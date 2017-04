Hey! Pikmin per Nintendo 3DS Anteprima

va matto per il chinotto, i fumetti europei (anche quelli francesi), non sopporta le code. Ha un debole per i videogiochi giapponesi, ma Kojima proprio non gli sta simpatico. Apprezza i giochi di breve durata, ma poi finisce sempre per iniziarne uno da 40 ore! Dissuadetelo suo su

Pikmin è tornato! Ma non è esattamente lo stesso che vi ricordate...

Anche chi ha giocato il ritorno di fiamma nel 2013, ovvero Pikmin 3 uscito nel primo anno di vita dello sfortunato Wii U, faticherà a ritrovare in Hey! Pikmin le meccaniche che hanno caratterizzato la serie sin dall'esordio su Gamecube.

Il cambio di passo non è tanto dovuto alla nuova prospettiva laterale che prende il posto della telecamera posizionata dietro alle spalle del protagonista e liberamente manovrabile, bensì nell'abbandono di un concept da strategico in tempo reale a favore di un action/platform travestito da puzzle game. Più enigmi da risolvere che insetti da mazzuolare, per farla breve. Come annunciato nel recente Nintendo Direct, condotto da Yoshiaki Koizumi, Hey! Pikmin sbarcherà su Nintendo 3DS la prossima Estate, per la precisione il 28 Luglio.

Olimar di nuovo nei guai

Capitan Olimar, protagonista indiscusso di tutti i videogiochi della serie Pikimin, stava viaggiando nello spazio profondo a bordo dell'astronave Dolphin 2 e come tradizione si schianta su un nuovo pianeta che guarda caso è abitato da variopinti Pikmin. L'avventura avrà anche in questo caso l'obiettivo di recuperare tutti i pezzi dell'astronave, ricostruirla e decollare alla volta dello spazio lassù, salvando nel frattempo il maggior numero di Pikmin possibile.



A cambiare, come già accennato, è la prospettiva di gioco, con l'azione ora inquadrata lateralmente come nei più classici platform a scorrimento. Olimar dovrà sempre rintracciare negli arbusti più nascosti nuovi esemplari di Pikmin, radunarli a sé e lanciarli all'attacco di creature ben più grandi di loro, piuttosto che chiedere loro di raccogliere oggetti, ciarpame e residui della Dolphin 2 trovati qua e là. Finalmente Nintendo decide di privilegiare il pennino ed il touch screen quali mezzo di interazione: un po' a sorpresa Pikmin 3 su Wii U aveva continuato a servirsi dei pulsanti per interagire con le creaturine, approccio che Hey! Pikmin rigetta totalmente, dal momento che tutti i comandi si trovano alloggiati nello schermo tattile inferiore. L'azione si sviluppa su entrambi gli schermi, in maniera verticale quindi, per quanto gli sviluppatori abbiano preferito adornare i livelli di molti dettagli floreali piuttosto che sbizzarrirsi in piattaforme, piani e bivi nel percorso. Al massimo c'è un piano nello schermo inferiore e uno in quello superiore, anche perché in quest'ultimo non essendo tattile il giocatore non ha alcuna possibilità di interazione.

L'esercito dei Pikmin sarà composto da vecchie conoscenze, con qualche nuova abilità. Ai Pikmin Rossi, resistenti al fuoco, si affiancano quelli Blu, in grado di accompagnarci sott'acqua, e quelli Gialli, che possono schiantare il loro sedere a terra per aprire nuove strade. Scorgendo, però, la statuetta Amiibo che sarà nei negozi anch'essa il 28 Luglio intravediamo anche gli esemplari introdotti nel terzo episodio su Wii U, ovvero i Pikmin Roccia, che grazie alla loro corazza possono rompere alcune barriere troppo resistenti per gli altri, ed i Pikmin Alati che possono attaccare nemici volanti e svolazzare a pelo d'acqua. Chissà se in Hey! Pikmin manterranno questi poteri.

Incognita software house...

Nella carrellata che Nintendo ci ha fatto del gioco durante il Direct non è stato menzionato il nome del team di sviluppo. Tuttavia osservando con attenzione le schermate ed i video di gameplay pare esserci una forte parentela tra l'imminente Hey! Pikmin e l'avventura Chibi-Robo! Zip Lashh pubblicata nel 2015. Lo stile grafico di entrambi i giochi in effetti presenta un mix di texture realistiche nella colorazione e nell'illuminazione e personaggi/nemici dal tocco più cartoon.

Giureremmo quindi che dietro lo sviluppo di Hey! Pikmin ci sia nientemeno che Vanpool, software house che si è fatta conoscere con i videogiochi con protagonista Tingle su Nintendo DS ed in tempi più recenti per i due videogiochi Dillon's Rolling Western dove si gioca nei panni di un armadillo rotolante. Dopo aver lavorato sul platform di Chibi Robo, Nintendo avrà magari deciso di affidare loro una licenza altrettanto cara agli appassionati, che sperano di ritrovare in versione portatile l'analoga sensazione di meraviglia e freschezza che portò l'originale sin dal momento in cui si inserì il mini-cd all'interno del Gamecube.