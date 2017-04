Star Wars Battlefront 2 Anteprima

Il primo Battlefront era arrivato sul mercato un po' di fretta, probabilmente "costretto" ad esordire in un preciso periodo dell'anno dall'uscita dell'attesissimo Episodio VII. Si è rivelato, proprio per questo motivo, uno shooter solido, perlomeno nel gunplay e nel colpo d'occhio, ma con qualche problema strutturale e contenutistico: dalla difficoltà nel bilanciare tutti gli elementi di gioco, all'assenza di una modalità single player richiesta a gran voce sostanzialmente da molti utenti.

Gettate in ogni caso delle fondamenta ludiche e tecniche più che stabili, con Battlefront 2 DICE ha potuto lavorare per rimuovere selettivamente queste mancanze, affiancata per altro da altre due team, ovvero Criterion ed il neonato Motive Studios, capitanato dalla ben nota Jade Raymond.

Grazie agli sforzi congiunti di questo tris, il sequel si presenterà sul meracto - a partire dal prossimo 17 Novembre, più imponente che mai, e con una campagna decisa a conquistare tutti i fan di Guerre Stellari.

Proprio quella dell'avventura Single Player è la novità che per prima balza all'occhio, forse anche per la strada decisamente coraggiosa che i team di sviluppo hanno deciso di calcare. Quando fu annunciata la presenza di questo Story Mode, in molti pensarono che ci saremmo trovati di fronte a qualcosa di simile alle War Stories di Battlefield 1: una serie di missioni ambientate nei vari teatri di guerra della lotta fra Impero e Alleanza Ribelle.



E invece no: Battlefront 2 punterà su un racconto inedito, ambientato nel lasso di tempo che va da Il Ritorno dello Jedi a Il Risveglio della Forza. L'elemento più importante, tuttavia, è che il giocatore prenderà i panni di Iden Versio, un'eroina che ha scalato le gerarchie nei ranghi dell'Impero, fino ad essere arruolata nei ranghi del terribile Squadrone Inferno (che gli appassionati potranno imparare a conoscere anche grazie ad un romanzo, Inferno Squad, scritto da Christie Golden e pubblicato prima dell'uscita del gioco).

Le avventure cinematografiche di Star Wars, a ben pensarci, hanno sempre raccontato i conflitti e le vittorie dal punto di vista della ribellione, e sarà davvero interessante conoscere invece i drammi, la voglia di rivalsa e la rabbia della fazione opposta. Battlefront II, insomma, sembra voler superare quella classica dicotomia che ha sempre caratterizzato la narrazione di Star Wars, quella netta separazione tra bene e male, tra Luce e Tenebra. Un intento sicuramente nobile, ma anche delicato: speriamo quindi che il racconto sia ispirato ed efficace, capace di sottolineare il fatto che per alcuni abitanti della "galassia lontana lontana", l'Impero non simboleggia solo distruzione e privazione, ma invece stabilità, ordine e rigore. Chissà poi che il titolo non anticipi qualche tematica di quelle che troveremo in Gli Ultimi Jedi...

A livello concreto, in ogni caso, sappiamo ben poco di quelle che saranno la durata e la struttura della campagna. Qualcuno ipotizza che l'avventura possa essere paragonabile, per tempistiche, alle già citate War Stories, ma il coinvolgimento di diversi team di sviluppo ci fa sperare in qualcosa di più. Anche perché, il team conferma, in alcuni momenti il racconto si sposterà in altri piani temporali rispetto a quello di Iden Versio, per farci impersonare addirittura Luke Skywalker e Kylo Ren. "Varietà" sembra essere la parola d'ordine anche per quel che riguarda il gameplay, a giudicare da quello che si intravede nel trailer e dalle dichiarazioni del team, tra battaglie spaziali, sequenze di infiltrazione, e ovviamente lo shooting diretto e schietto che ha caratterizzato anche il primo capitolo. Durante le battaglie (tra cui, molto probabilmente, vedremo quella storica di Endor), Iden potrà sfruttare molti gadget, e persino un droide imperiale, che proprio come BB-8 accompagnerà la nostra eroina, supportandola negli scontri e sfruttando la sua mole ridotta per infiltrarsi nelle installazioni nemici.



Le premesse, insomma, sono interessanti, e non vediamo l'ora di poter avere un assaggio del Single Player di Battlefront II. Fermo restando, ovviamente, che il piatto forte del gioco sarà sempre rappresentato dalla componente multiplayer, ripescata ovviamente dal primo episodio ma espansa e ribilanciata. Per quel che riguarda il feeling complessivo non dobbiamo aspettarci grossi stravolgimenti: il gunplay sarà quello che abbiamo imparato a conoscere grazie al primo capitolo, molto immediato, dal sapore leggermente arcade, in modo da creare un prodotto accessibile e divertente. Torneranno le armi laser pronte a surriscaldarsi (ma senza bisogno di ricaricare) e i gadget da attivare nel mezzo della battaglia, tra jetpack e bombe soniche. Ci aspettiamo ottime cose anche per quel che riguarda la componente tecnica, come sempre votata all'autenticità (grazie alla tecnica della fotogrammetria) e sostenuta da un colpo d'occhio di sicuro impatto.

Le novità principali riguarderanno in ogni caso gli eroi, che non solo potranno essere personalizzati (così come i veicoli) grazie ad un sistema di perk e abilità da sbloccare, ma saranno richiamati in battaglia non più grazie ai power-up distribuiti randomicamente sulla mappa.

Finalmente, onde evitare che l'esito dei match sia casuale e confusionario, l'aiuto dei protagonisti storici di Star Wars andrà guadagnato grazie alle azioni compiute sul campo, accumulando dei punti che permetteranno appunto di effettuare il respawn nei panni degli eroi ( e antieroi) più celebri di Star Wars.

Il team di sviluppo conferma inoltre che ogni fazione potrà schierare più di un eroe contemporaneamente: visto che il numero massimo di giocatori per le modalità più imponenti sarà ancora bloccato a 40, speriamo che questo non generi un po' di confusione. DICE conferma anche di aver lavorato sulle animazioni per migliorare il feeling degli attacchi corpo a corpo; i personaggi che impugneranno una spada laser, quindi dovrebbero riuscire a ridurre il conflitto ad una dimensione più intima e spettacolare.

Per riuscire a valutare il nuovo sistema e capire quanto sia efficace, in ogni caso, dovremo aspettare una prova approfondita, che speriamo di poter effettuare in occasione dell'E3. Per il momento, ci accontentiamo dell'entusiasmo con cui il team di sviluppo non solo conferma la presenza delle battaglie spaziali che nel primo Battlefront erano arrivate solo nei DLC, ma ribadisce che il numero di scenari e contesti che visiteremo sarà vastissimo, e coprirà l'intero arco narrativo di Guerre Stellari, toccando tutte e tre le trilogie: dal centro di clonazione de L'Attacco del Cloni alla Base Starkiller di Episodio VII, senza dimenticare ovviamente Endor, Hoth, e persino Mos Espa su Tatooine, uscita direttamente dal criticatissimo La Minaccia Fantasma. Battlefront II, insomma, vuole essere un compendio interattivo di tutti gli scontri più famosi della saga, e questo non può che lasciare gongolanti nuovi e vecchi fan.