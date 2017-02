The Elder Scrolls Online: Morrowind Anteprima

The Elder Scrolls Online, al lancio, era stato un mezzo fallimento. Matt Firor e il suo team lo hanno ammesso senza alcun problema anche pochi giorni fa, all'evento di presentazione londinese della sua nuova espansione "Morrowind". Lo hanno fatto con una tranquillità che soltanto chi ha la consapevolezza di essere uscito alla grande da quel periodo buio può avere; con un sorrisetto sulle labbra e una sicurezza che può permettersi soltanto chi è conscio di potersi compiacere degli impressionanti progressi compiuti nel frattempo da quel tanto bistrattato progetto che fino a poco tempo fa sembrava destinato all'oblio. Non si è trattato di una riscrittura totale, come quella resasi necessaria per il disastroso Final Fantasy XIV, davvero costretto ad una metamorfosi completa e radicale, bensì di un lento ed incessante avanzamento verso traguardi che solo tre anni fa sembravano praticamente irraggiungibili, e che adesso paiono invece pienamente raggiunti e consolidati. Il primo passo è stato senza ombra di dubbio la rimozione del canone mensile, scelta coraggiosa ma inevitabile.

Con l'aumentare della fan base, poi, il team ha preso fiducia, sfornando una serie di DLC di pregevole fattura, introducendo dinamiche stealth, stravolgendo - con evidenti effetti benefici per i giocatori - l'endgame, rimodellando completamente il sistema di giustizia e donando, in sostanza, nuova linfa vitale al progetto. Non solo: hanno anche spinto fortissimo sul fattore nostalgia, sbattendo in faccia agli appassionati svariate location iconiche come la celebre città imperiale, dandogli la possibilità di rivisitare terre a loro conosciute opportunamente rivisitate e contestualizzate.

Poi, quando la stagione di contenuti scaricabili sembrava ormai giunta al termine, la svolta finale, la novità che non ti aspetti. Nel corso dei vari articoli dedicati a The Elder Scrolls Online, ci siamo spesso persi in discussioni sull'ottima fattura del sistema di "scaling" del livello, introdotto per la prima volta all'interno di Orsinium e successivamente divenuto elemento portante di tutti i DLC seguenti.

La vera differenza tra TESO ed altri congeneri, insomma, era l'accessibilità, la possibilità di godersi i nuovi contenuti in qualsiasi momento senza restrizione alcuna. Ed è proprio su questa idea, che il team ha costruito una vera e propria rivoluzione all'interno del genere di appartenenza. Una rivoluzione roboante e decisa, in grado di spezzare gli equilibri anche in un mondo di gioco già di per sé abbondantemente aperto e "libero" come quello di Tamriel. Stiamo parlando ovviamente dell'update gratuito che porta il nome di "One Tamriel", annunciato nella conferenza Bethesda all'E3 2016 e arrivato, in perfetto orario, prima della chiusura del medesimo anno solare. Ora, finalmente, ogni barriera tra giocatori è stato abbattuta, e possiamo finalmente giocare liberi senza restrizioni di sorta, e possiamo finalmente giocare come, dove e quando vogliamo.

Ritorno a Vvardenfell

Qualche dettaglio in più sull'espansione Al contrario di quanto accaduto per ogni contenuto scaricabile precedente, Morrowind non sarà disponibile gratuitamente per i possessori di account ESO Plus, ma rappresenterà la prima grande espansione vera e propria del titolo. Sarà venduta in bundle con il gioco base in modo tale da attrarre anche nuovi giocatori, oppure come upgrade per chi ha già il gioco base e vuole soltanto sbloccare i nuovi contenuti il prima possibile. Ricordiamo che le due storyline - quella del gioco base e quella nuova, ambientata a Vvardenfell - saranno giocabili contemporaneamente, come fossero due entità completamente autonome e separate tra loro; due linee di quest totalmente indipendenti che - anche grazie alla "magia" dell'update One Tamriel potranno persino essere giocate in contemporanea. Morrowind avrà un proprio tutorial personalizzato, e guiderà il giocatore passo dopo passo nello stesso modo in cui lo faceva l'avventura originale che ci ha visti contrapposti al caro, vecchio Molag Bal. Questo è il motivo per cui gli sviluppatori non la chiamano neanche "espansione", bensì "capitolo". Il Warden potrà essere utilizzato in qualunque quest senza restrizione alcuna, ma - logicamente - non sarà possibile convertire alla nuova classe un vecchio personaggio appartenente a una della quattro presenti nel gioco base. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato aver comprato o meno Morrowind non ci sarà necessario per garantirci l'accesso ad eventuali successivi "capitoli" della storia. Ricordiamo ancora una volta che l'arrivo dell'espansione nei negozi e negli store digitali di tutto il mondo è prevista per il 6 Giugno 2017 su tutte le piattaforme.

Morrowind, invece, è un contenuto aggiuntivo molto diverso dai precedenti, frutto di un lavoro più ampio e complesso, il cui scopo ultimo non è soltanto quello di integrare nello sconfinato elenco delle terre esplorabili in The Elder Scrolls Online una nuova, mastodontica area di gioco, ma anche - per la prima volta dal lancio dell'MMO targato Zenimax Online Studios - una classe aggiuntiva nuova di zecca: il versatile e temibilissimo Warden. Vvardenfell è un'isola mastodontica, che ingloba dentro di sé un ecosistema complesso e unico. Al suo interno possiamo trovare peculiarissimi agglomerati di fauna, flora, usanze e rituali rintracciabili unicamente in questi territori. Una terra stravagante e straripante di biomi profondamente diversi tra loro, sorta sulle ceneri di quel vulcano che prende il nome di "Red Mountain". Vvardenfell, però, è soprattutto un luogo grondante nostalgia e ricordi: rappresenta l'intera porzione di Tamriel esplorabile in The Elder Scrolls III: Morrowind, capolavoro del videogioco fantasy - e a detta di molti il migliore capitolo della saga ruolistica targata Bethesda - uscito ormai quindici anni or sono. Ricreare un'ambientazione così iconica è tutt'altro che semplice, il margine di errore è minimo. Iniziando a scartabellare le numerose informazioni sul luogo, minuziosamente caratterizzato e spaventosamente ricco di storia, agli sviluppatori sarà preso un colpo.

Gli scorci di paesaggio e le ambientazioni che siamo riusciti a intravedere alla presentazione, però, ci hanno lasciato positivamente impressionati: pare proprio che alla fine, il ragazzi di ZeniMax Online Studios siano riusciti a non essere banali, pur mantenendo un profondo legame di coerenza con l'immaginario che già avevamo avuto modo di apprezzare agli albori del ventunesimo secolo. Ci siamo trovati di fronte a una serie di ambientazioni iconiche, riconoscibilissime per chi ha avuto il piacere di calpestare quelle terre anche quindici anni fa, ma al tempo stesso diverse, reinventate per incastrarsi alla perfezione in una continuity quanto mai ingarbugliata. La Vvardenfell che potremo visitare a partire dal prossimo 6 Giugno, del resto, è ambientata ben 700 anni nel passato rispetto a quella vista nel terzo capitolo della saga principale. Ragion per cui, sebbene la parte più interna continui ad essere martoriata dalle continue eruzioni, buona parte della regione costiera dell'isola si è mostrata ancora inaspettatamente verde, ricca di arbusti ed enormi funghi colorati. Lo studio dell'ambientazione, però, non si è fermato certamente qui.

Vvardenfell riesce ad essere profondamente particolare anche per quanto concerne la politica, caratterizzata dalla lotta di tre casate, diversissime tra loro per ideologie e obiettivi ma estremamente unite nel contrastare l'invasione da parte dei "forestieri", di chiunque non sia originario di quelle terre. Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, e noi non vediamo l'ora di poter tornare a calpestare le terre di Vvardenfell.

Il guardiano della natura

La più grande novità presentataci riguarda l'introduzione di una classe nuova di zecca, della quale abbiamo finalmente potuto saggiare, all'interno di qualche risicato spezzone di gameplay, alcune abilità. Si tratta di una classe estremamente versatile, che parte da un concept vicinissimo a quello del classico ranger/druido per espanderne profondamente i confini. Il Warden può sostanzialmente fare di tutto, e sembra avere le carte in regola per divenire fin da subito una delle classi più giocate in assoluto. Potrà evocare un gigantesco orso per farsi aiutare in battaglia, dedicarsi alla cura e alla salvaguardia del party oppure utilizzare altrettanto efficaci abilità difensive. In teoria, però, stando alle parole degli sviluppatori tutto ciò non dovrebbe concedere al Warden troppi vantaggi o stravolgere completamente il meta generale dell'MMO: le sue skill saranno ripartite su tre rami completamente diversi, e ciò forzerà il giocatore a compiere delle ovvie scelte. Quindi, pur continuando ad avere qualche dubbio a riguardo, non possiamo far altro che attendiamo l'arrivo dell'espansione con le dita incrociate, sperando che questa novità non sbilanci troppo i - già precari - equilibri del gioco.

Concludendo la parte della presentazione dedicata al nuovo archetipo, Matt Firor e colleghi non hanno mancato di rassicurare ulteriormente i fan: l'introduzione di una classe così particolare non scombinerà più di tanto il sistema di progressione e di crescita del personaggio, che continuerà ad aderire ai canoni classici che il gioco ha proposto fino ad oggi. Iniziare con il Warden, insomma, non significa precludersi a prescindere la possibilità di spaziare all'interno di territori a lui apparentemente lontani, sconfinando magari all'interno di skill tree anche molto distanti dal suo archetipo di base. La grande malleabilità del sistema ideato da ZeniMax Online Studios non subirà insomma alcun tipo di scossone o cambiamento repentino.

Sul campo di battaglia

L'altra grande novità introdotta in Morrowind, è anche un esempio lampante della volontà del team di avvicinare quanti più giocatori possibili al proprio gioco. The Elder Scrolls Online non vuole continuare ad essere considerato un gioco di nicchia, non vuole essere ad appannaggio esclusivo dei videogiocatori hardcore. Vuole piuttosto strizzare l'occhio a tutte le tipologie di utenti, dai giocatori della Domenica a quelli più assidui e ghiotti di contenuti inediti. Fino ad oggi il PvP era fondamentalmente limitato a un'unica, sconfinata area: quella di Cyrodiil. Le dinamiche che governavano le battaglie tra giocatori umani in quelle immense terre pianeggianti erano particolarmente complesse, macchinose e di poco appeal per chi aveva poco tempo per giocare.

Era praticamente inaccessibile per tutti coloro che non volevano investire nel gioco più di un'oretta o due al giorno. Per colmare il gap e dare anche agli appassionati meno voraci la possibilità di cimentarsi in sfide all'ultimo sangue contro altri giocatori, i ragazzi di ZeniMax hanno pensato di partorire un nuovo tipo di attività chiamata "Battlegrounds". Una modalità 4v4v4 a squadre apparentemente fuori contesto, sorprendentemente più vicina alle dinamiche multigiocatore di un fps qualsiasi che non a quelle di un MMO puro. Anche in questo caso, abbiamo avuto modo di visionare un breve accenno di gameplay: una brevissima partita acquisita dal team nei propri uffici in cui ci veniva mostrata una versione preliminare del riadattamento della classica modalità "Cattura la Bandiera". Interfaccia provvisoria a parte (all'uscita dell'espansione mancano ancora quattro mesi buoni, quindi è abbastanza normale), tutto il resto sembra funzionare a dovere. Le mappe a disposizione al lancio saranno tre, tutte mediamente piccole e mai troppo anguste o ricche di vicoli stretti: ci sono parse tutte piuttosto piatte, piccoli appezzamenti di terreno con pochi elementi in grado di bloccare la visuale dei giocatori o consentirgli di nascondersi ed aspettare appollaiati il momento giusto per colpire. Anche le modalità, per il momento, saranno tre: "dominion", "capture the flag" e "team deathmatch". Soprattutto quest'ultima, ci ha lasciati davvero di stucco.