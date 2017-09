DOOM Anteprima: lo sparatutto Bethesda arriva su Nintendo Switch

Bethesda ci crede, ha riposto fiducia nel piccolo gioiello targato Nintendo e lo ha dimostrato nel Direct di una settimana fa. Con una mossa a sorpresa è riuscita ad impadronirsi dello scettro di maggior supporter third party (insieme a Square Enix) di Switch e a sbalordire un po' tutti con l'annuncio delle versioni di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus dedicate all'ibrida della grande N. Di certo gli sparatutto di id Software e di MachineGames non rappresentano il gioco-tipo che siamo abituati a vedere sulle console Nintendo, ma non si può non salutarli con un certo entusiasmo, dopotutto si sta parlando di due titoli freschi, dotati di grande appeal (molto più di Skyrim, ad esempio) e potenzialmente intriganti in modalità portatile. Purtroppo durante lo showcase di Londra non abbiamo avuto occasione di effettuare una prova diretta con la versione "miniaturizzata" di DOOM, ma abbiamo comunque avuto occasione di dargli uno sguardo e di conoscere diverse informazioni interessanti.

Ovviamente stiamo parlando di una edizione che deve andare incontro a forti compromessi per poter risultare quantomeno giocabile sia in modalità dock che portable: il framerate è quindi stato dimezzato a 30 fps e il dettaglio si situa al di sotto del preset Low su PC. Sebbene si notino chiaramente grossi sacrifici, l'immagine rimane gradevole e pulita, anche grazie alle ridotte dimensioni dello schermo di Switch.

Il discorso potrebbe essere drammaticamente diverso nella versione da TV, anche se per ora non è stata diffusa nessuna informazione né alcun video a testimoniare ciò.Nella sua accezione tascabile il frenetico sparatutto di id Software scalcia come un mulo, non rinuncia ad una stilla di quella forza turbinosa che ne caratterizza il gameplay al cardiopalma.

Già le prime arene pullulanti di Imp ci hanno permesso di assistere a truci combattimenti ed esecuzioni sanguinolente, ad assalti a muso duro stringendo una letale doppietta o un fucile d'assalto. Il framerate, ancorato alla soglia dei 30, non sembra mostrare il fianco a cali improvvisi troppo fastidiosi, che comunque si notano specialmente durante la frenesia di un'uccisione gloriosa.

Problemi risolvibili con qualche mese di polishing - l'uscita del gioco è prevista per fine anno -, ma che, sempre se rimarranno confinati a casi sporadici, non dovrebbero influire eccessivamente nel vorticare di sangue e piombo.

Immaginiamo che tutti quelli che vorranno godere dell'ardore battagliero di DOOM in mobilità saranno ben disposti ad accettare ogni compromesso, tuttavia se l'intenzione è quella di propendere per una versione tradizionale dell'esperienza, allora potrebbe non valere la pena di acquistare il gioco al lancio.

Tenete presente che le versioni PC, PlayStation 4 e quella Xbox One offrono una fluidità maggiore, un dettaglio migliore ed una risoluzione più elevata: l'edizione per Switch, chiaramente, è disposta (o costretta) a dire no ad alcune caratteristiche proprio in funzione della sua anima da mutaforma.

Un'essenza proteiforme che potrebbe essere sfruttata al meglio, per via della sua immediatezza, in versione mobile: come abbiamo detto non ci è stato possibile testare la comodità dei Joy-Con, ma la natura di DOOM ci fa pensare che il controller pro sia il sistema più comodo e soddisfacente per squartare mostri indemoniati.

Ci sono poi altri dati controversi: sappiamo già che lo SnapMap non sarà presente, a meno di dietrofront improvvisi.

Alla fine, però, si tratta di una caratteristica gradita soprattutto all'utenza PC e che di certo non farà troppo sentire la sua mancanza. L'incognita più grande riguarda la modalità multigiocatore, la quale, secondo delle dichiarazioni rilasciate poco dopo l'annuncio, arriverà sotto forma di download separato a causa della ridotta capacità delle cartucce.

Questo piccolo "inconveniente" potrebbe causare qualche magagna di troppo, visto che l'hard disk della console Nintendo non è di certo famoso per le sue generose dimensioni. Sarà necessario essere pazienti ed attendere un chiarimento da Bethesda: nel frattempo il morale dovrebbe essere alto, perché anche se con qualche difficoltà e sacrificio, DOOM potrebbe rappresentare un'ottima aggiunta alla già ricca lineup di Switch.