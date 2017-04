Dark Souls 3 The Ringed City: Guida, strategie utili e suggerimenti

The Ringed City, secondo ed ultimo DLC di Dark Souls 3, è finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'espansione, destinata a chiudere il cerchio narrativo della saga, offre ai giocatori sfide ancora più ardue, nuovi luoghi da visitare e temibili nemici da affrontare. In questa guida troverete quindi degli utili consigli che vi permetteranno di ottenere il massimo dalla vostra esperienza di gioco, aiutandovi ad affrontare al meglio l'inedita avventura sviluppata da From Software.

Accedere a The Ringed City

Dopo aver scaricato e installato il nuovo DLC dovrete raggiungere la Fornace della Prima Fiamma, ovvero il luogo nel quale avete combattuto contro il boss finale del gioco. Qui troverete un nuovo Falò che vi condurrà nell'area inziale di The Ringed City. In alternativa, potrete dirigervi verso l'arena nella quale avete sfidato Sorella Friede, boss presente nel DLC Ashes of Ariandel. Anche in questo caso, a pochi passi da voi noterete un nuovo Falò che vi garantirà l'accesso all'ultima espansione di Dark Souls 3 .

I quattro boss

Il Principe Demone, il Demone degli Abissi e il Demone Agonizzante saranno i primi boss che incontrerete nel corso della vostra avventura.

Questi nemici, celati nelle profondità degli inferi, offriranno uno scontro appagante e impegnativo. Vi consigliamo quindi di studiare con attenzione gli avversari prima di agire e, soprattutto, di rivolgere le vostre attenzioni al Demone Agonizzante, eliminandolo per primo. In tal modo, il Principe Demone che comparirà in seguito sarà dotato di un attacco laser piuttosto facile da schivare: potrete infatti portarvi alle sue spalle e attaccarlo di sorpresa, indebolendolo con i vostri fendenti. Utilizzate dunque questa tecnica per eliminare il boss finale. Se, invece, il Demone degli Abissi sarà il primo nemico a perire, vi ritroverete ad affrontare un Principe Demone dotato di un attacco devastante che vi ucciderà in pochi secondi. Sfruttate inoltre gli attimi di riposo tra un attacco e l'altro poiché, in quei frangenti, il nemico sarà più vulnerabile ed esposto ad una maggiore quantità di danni.

Dopo aver raggiunto il falò dell'Anello di mura interne, dovrete calarvi lungo la guglia, seguire il sentiero e accettare la richiesta di un NPC che vi inviterà ad uccidere un drago. Da qui, dovrete proseguire fino a raggiungere il Falò delle Tombe Dimenticate, salire le scale presenti nell'area e dirigervi verso la muraglia che vi si parerà davanti. Qui troverete il drago e, dopo averlo sconfitto, dovrete addentrarvi nella fortezza. Salite le scale sulla sinistra e, al piano superiore, troverete un ascensore che vi condurrà al Falò dell'Anello di Mura interne Proseguite mantenendo la sinistra e troverete la statua di Gareth Senzabraccia: colpitela e sbloccherete l'accesso al boss segreto, Midir. Questo è il boss dotato del maggior quantitativo di HP dell'intera saga ed è in grado di sferrare attacchi AoE a dir poco devastanti. Prima di affrontarlo dovrete quindi rifornirvi di fiaschette Estus e assicurarvi di possedere l'equipaggiamento adatto alla missione. Per eliminare il nemico dovrete mirare alle zampe posteriori e alla coda ogni qualvolta cercherà di afferrarvi con i suoi artigli, schivando l'attacco e agendo di conseguenza. Prestate estrema attenzione alle offensive AoE di Midir, poiché in grado di procurarvi ingenti danni. Cercate quindi un riparo e aspettate la fine dell'attacco prima di proseguire.

Mezzaluce, Lanciere della Chiesa è il terzo boss del DLC The Ringed City. Durante questo combattimento potrete sfruttare i pilastri dell'edificio per nascondervi dagli attacchi magici dei guardiani, nonché dalle frecce di Mezzaluce. Potrete quindi studiare una valida strategia volta al contrattacco ed eliminare facilmente i nemici. Tuttavia, dopo averli uccisi, Mezzaluce impugnerà la sua katana e correrà verso di voi, quindi non potrete continuare a sfruttare i ripari. Cercate dunque di schivare i suoi affondi e colpitelo quando meno se lo aspetta, altrimenti perirete sotto i suoi attacchi. Preservate inoltre le vostre fiaschette Estus per questo scontro e non sprecatele con Argo, che perirà in ogni caso.

Gael, il Cavaliere Schiavo è il quarto nonché ultimo boss del DLC The Ringed City. Il nemico presenta un attacco piuttosto difficile da schivare, costituito da affondi e cambi di direzione repentini. Cercate di memorizzare le tempistiche dell'offensiva avversaria, in modo da coordinare i vostri movimenti ed evitare di perire sotto la spada di Gael. Inoltre, quando la sua lama diverrà rossa, potrete schivare l'attacco scattando all'indietro. Allo stesso modo potrete evitare anche i suoi poderosi salti con tanto di affondo in avanti. Dopo aver provocato ingenti danni al boss ed aver diminuito i suoi HP del 40% circa, vi ritroverete ad affrontare un Gael più lento ma, al contempo, armato di boomerang e balestra con cui ferirvi. Tuttavia, in questa fase i suoi attacchi saranno piuttosto facili da respingere. Infine, quando Gael si troverà con una manciata di HP restanti, pari a circa il 30% della sua salute totale, comincerà ad attaccare senza alcun criterio preciso, sperando semplicemente di colpirvi. Dopo aver schivato i suoi attacchi, potrete mettere a segno un paio di affondi efficaci, tornando poi a difendervi. Sfruttate questa strategia fino ad uccidere il boss.

Posizione Evocatori degli Angeli

Gli Angeli rientrano tra i nemici più temibili del nuovo DLC The Ringed City. Queste creature causano infatti ingenti danni al protagonista, costretto a spostarsi continuamente da una copertura all'altra. I loro attacchi continuati rendono inoltre pressoché impossibile abbatterli con arco e frecce, portando il giocatore a vagliare una strategia di riserva. Fortunatamente gli Angeli sono strettamente collegati ai rispettivi evocatori perciò, uccidendo i loro padroni, distruggerete anche le creature alate. Al contrario degli Angeli, gli Evocatori si presentano come soggetti indifesi, facilmente eliminabili con un paio di fendenti ben assestati. In tal modo, potrete esplorare l'area e dedicarvi a scontri più impegnativi senza il timore di imbattervi in uno degli Angeli. Di seguito troverete dunque la posizione dei tre Evocatori.

Incontrerete il primo Angelo nei pressi del Falò de Il Cumulo di Rifiuti, dopo aver raggiunto la libreria della fortezza. L'Evocatore si trova nelle vicinanze. Proseguite verso destra, utilizzate la porta che vi si parerà dinanzi per uscire dall'edificio e incamminatevi verso sinistra. Raggiungerete dunque una radura e scorgerete facilmente l'Evocatore. Ovviamente, prestate attenzione agli attacchi dell'Angelo.

Il secondo Angelo si trova nei pressi del Falò delle Rovine del Picco Terrestre. Dirigetevi a sinistra della palude e salite sulle giganti radici che coprono l'area. Dopo aver percorso la prima radice spostatevi sulla seconda, a destra. Continuate sulla destra e salite sul tetto. Individuate la prossima capanna e raggiungetela, aiutandovi sempre con le radici. Qui troverete l'Evocatore. Eliminatelo e l'Angelo scomparirà.

Il terzo Evocatore si trova al di sotto del Falò nelle Rovine del Picco Terrestre, appena prima dello scontro con il Demone degli Abissi e il Demone Agonizzante. Partendo dal falò, spostatevi di pochi passi verso est e lanciatevi nella fessura sulla destra. Voltatevi e troverete l'Evocatore, fermo sull'orlo del precipizio.

Puzzle Mostra la tua Umanità

Nei pressi del Falò delle Strade della Città ad Anelli è possibile trovare un'incisione sul muro, che recita "Mostra la tua Umanità". Si tratta a tutti gli effetti di un puzzle che, una volta risolto, vi permetterà di accedere ad una nuova area del DLC. Per addentrarvi nell'inedita zona dovrete sfruttate la stregoneria Camaleonte o un Ramo Bianco, trasformandovi in tal modo in un'umanità. Dovrete tuttavia utilizzare l'oggetto o la stregoneria nella palude presente all'esterno dell'edificio, altrimenti la mutazione non sortirà alcun effetto. Dovrete poi recarvi nella stanza contenente l'incisione e, sulla destra, comparirà una scala di legno.

Salite al livello superiore e iniziate ad esplorare l'area segreta. Qui troverete due Cavalieri, il primo armato di spada e il secondo dotato di una lancia, assieme ad un Evocatore. Evitate di affrontare i tre nemici contemporaneamente, altrimenti morirete dopo pochi secondi. Dedicatevi quindi ad un Cavaliere per volta e, dopo averli eliminati entrambi, passate all'Evocatore. Proseguite lungo il percorso recandovi al livello inferiore e, dopo aver interagito con la statua di Velka, Dea del Peccato, potrete continuare la vostra avventura per la strada principale.

Posizioni Armi, armature, anelli

Dark Souls 3: The Ringed City presenta nuovi armi, armature, anelli e incantesimi da scovare e utilizzare nel corso della vostra avventura. Tra questi, spicca senza alcun dubbio il Pugnale d'Acquamarina, situato nella prima area del DLC. Per ottenerlo, dovrete raggiungere i bastioni del castello, eliminare gli spettri e salire su per le scale a sinistra. Proseguite lungo il percorso e troverete l'arma. Troverete invece il Falcetto Nebuloso nella libreria con il tetto da voi distrutto, sempre nella zona de Il Cumulo di Rifiuti. Salite su per le scale e dirigetevi sul lato opposto, cercando di individuare il nemico nascosto sul soffitto diroccato. Eliminatelo e otterrete l'arma.

La Lancia dei Cavalieri degli Anelli è situata al di sotto dell'Anello d'oro del Serpente nell'Anello di Mura Interne. Troverete lo Scudo della Porta Gigante al di sotto del ponte che porta al Falò delle Strade della Città ad Anelli. Seguite il sentiero, eliminate il nemico e lo scudo sarà vostro. Eliminando il boss Gael e consegnando la sua anima al Firelink otterrete invece la Balestra. Troverete lo Scudo della Porta Gigante nelle Rovine del Picco Terrestre, su di una sporgenza situata nei pressi del luogo di apparizione del primo Angelo.

I Guanti da Piromante del Deserto sono collocati in una palude situata pochi metri più avanti rispetto alla zona di apparizione del primo Angelo. Recatevi nell'angolo destro dell'area e troverete l'armatura nei pressi del dirupo. L'Armatura della Rovina si trova dietro le scale dell'Osservatorio del Mausoleo vicino al falò. Il set Ammazzadraghi di Ferro è situato nei pressi della palude di Strade della Città ad Anelli. Eliminate il nemico e otterrete l'armatura. L'Anello di Protezione d'Acciaio (+3) si trova nei pressi de Il Cumulo di Riufiti, a pochi passi dall'Angelo e poco prima dei due cavalieri. L'Anello della Cloranzia (+3) è invece custodito da una statua facilmente raggiungibile saltando giù a metà percorso dall'ascensore dell'Anello delle Mura Interne. Infine, potrete ottenere l'incantesimo Ventaglio di Fiamme in seguito all'uccisione del Piromante del Deserto nelle Rovine del Picco Terrestre.