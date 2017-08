Call of Cthulhu: nuovo contatto con il gioco tratto dai racconti di Lovecraft

"Quando le stelle si saranno allineate, alcune forze ignote libereranno i corpi dei Grandi Antichi. I sacerdoti segreti faranno risorgere il Grande Cthulhu dalla tomba per ripristinare il suo dominio sulla Terra. L'umanità diverrà come i Grandi Antichi: libera e selvaggia, al di sopra del bene e del male, senza leggi né morale. Gli Antichi liberati insegneranno all'umanità nuovi modi di urlare e uccidere, e tutta la Terra brucerà in un olocausto di estasi e libertà".



Un programmino sicuramente invitante quello che prospettano le oscure divinità nascoste negli angoli bui dell'antimorte pluridimensionale nata dalla mente di H.P. Lovecraft, uno degli autori più creativamente potenti dello scorso secolo. Per quel che ci riguarda, il mondo ha bisogno di più giochi ispirati alla mitologia straniante del buon Howard, ed è per questo che siamo particolarmente felici che Cyanide abbia deciso di mostrare al nostro semidio tentacolato preferito tutto l'amore che si merita con un titolo, Call of Cthulhu appunto, che pare ritrarre in maniera praticamente perfetta il feel dell'opera lovecraftiana. E dato che alla Gamescom era disponibile una nuova build del gioco, non abbiamo potuto esimerci dal vocalizzare un accorato Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn e lanciarci all'avventura.

Non è morto ciò che può giacere in eterno

La nuova demo mostrata in quel di Colonia si apriva con l'arrivo di Edward Pierce, l'investigatore privato protagonista del gioco, sulle coste di Darkwater Island, la tetra ambientazione dell'ibrido ruolistico-investicativo di Cyanide Studios. Pierce, un uomo tutto d'un pezzo con un passato da soldato, sta investigando sulla misteriosa dipartita di Sarah Hawkings, un'artista che, qualche anno prima, aveva abbandonato Boston per trasferirsi con famiglia a seguito tra le mura di un antico maniero tra i boschi dell'isola. Una scelta che, considerando l'atmosfera funerea di Blackwater, fatichiamo a comprendere a fondo, ma che siamo certi troverà una chiara spiegazione tra le maglie della trama del titolo, uno dei più interessanti del catalogo di Focus Home Interactive. Basta una sola occhiata per rendersi conto di come Blackwater rispetti tutti i canoni tipici del "luogo da evitare" nel quadro dell'opera transdimensionale di Lovecraft.

Carcasse di animali lasciate a imputridire per le strade, il costante vociare di un mare nero come la disperazione, cittadini schivi e vagamente inquietanti, e soprattutto una coltre nebbiosa sempiterna e opprimente, quasi a rappresentare le sensazioni che il gioco promette di suscitare nell'animo del giocatore. Ci sono echi di Innsmouth a Blackwater, echi di tutti quei luoghi di confine dove dimorano, nascoste, entità innominabili, figlie di geometrie che la mente umana si rifiuta di concepire. Da questo punto di vista, Call of Cthulhu è già un successo annunciato, data l'abilità finora dimostrata dai ragazzi di Cyanide di sublimare in poligoni i frutti dell'immaginario delirante dello scrittore statunitense. Eppure non è direttamente l'opera di Lovecraft la fonte d'ispirazione di questo Call of Cthulhu, bensì l'omonimo gioco di ruolo di Chaosium, uno dei migliori gdr cartacei di sempre. E in effetti, sotto il profilo ruolistico, il titolo di Focus deve molto, moltissimo al gioco di Chaosium.

Per portare a termine la propria indagine, infatti, Pierce dovrà contare più sul proprio intelletto che sui propri muscoli, sempre alle prese con una follia straziante, contagiosa, in grado di annichilire e ottenebrare i suoi sensi.

Per trasmettere queste sensazioni, assecondando al contempo la formula libertaria della controparte da tavolo, il gameplay sviluppato da Cyanide si basa su dialogo e conoscenza, due strumenti con i quali Pierce sarà in grado di progredire nelle sue indagini, verso un orizzonte dalle tinte decisamente orrorifiche. Poco dopo lo sbarco sull'isola, ad esempio, il nostro investigatore è chiamato a raccogliere, tra le strade del borgo, qualche informazione sulla vittima al centro della sua indagine.

La successiva visita presso la locale taverna ci offre un buon pretesto per tornare a fare la conoscenza del sistema di dialogo a scelta multipla del titolo, che da una parte permette al giocatore di acquisire conoscenze preziose in grado di alterare i successivi scambi verbali con gli altri personaggi, mentre dall'altra contribuisce definire il proprio approccio al gioco, al contempo base e scopo del sistema di progressione di Call of Cthulhu.

Utilizzando a più riprese una determinata abilità, infatti, l'utente potrà aumentarne l'efficienza, garantendosi quindi maggiori chance nella prova successiva. La schermata delle abilità in dotazione a Pierce conta tre rami d'abilità principali (Social, Profession e Knowledge), suddivisi a loro volta in diverse branche di possibile specializzazione.

Un giocatore particolarmente bellicoso, infatti, potrebbe decidere di favorire, nel ramo Social, l'intimidazione alla persuasione, per ottenere le informazioni necessarie con un fare aggressivo e minaccioso. Scelta che, naturalmente, avrà conseguenze sull'incedere della trama e sul comportamento dei suoi attori.

Nel corso della presentazione, gli sviluppatori hanno ribadito a più riprese che lo spettro decisionale sarà ampio e strutturato, motore di una libertà d'azione decisamente promettente. Un fattore che, unito alla prospettiva in prima persona utilizzata dal gioco, sembra teso a promuovere - con successo, a quanto abbiamo potuto vedere - un senso di immersione fortemente coinvolgente.

Dopo aver raccolto sufficienti informazioni in giro per il porto, e aver interrogato il nostro oscuro nocchiero, il vecchio lupo di mare James Fitzroy, scopriremo che il passo successivo dell'indagine ci richiederà di fare effrazione in un magazzino in mano a un gruppo di contrabbandieri.

Per raggiungere l'obiettivo, potremo quindi cercare una via d'accesso nascosta (sottoponendo il protagonista allo stress di un bagno decisamente agghiacciante nei canali di Darkwater) o tentare di convincere i contrabbandieri a garantirci l'accesso, facendo magari leva su qualche informazione "rubata" origliando tra le ombre di un vicolo oscuro. Il mondo di Call of Cthulhu sembra infatti colmo di informazioni e segreti da cercare e utilizzare come armi dialogiche nel corso delle nostre peregrinazioni, una dinamica che asseconda una formula di gioco intrigante, che per alcuni versi ci ha ricordato quella degli ultimi titoli della saga di Sherlock Holmes.

Rimane ancora qualche dubbio circa alcune circostanze di gioco ancora inedite, come quelle legate al combattimento, che, stando a quanto ci hanno detto gli sviluppatori, saranno sempre e comunque scriptate, e vincolate al successo in un determinato tiro abilità, magari in associazione a bonus guadagnati a colpi di conoscenze acquisite. Una routine che, sulla lunga distanza, potrebbe influire negativamente sul senso di tensione suscitato dalle ottime atmosfere del titolo, dando ai giocatori la sensazione di trovarsi "su binari" fin troppo limitanti.

Un altro grande, gigantesco punto interrogativo è legato al fatto che, sin dalla prima anteprima, lo studio ha mostrato il titolo esclusivamente tramite presentazioni "hands-off", ovvero mostrano una live demo non giocabile. Si tratta in effetti di una strategia che è difficile non accogliere con sospetto, specialmente ora che al lancio del titolo (previsto per la fine dell'anno) mancano solo pochi mesi. In ultimo il comparto tecnico, per quanto stilisticamente ispirato, ci è sembrato un po' claudicante, specialmente dal punto di vista delle animazioni facciali.

Incognite a parte, il lavoro di Cyanide sembra veramente promettente, potenzialmente in grado di rivaleggiare con l'ultimo grande scontro videoludico con i demoni di Lovecraft: l'indimenticato Dark Corners of the Earth.