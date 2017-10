Cuphead: Guida, dieci consigli utili per iniziare

Cuphead è arrivato finalmente su Xbox One e PC, stupendo molti giocatori con un livello di sfida decisamente sopra la media. Ma non temete: in questa mini-guida vi daremo 10 consigli utili per padroneggiare al meglio le meccaniche di gioco, in modo da rendere le cose più semplici.

Trial and Error

Prendetevi tutto il tempo che serve per conoscere i livelli, scoprire la posizione delle trappole, memorizzare il timing degli attacchi, localizzare i punti deboli dei nemici. Non abbiate paura di perdere: Cuphead garantisce un numero illimitato di tentativi per ogni stage, senza costringervi a ridurre al minimo il numero delle morti.

Rischiate, giocate d'azzardo, sperimentate fino a quando non avrete padroneggiato la sfida. Sentitevi liberi di sbagliare. Potrebbe sembrare strano a dirsi, ma il fallimento sarà il primo passo verso la vittoria, perché sarà proprio in quel momento che avrete imparato qualcosa di nuovo

Rimappate i controlli

La configurazione standard dei controlli mappa tutte le azioni principali sui tasti frontali, obbligando a manovre leggermente scomode nelle fasi più concitate (in particolare durante i boss fight). Il nostro consiglio è quello di rimappare i comandi sfruttando i dorsali, per esempio in questo modo:



A - Salto

X - Sparo

RT - EX

RB - Lock

LT - Cambio arma

LB - Schivata



Sentitevi liberi di testare diverse configurazioni, scegliendo quella più adatta ai vostri gusti.

Padroneggiate il Parry Slap

Il Parry Slap vi permetterà di saltare sui proiettili evidenziati in rosa, ottenendo sia un vantaggio difensivo che offensivo. Così facendo, infatti, potrete pararvi dai colpi e al tempo stesso ricaricare la vostra Super. Questo sistema non richiederà un tempismo particolarmente preciso, ma necessiterà di un pò di pratica per essere metabolizzato.

Vi suggeriamo di padroneggiare il Parry Slap negli stage iniziali, in modo da sfruttarlo successivamente nelle fasi più avanzate dell'avventura, dove si rivelerà di fondamentale importanza durante i boss fight.



A volte conviene muoversi poco

Alcuni boss vi costringeranno a muovervi in continuazione, ma altri ancora risulteranno più semplici da sconfiggere trovando un punto sicuro in cui piazzarvi. In questo modo non dovrete preoccuparvi di saltellare in giro per lo stage, concentrando tutte le vostre attenzioni sul nemico e sui pattern d'attacco.



Raccogliete le monete

Potrete acquistare armi e potenziamenti dai negozi che si sbloccano nelle fasi iniziali del gioco. Per comprare gli oggetti avrete bisogno delle monete, le quali potranno essere raccolte esplorando con attenzione gli stage platform. Vi consigliamo di raccoglierne il maggior numero possibile, in modo da potervi equipaggiare al meglio per le sfide più impegnative.



Comprate un pò di tutto

In Cuphead si potranno trasportare oggetti per l'arma principale, per la Super e per l'abilità passiva.

Equipaggiare gli oggetti giusti dipenderà dallo stage, dai nemici e dalle vostre preferenze. Vi consigliamo di spaziare nei vostri acquisti, in modo da sperimentare quante più combinazioni possibili fino a trovare quelle migliori.



Non sprecate le vostre monete

Anche se vi abbiamo suggerito di acquistare un pò di tutto, vi sconsigliamo di sprecare le vostre monete con l'abilità passiva chepara automaticamente il primo proiettile. Superate le fasi iniziali dovreste padroneggiare a sufficienza il Parry Slap, e a quel punto sarà più conveniente dedicare lo slot dell'abilità passiva a qualcosa di più utile.



Acquistate lo Spread Shot

Tra le sei varianti di armi disponibili, vi consigliamo di acquistare il prima possibile lo Spread Shot, vale a dire l'equivalente del fucile a pompa presente in Cuphead. Il range è limitato, ma dalle distanze ravvicinate riuscirà a procurare una quantità di danni veramente notevole.

Considerando che molte boss fight cosentiranno di avvicinarsi al nemico, lo Spread Shot si rivelerà molto utile anche negli scontri più ostici.



Sfruttate il Parry Slap

Saltando sui proiettili rosa si potranno raggiungere alcuni punti altrimenti irraggiungibili, dove in diversi casi saranno nascoste alcune monete. Inoltre, la stessa tecnica potrà essere sfruttata per saltare sopra i nemici più alti.



Considerate le alternative

Prendendo una certa confidenza con le meccaniche di Cuphead, ci si renderà conto che le armi e le abilità a nostra disposizione potranno essere sfruttate in diversi modi, e non solo in quello più ovvio e diretto. Vi abbiamo già consigliato di sperimentare con l'equipaggiamento, ma oltre a questo vogliamo suggerirvi di ragionare anche sulle strategie alternative, evitando di fossilizzarvi sullo stesso stile di gioco.