Destiny 2: Guida alle migliori Armature Esotiche (Stregone, Cacciatore, Titano)

La settimana della moda della Torre si avvicina e proprio non sapete cosa indossare? Tranquilli, abbiamo per voi una guida con le migliori armature esotiche a disposizione - almeno potenzialmente - di ognuna delle classi di Destiny 2. Perversioni modaiole a parte, si tratta di una raccolta dei pezzi d'equipaggiamento che vi consigliamo di tenere d'occhio sulla strada del massimo livello di Potenza, quelli da prendere in considerazione per la vostra build dei sogni. Sogni sanguinari e stracolmi di avversari da abbattere, come nella migliore tradizione dello shooter di Bungie.

Titano

Maschera del Silente

Una parte consistente della community multiclasse di Destiny 2 considera questo pezzo d'equipaggiamento decisamente "op", e per ragioni più che comprensibili. Ogni uccisione da vuoto realizzata con indosso questo elmo cornuto attiverà la rigenerazione della salute, mentre ogni danno ricevuto fornirà energia utile a ricaricare corpo a corpo, granate e abilità di classe.

La Maschera del Silente, in sostanza, migliora in toto le caratteristiche da tank della Sentinella, rendendola un avversario ancora più difficile da abbattere.



Sintocipiti

Prendere a pugni qualunque si muova nel vostro campo visivo è la vostra attività preferita in Destiny 2? In questo caso è molto probabile che stiate indossando un bel paio di nerboruti Sintocipiti, o almeno dovreste. Questi guanti aumentano in maniera considerevole la gittata degli attacchi corpo a corpo del vostro Titano, amplificandone al contempo l'efficacia nel caso vi troviate circondati dai nemici. La maggiore portata garantita dai Sintocipiti ai vostri cazzotti si rivelerà particolarmente comoda durante le partite del Crogiolo, offrendovi un vantaggio netto ogniqualvolta gli scontri si faranno più "personali". Nel caso l'opzione vi intrighi, vi consigliamo di associarla al codice degli Inesorabili del Titano Assaltatore.



Cuore del Sacro Fuoco

Questa fornace travestita da pettorale corazzato è una delle scelte migliori per i Titani Spezzasoli, specialmente per tutti quei giocatori con un approccio "conservativo" per quanto riguarda l'utilizzo delle Super abilità. Quando la barra del Martello di Sol è carica, infatti, il Cuore del Sacro Fuoco aumenta considerevolmente la velocità di ricarica di tutte le abilità solari del Titano. Un bonus che si dimostra particolarmente prezioso in congiunzione con i buff offerti dalle Macchie Solari del Codice degli Spezzassedi (link guida), che trasformeranno il vostro guardiano in una sorta di lanciagranate vivente. Una prospettiva mica male.

Cacciatore

Falconotte Celestiale

Allo stato attuale, l'elmo Falconotte Celestiale è con tutta probabilità il pezzo d'equipaggiamento esotico più utile per quel che riguarda il comparto PVE di Destiny 2. Questa formidabile maschera dall'aspetto rapace modifica la Super abilità Pistola d'oro in modo che spari un singolo colpo, in grado però di infliggere una quantità di danni clamorosa, devastante.

Inoltre, i nemici uccisi da questa poderosa bordata esplodono in una miriade di lapilli fiammeggianti, causando danni ingenti a tutti gli avversari nelle vicinanze. Falconotte Celestiale è un alleato preziosissimo per umiliare boss e Ultra in tempi ridicolmente brevi, e si dimostra pertanto particolarmente efficace nei Cala la Notte.



Radar Zuccone

Il perk speciale di questo elmo permette di vedere il radar di prossimità anche quanto si prende la mira utilizzando le ottiche delle diverse armi, in modo del tutto simile a quanto succede con l'abilità intrinseca del Multi-Strumento MIDA. Si tratta di un perk che si dimostra particolarmente utile nel Crogiolo, dove la possibilità di tracciare i nemici anche usando l'ottica rappresenta una risorsa decisamente salvifica.



Bighe di Orfeo

Se la vostra sottoclasse preferita è il Predatore della notte, allora le Bighe di Orfeo sono i gambali che fanno per voi. Questo pezzo di equipaggiamento aumenta la velocità di ricarica di tutte le abilità del Cacciatore (Super inclusa) per ognuno dei nemici intrappolati dalle Ancore del Vuoto generate da Scoccata dell'Ombra. Nelle giuste circostanze, le Bighe di Orfeo permettono ai giocatori di scagliare Super con una frequenza decisamente imbarazzante, trasformando il Predatore della notte nel "crowd-controller" definitivo. Va da sé che l'utilizzo dei gambali offre vantaggi più consistenti sul versante PVE di Destiny 2.

Stregone

Occhio di Altromondo

Sebbene altri pezzi d'equipaggiamento forniscano dei vantaggi più consistenti per specifiche sottoclassi (vedi ad esempio il Peccato di Nezarec), l'estrema versatilità di questo elmo lo rende uno dei migliori esotici a disposizione degli Stregoni. L'Occhio di Altromondo riduce i tempi di ricarica di granate, attacchi corpo a corpo e fonti, evidenziando inoltre i bersagli prioritari. Specifiche che si dimostrano piuttosto utili sia in PVE che in PVP, a prescindere dalla vostra build del momento.



Armille di Karnstein

Ognuno dei colpi corpo a corpo che scaglierete indossando questi guanti contribuiranno a rigenerare la salute del vostro Stregone, riducendo al contempo i tempi di ricarica di tutte le abilità (Super esclusa). Come nel caso dell'Occhio di Altromondo, si tratta di un pezzo d'equipaggiamento che trova la propria forza nella versatilità utilitaristica concessa al Guardiano che l'indossa.



Stivali della Lunafazione

Questi stivali sono probabilmente gli esotici più utili a disposizione degli Stregoni, se non altro in un'ottica di supporto. Indossando gli Stivali della Lunafazione, le fonti disposte dallo Stregone ricaricheranno automaticamente le armi degli alleati, sebbene al momento l'abilità sembri funzionare solo entrando e uscendo ripetutamente dai confini delle succitate. Si tratta nondimeno di un "trucco" decisamente comodo, specialmente se usato tatticamente durante le diverse attività di squadra, magari in associazione con Fonte Amplificativa.