Red Dead Redemption 2 - Impressioni e informazioni dal secondo trailer

Si apre con una coppia di inquadrature mozzafiato, il secondo trailer ufficiale di Red Dead Redemption 2, capaci di raccontare in pochi secondi la bellezza selvaggia della frontiera, il mito dell'uomo che sfida una natura spietata e soverchiante.

È il colpo d'occhio a lasciare subito impressionati: l'estensione dell'orizzonte, una colonna di fumo che mollemente si disperde in un cielo limpido, l'erba inondata dalla luce obliqua del tramonto. Una dichiarazione d'intenti da parte di Rockstar, che testimonia la volontà di superare, dal punto di vista tecnico, tutte le sue precedenti produzioni. A distinguersi - come del resto fu nel primo trailer - è soprattutto il lavoro sull'illuminazione, semplicemente perfetta nelle scene in notturna, piena ed espressiva anche quando su scenari e protagonisti si abbatte il sole violento del mezzogiorno (di fuoco).



Ma come la concitata sequenza di scene dimostrerà, ad essere migliorate sono anche le animazioni dei personaggi, la modellazione poligonale degli oggetti a schermo (aiutata probabilmente dal fatto che i panorami del West siano meno densi rispetto agli scorci urbani dell'America contemporanea), e soprattutto l'espressività dei volti, adesso in grado di supportare in maniera convincente il sempre attento voice acting.

Purtroppo, al di là delle considerazioni tecniche, ben poco si può dire del gameplay: se questo secondo trailer di Red Dead Redemption 2 ha una colpa, questa non è tanto la sua brevità, quanto l'assenza di sequenze esplicitamente estratte da fasi di gioco. Sarebbe bastato poco - pochissimo - per aumentare ancora di più l'entusiasmo della fanbase, e invece Rockstar decide di farci attendere ancora. Del resto, da qui alla primavera del 2018 (periodo in cui è prevista l'uscita ufficiale) manca ancora un bel po'.

Il trailer ci concede invece qualcosa per quel che riguarda il racconto, e ci lascia scoprire dettagli interessanti. Come la presenza di un nuovo protagonista, Arthur Morgan, un fuorilegge arruolato nella banda di Van der Linde.

Stiamo parlando, e lo sapranno bene i fan del primo capitolo, del gruppo fuorilegge guidato da Dutch, in cui ha militato anche il vecchio protagonista John Marston. Sembra quindi confermato che Red Dead Redemption 2 sarà ambientato in un'epoca precedente a quella del capitolo originale, e magari il buon vecchio Marston deciderà persino di fare una comparsata.

Sul carattere del protagonista, purtroppo, possiamo ancora dir poco, ma sarà interessante capire se la trama si avvicinerà alle tematiche "criminose" che pure emergono di prepotenza in GTA, invece di raccontare un'altra storia "di redenzione" come quella del primo capitolo. Marston e Morgan sembrano due personaggi agli antipodi: rassegnato e disilluso il primo, sfrontato e temerario il secondo. Ad essere profondamente diverse, del resto, saranno anche le due epoche che i titoli vogliono raccontare. Il primo Red Dead Redemption era ambientato negli ultimi decenni della conquista dell'Ovest: in quegli anni, cioè, in cui l'emergere di una nuova impostazione societaria, di borghesi e di signori, aveva ormai soppiantato in mito della conquista e della frontiera.



L'idea che l'Ovest fosse la terra della ricchezza e delle opportunità, sfiorita di fronte agli interessi delle compagnie ferroviarie, allo sterminio dei nativi, alla caccia intensiva, era morta definitivamente, lasciando spazio ad una profonda disillusione, ed alla consapevolezza che pure "scappando" verso la costa, nessuno poteva essere davvero libero.

Questo secondo episodio, invece, dovrebbe essere ambientato in altri anni, come dimostrano pure gli insediamenti ancora poveri, dimessi e in qualche maniera contenuti: anni di lotta e di fervore, in cui i cimiteri erano ancora vuoti e l'entusiasmo guidava i nuovi coloni. Un setting, insomma, un po' più classico, per un titolo che non si fa scrupolo a citare e celebrare il grande cinema di genere: con situazioni e inquadrature che sembrano uscite dai più recenti capolavori della filmografia Western, ed altri rimandi alle pietre miliari della Hollywood d'antan.

L'idea che si manifesta, guardando il nuovo trailer, è che Red Dead Redemption 2 possa avere l'ambizione di diventare una grande enciclopedia interattiva del Selvaggio West, "fagocitando" scenari e situazioni per poi riassemblarle in uno sfaccettato mosaico. Anche a livello di varietà di scenari il gioco non vuole farsi mancare nulla, tra villaggi di posta, ranch assolati, distese innevate e foreste incontaminate. Senza dimenticare le distese palustri infestate dai coccodrilli, e le aspre vedute delle montagne rocciose.



Purtroppo nulla si può dire, invece, delle situazioni che comporranno l'incedere della campagna: il trailer sembra suggerire la presenza di sequenze di caccia, e forse di qualche colpo da organizzare assieme alla banda di Dutch. Un genere di attività, quest'ultima, che potrebbe tranquillamente "filtrare" anche nella componente online del titolo, ancora non confermata ma assolutamente plausibile. Ci sembra poco probabile, del resto, che Rockstar voglia abbandonare la struttura "bifronte" di GTA: un titolo capace di saziare i giocatori alla ricerca di una grande storia e di un solido open-world, ma anche di esistere come esperienza online assuefacente e parallela, sorretta sulla lunga distanza dalle microtransazioni.

In assenza di altre informazioni, tutte le considerazioni sul gameplay e sulla struttura di gioco restano comunque pure speculazioni, innescate da qualche timido indizio che Rockstar ha abilmente disseminato in questo secondo video ufficiale, forse un po' meno sconvolgente di quanto ci saremmo aspettati. Da qui al prossimo anno, comunque, le occasioni per mostrare qualcosa in più non mancheranno. La speranza, quindi, è che entro la fine del 2017 Red Dead Redemption 2 decida di mostrarsi con più convinzione.