Yo-kai Watch 2 Anteprima

Meno di un anno fa vi abbiamo parlato approfonditamente di Yo-kai Watch, primo videogioco RPG facente parte di una proprietà intellettuale che, da oramai qualche anno a questa parte, sta facendo letteralmente furore fra i giovani del Sol Levante. Dal concept solo apparentemente simile a quello dei ben più noti - almeno da noi - mostriciattoli tascabili di Satoshi Tajiri, il titolo si è dimostrato qualitativamente interessante ma minato da una certa ripetitività di fondo e da un sistema di combattimento a turni poco propenso a coinvolgere il giocatore, spesso costretto a un passivismo sì giustificato dalla natura "birbacciona" degli Yo-kai, ma anche un po' tedioso in puri termini ludici. Consci di dover lavorare in questo senso, i ragazzi di Level-5 hanno assimilato queste ed altre osservazioni realizzando Yo-kai Watch 2, ormai pronto a giungere anche in Europa dopo essere già approdato in madrepatria da anni e nel mercato americano da circa sei mesi. Portatore di ben duecentotre creaturine nuove di zecca, il gioco si propone in due versioni distinte, Polpanime e Spiritossi, ognuna delle quali porta con sé cinque Yo-kai esclusivi e, come vedremo, una caratteristica molto specifica legata alla fruizione dell'esperienza in multiplayer.

Nel corso della presentazione ufficiale, tuttavia, Nintendo ha preferito non concentrarsi sulle specificità delle singole varianti, soffermandosi invece sulle principali novità che le accomunano. Che in effetti sono numerose, come noterete di certo leggendo il prossimo paragrafo.



Valdoro che è, Valdoro che fu

Sono per lo meno due le direttrici che Level-5 ha deciso di seguire nel corso dello sviluppo di Yo-kai Watch 2, una delle quali è diretta conseguenza di come il franchise si è originariamente affermato in terra natia. In Giappone, difatti, il primo Yo-kai Watch videoludico ha fatto il suo esordio qualche mese prima del fortunatissimo anime omonimo, col risultato che una considerevole fetta di pubblico si è avvicinata al folclore di questo ricco universo narrativo senza aver mai toccato l'opera che l'ha in effetti generato. Il secondo capitolo della serie, quindi, parte dalla necessità di proporre un'esperienza che sia totalmente accessibile ai nuovi arrivati, motivo per cui la prima ora in-game sarà quasi un déjà vu per chi invece il primo gioco lo avesse già spolpato a dovere. Derubato dei propri ricordi e dello Yo-kai Watch durante il sonno da due vecchie megere svolazzanti, il giovane Nathaniel inizia il suo nuovo pellegrinaggio in modo molto simile all'incipit dell'avventura precedente. Dopo avere acchiappato qualche insetto al parco con il proprio retino, il ragazzo entrerà presto in una bottega dove tornerà in possesso del portentoso orologio in cambio di quasi tutta la paghetta di mamma e papà.

Con gli ultimi spicci azionerà poi un vecchio distributore di palline nei paraggi, liberando quindi Whisper, fantasmino maggiordomo che i fan, a differenza di Nate, non faticheranno certo a ricordare. Si tratterà poi di ritrovare Jibanyan, il simpatico Yo-kai felino del primo titolo, così da recuperare la memoria e, nel frattempo, far pratica con le magiche funzionalità dell'aggeggio appena ottenuto. Oltre a mostrare i due Yo-kai succitati con tratti caratteriali più affini a quelli delle loro rispettive controparti cartoon, il prologo serve a (re)introdurre il giocatore all'universo di gioco, squisito concentrato di cultura nipponica sia in quanto ad urbanistica che a riti sociali rappresentati - delizioso il fatto che il protagonista, ogniqualvolta debba entrare in casa, posi automaticamente le scarpe sull'uscio per proseguire a piedi scalzi.

Rispetto alla sola città di Valdoro vista nel precedente Yo-kai Watch, già di per sé piuttosto vasta per un titolo di questo tipo, il mondo di Yo-kai Watch 2 sarà addirittura più esteso, colmo di nuove location esplorabili da cima a fondo, quale ad esempio Harrilandia, villaggio rurale dove abita la nonna di Nathan. Le dimensioni della mappa saranno talmente sostanziose che bisognerà sovente coprire le distanze con l'ausilio del fast travel, sotto forma di tranquilli spostamenti con i mezzi pubblici - ovviamente in orario perfetto...siamo pur sempre in Giappone! - o tramite teletrasporto, sfruttando i poteri dello "Yo-kai specchio" chiamato Mirapo.

Se tutto ciò non bastasse, la trama prevede anche diverse fasi ambientate sessant'anni prima degli eventi raccontati, per cui Nate, viaggiando indietro nel tempo, avrà occasione di visitare i luoghi percorsi nel presente in forma modificata e circoscritta. Questo escamotage à la Ritorno al Futuro porterà naturalmente in dote un po' di sorprese a livello narrativo, ma in questa sede, com'è giusto che sia, le nostre labbra devono rimanere cucite.

Scrivevamo che Yo-kai Watch 2 si muove lungo due direttrici. La seconda cerca di ovviare alle principali lamentele che l'utenza -soprattutto occidentale- ha mosso nei confronti dell'episodio di debutto. Critiche legate perlopiù alla scarsa interazione in combattimento con i propri Yo-kai, creature che tradizionalmente, e a differenza dei Pokémon, non possono essere catturate in senso classico, ma anzi godono di un'arbitrarietà pressoché totale. Ricorderete senz'altro che, una volta stanati grazie alle abilità dell'orologio e sconfitti in battaglia, essi non sempre manifestavano la voglia di entrare nel party di Nathan; parimenti, quando messi a lottare in prima linea tramite apposita ghiera sullo schermo touch, decidevano che tipo di attacco sferrare in sostanziale autonomia e, talvolta, non si facevano problemi a schiacciare un pisolino o a farsi gli affaracci propri, infischiandosene degli ordini impartiti. Il combat system di Yo-kai Watch 2 funziona ancora alla stessa maniera, benché Level-5 abbia scelto d'introdurre alcune meccaniche pensate ad hoc per infondere un pizzico di strategia in più al gameplay originale. Una delle quali entra in scena a qualche ora dall'inizio della campagna, con l'acquisizione di un nuovo Yo-kai Watch denominato Model Zero. Lo strumento consente al protagonista di sfruttare due talenti inediti: da una parte la M-Skill, opzione che permette un diverso impiego delle Soultimate, per cui lo Yo-kai chiamato a lanciare la special attinge direttamente dalle barre d'energia degli spiritelli posti in campo affianco a lui; dall'altra l'abilità Poke, non soltanto utile a scovare i punti deboli degli Yo-kai avversari, ma altresì a svegliare i nostri alleati troppo pigri, punzecchiandoli tramite stilo del 3DS.

L'altro trucco per attirare l'attenzione delle proprie creature era tipicamente quello di dare loro le cibarie che più gradivano, operazione stavolta agevolata da una funzione, denominata Bersaglio, che dà modo di lanciare il cibo agli Yo-kai e quindi "mapparne" i singoli gusti in un menù dedicato, cosicché l'utente non sia costretto a spulciare le guide su internet per capirne le preferenze. Detto tutto questo, Yo-kai Watch 2 non si accontenterà certo di qualche miglioria alla ricetta di base del titolo primigenio. Aspettatevi nuovi indovinelli sparsi per la città sotto forma di segnaposti, luoghi dove bisogna intuire i nomi di specifici Yo-kai interpretando le descrizioni fornite e riconducendo poi gli stessi in loco per ottenere dei bonus particolari. Aspettatevi anche sfide più fisiche come quelle offerte dalla Blasters Mode, in cui è d'uopo manovrare gli Yo-kai nel corso di combattimenti semplici di matrice puramente action, oppure dal Gate of Whimsy, dimensione parallela suddivisa in stanze ove si è spinti al confronto con nemici e boss nell'arco di competizioni che mettono alla prova forza, velocità e altri fattori specifici degli Yo-kai appartenenti al nostro roster. Aspettatevi, infine, una modalità multiplayer online che non abbiamo ancora potuto vedere in azione, ma che sembra essere strettamente legata alla doppia natura di questo episodio. Acquistare Yo-kai Watch 2 in versione Spiritossi o Polpanime significherà aderire alla relativa fazione delle due che si andranno a delineare nell'end game, così da poter poi duellare in rete contro i membri del team rivale al fine di guadagnare punti e accrescere la reputazione della propria squadra. Quale delle due scegliere? Un quesito che soltanto in data 7 aprile, quando cioè l'opera riempirà gli scaffali dei negozi, potrà finalmente trovare una risposta. Magari anche prima: tenete d'occhio le nostre pagine, la recensione è in arrivo.