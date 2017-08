Naruto to Boruto Shinobi Striker: le novità dalla Gamescom di Colonia

Il manga di Naruto si è ormai concluso, ma il brand continuerà a vivere anche dopo la sua fine. A preservare ancora a lungo il suo nome negli annali ci penserà ovviamente il medium videoludico, che dopo la longeva serie Ultimate Ninja Storm di CyberConnect, ha in programma di intraprendere sentieri alternativi a quelli del solito picchiaduro per sfruttare il più possibile l'opera di Kishimoto. È questa l'intenzione del team Soleil che, sotto l'egida di Bandai-Namco, ha presentato alla Gamescom di Colonia il nuovo Naruto To Boruto: Shinobi Striker, un tie-in piuttosto peculiare, lontano dai classici stilemi di un brawler game, intenzionato a proporre ai fan dello shonen un competitivo online esclusivamente 4vs4, con un considerevole focus sulla customizzazione del proprio avatar, dandoci così la possibilità di creare il nostro ninja tutto personale.

"Io credo in me, nel gioco mio"

Nello stand di Namco-Bandai abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con gli sviluppatori, desiderosi di fornire all'utenza un prodotto fortemente innovativo, che rilegga la mitologia originale secondo un'ottica differente rispetto a quella degli altri congeneri su licenza. Il team, a tal proposito, mette subito in chiaro gli aspetti chiave della sua opera: senza la volontà di riprodurre per l'ennesima volta gli archi narrativi del manga, Shinobi Striker segue la via dell'always online, che pone quattro ninja contro altrettanti avversari umani, focalizzandosi principalmente sulla costruzione di un team solido ed efficiente. Gli eroi selezionabili, infatti, si suddividono in diverse classi, caratterizzata ognuna da una propria funzionalità all'interno della squadra: si va dal personaggio "long range" fino a quello di tipo "difensivo", passando per l'immancabile "healer" ed il lottatore "offensivo".

È chiaro che, come in molti altri titoli competitivi di questo genere, la formazione di un gruppo il più possibile bilanciato nelle sue componenti è una prerogativa imprescindibile per avere la meglio sugli avversari. E se i protagonisti dell'anime avranno un set di skills predefinito da apprendere e padroneggiare con cura, nulla vi vieterà di scegliere il vostro avatar accuratamente personalizzato prima di scendere sul ring. Seguendo il modello di Xenoverse, insomma, Shinobi Striker ci permetterà di creare da zero un ninja dotato di abilità completamente nuove, offrendoci l'opportunità di assemblare il nostro guerriero ideale. Quest'anima un po' ruolistica è uno degli elementi che contraddistingue il titolo di Soleil e potrebbe offrire ai giocatori un buon grado di rigiocabilità, con l'obiettivo sia di conoscere a menadito ogni tipologia di combattente, sia di cercare l'equilibrio perfetto con cui allestire una squadra priva di punti deboli. Per iniziare a prendere confidenza con le meccaniche di gioco e con gli eroi del roster, giungono i soccorso del pubblico le cosiddette Challenging Missions, in cui un gruppo di 4 ninja dovrà fronteggiare un boss controllato dall'intelligenza artificiale. Una sorta di training mode più estesa, tramite la quale far pratica delle diverse tattiche offensive e difensive, prima di cimentarsi a capofitto in battaglie contro altri appassionati. Che Shinobi Striker prenda le distanze da un canonico picchiaduro su licenza è evidente anche dalle modalità di gioco che saranno inserite nella versione finale, ancora priva di una data d'uscita ufficiale. Oltre alle tradizionali "Fierce Battles" 4vs4, si sommano all'elenco anche le "Barrier Battles" e le "Flag Battles". Le prime prevedono che un team in attacco assalti e distrugga la barriera nella quale è imprigionato un pericoloso boss, mentre la squadra di difesa deve impedire a tutti i costi che la creatura venga liberata. Le seconde, invece, rappresentano un'inusuale variante di "cattura la bandiera": la nostra prova si è incentrata proprio su questa modalità, nella quale occorre raggiungere il vessillo degli avversari e portarlo alla nostra base.

In scontri di tal genere diviene fondamentale imbastire un gruppo che sappia coordinarsi a dovere, composto da giocatori preposti ad un ruolo specifico, siano essi difensori, curatori o assaltatori. Quando si incrocia un avversario sulla mappa, si può ingaggiare uno scontro rapido ed intuitivo, nel quale non si intravede neppure l'ombra del combat system dei fratelli maggiori a marchio CyberConnect.

Riserviamo ad un test più approfondito le impressioni preliminari sul sistema di lotta, che crediamo possa svelare tutte le sue potenzialità solo con un'attenta analisi delle skills in dotazione di ogni eroe. La Flag Battle in cui ci siamo catapultati, del resto, più che concentrarsi sulle (latenti) profondità delle dinamiche di combattimento, metteva in evidenza un altro aspetto della produzione da tenere sott'occhio: la conformazione degli scenari e la necessità di conoscere alla perfezione la mappa di gioco per riuscire a massimizzare l'efficienza della propria strategia.

Le arene, difatti, ci sono parse subito abbastanza ampie ed articolate: memorizzare le scorciatoie e le rampe rocciose da cui effettuare atletici wall jump arricchisce di molto un gameplay altrimenti - in apparenza - piuttosto povero di spunti interessanti, in cui abbiamo notato non pochi problemi nella gestione della telecamera e del targeting degli obiettivi. Shinobi Striker è comunque ancora in fase piuttosto acerba di sviluppo (come si evince da un reparto tecnico decisamente grezzo), e il tempo per limare ogni imperfezione non manca di certo. Di primo acchito, resta un ibrido curioso e - a suo modo - abbastanza intrigante, che esula parzialmente dalle regole canoniche di un qualsiasi picchiaduro e innesta nella formula di un fighting game alcuni elementi appartenenti a generi diversi. Che sia questo il giusto cammino da percorrere per mantenere viva e vegeta la fama del brand, è ancora tutto da dimostrare. Come se non bastasse l'edizione PC e console di Shinobi Striker, sull'importanza del manga di Kishimoto si adagia anche NarutoXBoruto: Ninja Voltage, un tower defence in co-op la cui uscita è prevista su sistemi mobile. Sembra chiaro quindi che, nonostante l'autore abbia messo la parola "fine" alle gesta cartacee del suo eroe, il cammino videoludico di Naruto è ancora ben lungi dall'essere terminato.