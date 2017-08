Hokuto Ga Gotoku Anteprima

Il quartiere di Akihabara è da molti considerato il luogo in cui i sogni si avverano. Tra sale giochi, locali di maid e idol e altre follie, la città elettrica è diventata un vero e proprio rifugio per chi vive intensamente le proprie passioni, che siano queste i tornei di Street Fighter o la collezione di tutti i Gashapon di Hatsune Miku. Ebbene, oggi in quel meraviglioso quartiere si è avverato il sogno di migliaia di amanti dei videogiochi e di Hokuto no Ken. Durante la presentazione dedicata a Ryu ga Gotoku svoltasi ieri, SEGA ha annunciato che Toshihiro Nagoshi e il suo team sono al lavoro su un gioco che unisce le meccaniche di Yakuza e la licenza ufficiale della serie di Buronson e Hara. Come era prevedibile l'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati, ma dopo anni di bastonate sulle gengive si percepisce nell'aria anche una buona dose di prudenza. I giochi validi basati sulla saga di Hokuto no Ken si contano sulla punta delle dita e nella mente nei fan è ancora stampata a fuoco la sensazione di cocente delusione provata di fronte agli impacciati tentativi di alcuni sviluppatori di rendere onore a Ken il Guerriero. Tra le prove più convincenti spiccano senza Hokuto no Ken per Mega Drive (da noi giunto come Last Battle, per problemi con le licenze), Hokuto no Ken Seiki Matsukyu Seishi Densetsu per la prima PlayStation, il picchiaduro 2D a incontri sviluppato da ArcSystem Works (nonostante i problemi di bilanciamento e la dose abbondante di combo infinite) e perfino il bizzarro Fighting Mania: Fist of the North Star, che ha permesso a migliaia di fan di sfogare le proprie frustrazioni su sei bersagli da prendere a pugni. Il resto è da dimenticare.



A spasso nell'Eden

Tra le poche certezze relative a Hokuto ga Gotoku c'è l'ambientazione. L'avventura si svolgerà in una sorta di agglomerato urbano chiamato Eden, la città dei miracoli. In un mondo ormai devastato dai conflitti nucleari e ridotto a una distesa desertica, grazie alle riserve di acqua ed energia garantitegli da Sphere City, Eden è un vero e proprio paradiso per i viaggiatori. Ma come ogni luogo pieno di opportunità, la città dei miracoli attirerà persone senza scrupoli alla ricerca di facile profitto. Questo è il palcoscenico su cui si svolgerà la storia inedita raccontata dal titolo di Nagoshi. Pur sfruttando il contesto narrativo del manga e dell'anime di riferimento, questo gioco di Ken il Guerriero non seguirà la storia originale, ma si limiterà a raccontare una nuova avventura in cui faranno la propria comparsa personaggi storici e volti inediti. L'erede della divina scuola di Hokuto approderà a Eden guidato da alcune voci secondo cui Giulia, la sua amata, sarebbe ancora viva e vegeta e si troverebbe proprio nella città dei miracoli.



eden city

La divina arte

Stando alla descrizione, Eden sarà un ambiente vasto e affollato e sarà una sorta di versione post-atomica di Kabukich?, con tanto di locali a luci rosse e bar dove affogare i dispiaceri nell'alcol. Si tratta di un approccio atipico per la serie, che potrebbe far alzare il sopracciglio ai fan più accaniti. Fortunatamente Nagoshi ha dichiarato che non ci troveremo fra le mani un banale copia e incolla di Yakuza, ma che il team sta studiando diversi elementi inediti in linea con le atmosfere del manga e dell'anime di riferimento.

Un elemento che molto probabilmente verrà "rubato" alla serie di Yakuza è il sistema di combattimento. Nel corso degli anni le risse di Kazuma Kiryu sono diventate divertenti e spettacolari, riuscendo a trasmettere in modo chiaro e inequivocabile la pesantezza dei colpi. Questi elementi sono fondamentali per un gioco dedicato a Kenshiro e alla divina arte di Hokuto. Dai video usciti finora si vede ben poco, ma è probabile che anche in Hokuto ga Gotoku troveremo qualcosa di simile all'Heat Mode di Yakuza. Probabilmente una volta riempita l'apposita barra vedremo Kenshiro strappare la maglietta con la sola forza della dieta proteica e avremo a disposizione le tecniche più devastanti della scuola di Hokuto. Nel manga e nell'anime le prese e le proiezioni non si vedono spesso, ma è probabile che faranno comunque parte del gameplay per esigenze di design, soprattutto contro gli avversari che abuseranno della parata. Per il resto possiamo tranquillamente aspettarci la nostra dose di calci volanti, la tecnica dei cento colpi e altri marchi di fabbrica del capolavoro di Buronson e Hara, il tutto accompagnato dalle leggendarie teste esplose caratterizzate dalla medesima censura dell'anime.



L'incubo dei mini-giochi

Nel corso degli anni gli appassionati di Yakuza hanno potuto passare il tempo con decine di mini-giochi più o meno ispirati, utili per far vivere in prima persona tutto ciò che un quartiere vivo e trasgressivo come Kabukich? era in grado di offrire. Tra serate negli hostess club, esibizioni al karaoke e partitelle in sala giochi, le opportunità offerte dalla serie erano davvero tante. Tutto questo serviva per alleggerire i toni di una trama sempre drammatica e per garantire un gradito stacco dalle risse e dai dialoghi al centro dell'offerta ludica di Yakuza.



Come tutto questo verrà trasportato in Hokuto ga Gotoku è ancora un mistero, ma la breve scena del trailer in cui Kenshiro prepara un cocktail dietro al bancone di un bar lascia intendere che dovremo aspettarci un pizzico di umorismo "nagoshiano". Considerando che la saga di Hokuto no Ken è sempre stata drammatica, è fondamentale che gli sviluppatori bilancino a dovere questo tipo di interventi.



Questione di stile

Il comparto tecnico di Hokuto ga Gotoku si baserà sul motore di Yakuza 6, che ha già dimostrato di poter offrire prestazioni più che dignitose. Al netto di alcune animazioni legnose, quanto mostrato dal trailer lascia ben sperare. Anche se a tratti molto simili agli scorci di Kabukich?, le strade di Eden sembrano ben progettate e il design dei personaggi è rispettoso delle fonti di riferimento. Il trailer mostra alcuni volti storici della serie e sequenze ormai entrate nella leggenda del fumetto e dell'animazione (lo scambio di colpi tra Kenshiro e Shin, per esempio). La PlayStation 4, console per cui il gioco è stato annunciato, ha tutto il potenziale per permettere agli sviluppatori di ricreare fedelmente le migliori sequenze di Hokuto no Ken e negli ultimi anni il team di sviluppo di Yakuza si è distinto per una crescita costante sul fronte della programmazione. Le informazioni sulla componente audio sono ancora ridotte all'osso. Del doppiaggio di Kenshiro si occuperà Takaya Kuroda, già voce di Kazuma Kiryu, ma non sono stati diffusi dettagli relativi all'eventuale sfruttamento della splendida colonna sonora originale (uno dei pilastri su cui si regge il successo della serie animata). Stando alle dichiarazioni di SEGA, al Tokyo Games Show verranno diffuse ulteriori informazioni su Hokuto ga Gotoku. L'uscita del gioco è prevista per il 2018 su PS4. Speriamo che i pianeti si allineino e che Nagoshi riesca a creare un'esperienza all'altezza della leggenda di Hokuto no Ken.