANDAI NAMCO Entertainment e CyberConnect2 sono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. È inoltre nemico giurato di DLC e digital delivery. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare Gamindustri. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo via

La mente ingegnosa del sensei Isayama non poteva che partorire un'opera titanica, non tanto per le colossali fattezze delle terrificanti e fameliche creature che caratterizzano il manga di Attack on Titan e i suoi numerosi derivati, quanto per la profondità degli attori principali, la complessità della società in cui essi sguazzano, nonché lo spessore del drammatico e sempre coinvolgente canovaccio narrativo: capace di sparare senza sosta insospettabili colpi di scena come se fossero palle di cannone, e soprattutto di tenere il lettore costantemente col fiato sospeso e in angoscia per le incerte sorti dei propri beniamini. Un po' quel che accade nel blockbuster statunitense Game of Thrones, dove la morte non ha mai fatto distinzioni tra comparse e protagonisti, e aleggia dispoticamente sull'intera produzione. È dunque naturale che un'epopea di tale caratura e rarità abbia riscosso un ciclopico successo prima nel settore cartaceo e in seguito sui circuiti televisivi di tutto il globo, aggiudicandosi nel frattempo anche una modesta serie di trasposizioni videoludiche.

Di questi, giusto un anno fa esaminammo A.O.T. Wings of Freedom, un action game che permetteva al giocatore di riprodurre con certosina fedeltà tutte le dinamiche apprezzate nell'omonima serie d'animazione. Fu esattamente questa sua caratteristica che ci spinse a premiare l'offerta di Omega Force, che tuttavia presentava due difetti non da poco, quali una mappatura dei comandi un po' ostica e lo scarno livello contenutistico riconducibile alla ridotta porzione di storia al tempo trasposta in anime. Il prodotto ci diede pertanto l'impressione di essere giusto un esperimento atto a sondare il terreno e la curiosità dei giocatori, in previsione di un secondo episodio più vasto e preciso, nonché ricco di tutti i contenuti offerti dalla seconda serie televisiva trasmessa solo pochi mesi or sono. Una sensazione poi confermata da Koei Tecmo stessa, la quale ha recentemente annunciato l'arrivo di un sequel attualmente previsto per il 2018.

Le informazioni al momento in nostro possesso non saranno molte, ma quantomeno ci offrono una promettente panoramica su quel che possiamo aspettarci da questo attesissimo seguito.

The Second Coming

Come anticipato nella nostra introduzione, Attack on Titan 2 (titolo provvisorio) permetterà innanzitutto di rivivere gli eventi accaduti nella seconda stagione dell'anime, riprendendo dunque la trama del manga proprio dove si era interrotta la non troppo longeva campagna principale del precedente titolo; il team di sviluppo ha però promesso -in occasione della scorsa Gamescom- che il nuovo prodotto includerà anche delle originali storie secondarie che porranno sotto i riflettori alcuni lati nascosti dei nostri beniamini, cui la serie televisiva non ha potuto dedicare il giusto spazio. Possiamo pertanto escludere che la modalità storia possa coprire anche le vicende che durante la prossima primavera saranno inscenate dalla terza stagione dell'anime: sebbene questa sia imminente e probabilmente già pronta, i ragazzi di Omega Force hanno dichiarato di star al momento concentrando le proprie risorse sulla sola trasposizione videoludica della seconda. Ciononostante, vista anche la breve durata della stessa, che per nostra sfortuna si è interrotta dopo soli dodici intensi episodi, ci auguriamo che il pacchetto includa anche stavolta delle missioni extra, sbloccabili dopo il completamento del gioco, che ci forniscano almeno un assaggio delle successive peripezie di Eren Jeager e degli altri componenti dell'Armata Ricognitiva.

In ogni caso, mentre A.O.T. Wings of Freedom ripercorreva le vicende del manga in maniera troppo lineare attraverso un continuo susseguirsi di missioni (più o meno tutte uguali), e utilizzava il campo base come mero HUB per migliorare l'equipaggiamento, accettare le richieste dei compagni di reggimento e salvare i propri progressi, questa seconda incarnazione del brand aprirà invece le porte all'interazione con i molteplici attori della vicenda. Non solo potremo approfondirne la caratterizzazione e instaurare legami con tutto il cast, ma il nuovo campo base sarà notevolmente più grande, quasi al pari di una piccola cittadina, e presenterà degli avanzati elementi RPG che influenzeranno anche la narrazione, ma su cui lo staff ha preferito non sbottonarsi troppo, almeno per il momento.



A giudicare dalle apparenze, sarà comunque il gameplay del gioco, l'aspetto senza dubbio più riuscito di A.O.T. Wings of Freedom, a presentare le più succulente e gradite novità di questo ambizioso sequel. Prima di ogni altra cosa, i movimenti dei voraci Titani appaiono ora molto più armoniosi ed evoluti di quanto non fossero in passato: le prime immagini ci hanno difatti mostrato degli esseri in grado di correre ed arrampicarsi sugli edifici pur di agguantare i rapidissimi soldati in volo, forti del caratteristico dispositivo di manovra tridimensionale che permette loro di amputare testa ed arti alle mastodontiche creature.

È plausibile dunque che anche il livello di sfida, troppo tarato verso il basso, venga positivamente influenzato da questa prima, ma significativa miglioria richiesta a gran voce dai fan.

Gli estimatori della forma "titanica" di Eren, dal moveset assai limitato nel primo gioco e non divertente come ci saremmo aspettati, anche a causa di movimenti non proprio precisi, potranno poi tirare un respiro di sollievo, in quanto Omega Force ha assicurato di aver affinato quel particolare aspetto del gameplay, che per giunta faceva colare a picco la difficoltà del titolo. Chissà che finalmente non ci venga presentata l'occasione di vestire anche i panni del Titano Corazzato e degli altri Titan Shifter, magari in qualche inedita modalità secondaria o comunque nelle sessioni multiplayer online, che come prevedibile giocheranno un importante ruolo anche in questo secondo episodio.

Proprio il roster, in precedenza limitato ai protagonisti principali e pochi altri soldati, vanterà difatti ben più di dieci personaggi giocabili, ragion per cui ci auguriamo che ciascuno di essi venga adeguatamente diversificato, al fine di evitare quanto accaduto nel primo Attack on Titan, dove la stragrande maggioranza dei giocatori era solita utilizzare perlopiù il capitano Levi a causa dei suoi parametri esagerati.

Fra le altre novità degne di menzione, va segnalato come la mappatura dei comandi, così ostica nell'originale Attack on Titan, potrebbe qui subire un'opportuna rivisitazione per far fronte alle esigenze dei giocatori meno esperti o comunque di coloro che ne accusarono la complessità. È stato infatti lo stesso Hisashi Koinuma -che fra le altre cose si è detto interessato ad incrementare il livello di interazione e distruzione degli scenari- a rivelare di star escogitando alcuni espedienti che rendano i comandi più accessibili ed intuitivi. Non resta dunque che incrociare le dita e aspettare fiduciosi i primi mesi dell'anno venturo.

Nell'attesa, vi ricordiamo che il publisher ha di recente rivelato che Attack on Titan 2 riceverà opportune ottimizzazioni che gli permetteranno di sfruttare le superiori capacità tecniche di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, le quali potrebbero finalmente garantire un framerate granitico e una resa grafica superiore allo standard qualitativo cui Omega Force ci ha ormai abituati.