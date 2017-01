Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Anteprima

va matto per il chinotto, i fumetti europei (anche quelli francesi), non sopporta le code. Ha un debole per i videogiochi giapponesi, ma Kojima proprio non gli sta simpatico. Apprezza i giochi di breve durata, ma poi finisce sempre per iniziarne uno da 40 ore! Dissuadetelo suo su

Nel 2017 la saga di Street Fighter spegne Trenta candeline. Un traguardo importante, celebrato nel migliore dei modi visto che ancora oggi Street Fighter è sinonimo di picchiaduro. Va da sé, però, che nonostante nel 1987 sia uscito il primo episodio della serie (convertito difatti sul solo Pc Engine e disponibile in qualche angolo remoto di qualche Cap-Collection), la casa di Megaman ha deciso di proporre quale titolo celebrativo Street Fighter II il cui battesimo è datato 1991. Una scelta dettata senz'altro dalla volontà di omaggiare, ricordare e monetizzare non sul mero richiamo annalistico, quanto sulla volontà di riportare in vita lo spirito dei primi anni '90. Le sale giochi, le 500 lire impilate, le sfidozze al cardiopalma, le cossie di Chun Li.

Significativo oltretutto che la prima piattaforma destinata a ricevere Ultra Street Fighter II: The Final Challengers sia una console Nintendo, nella fattispecie Nintendo Switch. Perché dopo aver conquistato un bar dopo l'altro Ryu e soci approdarono prima di tutto su Super Nintendo con una conversione mastodontica, alquanto vicina al cabinato dell'epoca. E non è forse nemmeno un caso che Nintendo abbia caratterizzato il design dei due Joy-Con come un pad del Super Nintendo, con tanto di due piccoli dorsali che scompaiono quando li si incastra nel modulo centrale.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers è senza ulteriori giri di parole il primo picchiaduro per Nintendo Switch ed una festa pazzesca per tutti i fan di lunga data della serie Street Fighter. Se acquisterete a stretto giro il nuovo hardware made in Kyoto vi interesserà sapere cosa questo SF ha da proporre: eccovi accontentati!

Ancora un'Ultra e poi smetto!

Nonostante il titolo arzigogolato, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers non è altro che l'ennesima iterazione e l'ennesima promessa di edizione definitiva di Street Fighter II. Combina in un solo pacchetto di dati gli sprite vintage e in 4:3 della versione originale CPS-2 con la grafica ridisegnata dai fumettisti di UDON vista nel 2008 con Super Street Fighter II Turbo HD Remix. Rispetto a quest'ultimo Ultra Street Fighter II allarga la visuale e porta anche il redesign nel formato contemporaneo a 16:9.

Il nuovo pacchetto vede due personaggi nuovi di pacca, ovvero Evil Ryu e Violent Ken. Ryu si è arreso alla maledizione Satsui no Hado e desidera soltanto fare a botte, mentre Ken in versione violenta è il risultato di un lavaggio del cervello operato da Bison, che ne ha esteso i poteri psichici e soprattutto messo in condizione di eliminare Ryu, per lui come un fratello. Risvolti narrativi a parte, questi due personaggi rassomigliano pericolosamente alle controparti "base" e fanno ben poco per differenziarsi: giusto Violent Ken è stato pensato per i giocatori alle prime armi, forte dei suoi movimenti più rapidi. In quest'ottica sarebbe stato molto più curioso e apprezzato dai fan se fosse stato streetfighterII-izzato un lottatore introdotto nei capitoli IV o V, passando dal colosso poligonale agli sprite bidimensionali.



Formato originale (4:3) Redesign (16:9)

La versione per Switch trae massimo godimento dalle feature uniche della console. Goduriosa è la possibilità di giocare sia sulla TV di casa che in giro, dove la possibilità di avere un'immagine a tutto schermo aiuta non poco a decifrare quanto sta avvenendo; il multiplayer si adatta di conseguenza, concedendo l'organizzazione di match sulla stessa console o su due console differenti, impugnando i due Joy-Con in dotazioni (4 tasto frontali + 2 dorsali) oppure i controller Pro venduti separatamente. Si può inoltre giocare in una modalità inedita, che noi chiameremo "amico-imbranato", grazie alla quale si possono avviare match handicap, 2 contro 1.

Seguiranno nei prossimi mesi altre novità in merito alle modalità di gioco aggiuntive ed alle opzioni multiplayer che su Switch sono sia in Locale (TV o schermo portatile) che Online.