Destiny 2: Guida alle migliori Armi Esotiche Guida

A meno di un mese dall'esordio sugli scaffali del secondo capitolo dell'epopea galattica di Bungie, nuova droga videoludica di una fetta decisamente consistente della gaming community, la stagione di caccia bottino di Destiny 2 ha ormai raggiunto il suo apice. La corsa al loot - e al massimo livello di Luce Potenza - è da sempre uno dei cardini dell'endgame del titolo, nonché uno dei punti focali dell'intera esperienza di gioco, sebbene, anche in questo caso, valga il vecchio adagio "non è tutto oro quel che luccica". Il colore dorato che caratterizza l'icona delle armi esotiche non è infatti un simbolo univoco di efficienza battagliera, tutt'altro. Per questo motivo abbiamo stilato per voi un decalogo delle migliori bocche da fuoco esotiche di Destiny 2, quelle che, per intenderci, sanno offrirvi le maggiori soddisfazioni battagliere.

Multi-Strumendo MIDA

Nel caso siate accaniti frequentatori del Crogiolo, ci sono ottime probabilità che quest'arma sia tanto la vostra migliore alleata, quanto la vostra più odiata nemica. Già uno dei più temibili strumenti di morte del capitolo d'esordio, il Multi-Strumento Mida torna in Destiny 2 con un caricatore ridotto e una potenza letale sostanzialmente invariata.

Questo fucile da ricognizione cinetico aumenta la velocità di movimento del giocatore (ancor di più se in combo con la mitraglietta Mini-Strumento Mida) e permette di tracciare i nemici sul radar anche utilizzando l'ottica in dotazione all'arma. Eccellente dalla distanza, ottimo per le strategie "mordi e fuggi", questo fucile garantisce anche tempi di ricarica notevolmente ridotti dopo aver messo a segno un'uccisione. Sebbene l'arma dia il meglio di sé in PVP, le sue caratteristiche la rendono una scelta solida anche per il PVE. Ottenerla, tra l'altro, è un gioco da ragazzi.

Re dei Ratti

Pur tralasciando l'estetica da urlo di questa meravigliosa arma da supporto, ottenibile al termine di una delle quest esotiche più toste del gioco , si tratta probabilmente della bocca da fuoco con il miglior perk per i Guardiani che amano il gioco di squadra. Il danno cinetico inflitto da quest'arma, infatti, riceve bonus cumulativi a seconda del numero dei membri del team che la utilizzano.

Questo vuol dire che affrontare un'Incursione con sei Re dei Ratti garantisce una potenza di fuoco decisamente considerevole, cui si aggiunge l'ottimo rateo dell'arma e l'efficacia tattica del suo secondo perk, che rende invisibili per un breve periodo ricaricando la pistola subito dopo una uccisione. In poche parole, parliamo di una vera e propria bestia da frag, che si ben si presta a tutte le istanze di gruppo, sia in PVE che in PVP.

Senza Pietà

Un boss particolarmente ostico ride del vostro fuoco incrociato e si fa beffe della vostra - generalmente più che rispettabile - potenza offensiva? Non temete, il Senza Pietà è l'arma anti-bullo definitiva. Il tempo di carica di ciascuna delle scariche fiammeggianti di questo fucile a fusione si farà sempre più breve ad ogni bordata, fino a quando il vostro avversario non sarà definitivamente trapassato. Una circostanza che, nel caso di Ultra particolarmente resilienti e di boss, trasformerà la vostra arma distruttiva in una sorta di devastante spara-plasma automatico. Come se non bastasse, ricaricare l'arma subito dopo aver ucciso un nemico ne aumenterà il potenziale offensivo. Peccato solo che l'estetica del Senza Pietà sia tutt'altro che in linea con l'aggressività battagliera che caratterizza l'arma.

Affari Sporchi

Con la definitiva dipartita delle mitragliatrici, il fucile automatico Affari Sporchi rimane in sostanza l'unica alternativa per gli amanti del fuoco di sbarramento ad alto tasso di letalità. Per raggiungere il suo massimo volume di fuoco (360 colpi al minuto), questa gatling ha bisogno di qualche secondo di riscaldamento (leggasi "dito premuto sul grilletto fino al distaccamento del medesimo"); una sottile debolezza che viene compensata più che degnamente dalla sorprendente efficienza mortale dell'arma a pieno regime.

Si tratta del fucile automatico perfetto per i Titani, specialmente in combo con l'autoricarica offerta dall'abilità di classe Barricata Mobile e con il perk speciale dell'armatura esotica Mezzo da Guerra Actium, che ricarica costantemente una parte dei colpi del fucile automatico equipaggiato attingendo dalle munizioni di riserva. Se il fuoco stazionario non è nelle vostre corde, sappiate che il perk secondario dell'arma garantisce una precisione maggiorata quando si spara senza utilizzare il mirino. In definitiva, si tratta di un'arma versatile ed affidabile, che si presta bene sia al PVE che al PVP. Urlare selvaggiamente durante le raffiche non è obbligatorio, ma altamente consigliato.

Dura Luce

A differenza del suo omologo del primo Destiny, Dura Luce è ora una delle migliori armi esotiche del gioco, in particolar modo sul versante PVE. Principalmente perché la capacità di questo fucile d'assalto energetico di cambiare elemento all'abbisogna garantisce al fuoco dei Guardiani una preziosa versatilità battagliera, specialmente nel corso dei Cala la Notte. Come se non bastasse, l'arma vanta un volume di fuoco decisamente serrato, che non perde efficacia sulla distanza. Senza considerare poi che i proiettili sono in grado di penetrare i nemici e rimbalzare sulle superfici dure, dando il via a veri e propri festival del massacro balistico. Della serie "John Woo non sei nessuno".

Ala della Vigilanza

Il fucile a impulsi cinetico Ala della Vigilanza è un'altra scelta eccellente per tutte le attività di gruppo, sia in PVE che in PVP. Questo perché l'arma, con chiare ispirazioni "osiridiane", vi garantirà un bonus a rigenerazione della vita e velocità di movimento ogniqualvolta che uno dei vostri compagni in arme ci rimetterà le penne. Se questo perk, da solo, non soddisfa le vostre pupille fraggatorie, sappiate che Ala della Vigilanza è anche in grado di sparare raffiche di cinque colpi (contro i tre degli altri fucili a impulsi) con un'ottima precisione e generando un rinculo piuttosto facile da controllare. Ah già, ed è anche un'arma meravigliosa da sfoggiare in giro per la Torre.

Impatto Solare

Questo cannone portatile energetico è una delle prime armi esotiche sulle quali è possibile posare gli artigli in Destiny 2, ma cionondimeno si tratta di uno strumento letale formidabile, capace di trasformare interi gruppi di nemici (minori) in ceneri fiammeggianti, il tutto nel giro di una manciata di secondi. Impatto Solare spara infatti proiettili esplosivi in grado di infliggere danno radiale attorno al punto d'impatto, nonché di trasformare in bombe pirotecniche i nemici uccisi con colpi precisi.

Avete presente quando gli Schiavi dell'Alveare vi sciamano addosso? Ecco, un colpo in testa e, boom, tanti saluti allo sciame. L'abilità secondaria del revolver, che mette in evidenza i nemici colpiti, si rivela piuttosto utile anche durante gli scontri nel Crogiolo, specialmente in combo con un'arma cinetica con un rateo di fuoco più sostenuto.

Giuramento dei Bruciatori

Avete passato le ultime notti a sognare, avviluppati dalle spire di un incubo ricorrente, le infinite schiere Cabal del Leviatano? No, non avete bisogno di un acchiappasogni. Avete bisogno del Giuramento dei Bruciatori.

Questo fucile da ricognizione energetico spara slug solari che infliggono danni maggiorati ai Cabal, ignorando del tutto la protezione offerta dallo scudo balistico delle Falangi. Un particolare di non poco conto, considerando quanto sia molesta questa classe di nemici. Il Giuramento dei Bruciatori, inoltre, spara in modalità automatica - con una stabilità eccezionale - e riceve un bonus ai danni quando il Guardiano inquadra i nemici con l'ottica. Straordinariamente comoda sul versante PVE, l'arma si dimostra piuttosto valida anche in PVP, seppure in misura minore.

Prospettore

La filosofia bellica del Prospettore è tanto semplice quanto deliziosamente appagante: perché limitarsi a causare una singola esplosione, quando invece potresti liquefare i nemici in una selva di detonazioni sincroniche? Questo lanciagranate, ragionevolmente collocato nella schiera delle armi distruttive, permette di sparare fino a otto colpi in rapida sequenza, che detoneranno all'unisono una volta che il giocatore solleverà il dito dal grilletto. Le granate del prospettore infliggono danni ad arco. Non che questo sia un elemento determinante, visto l'incredibile dispiegamento letale dell'arma in questione.

Sturm

Se il cannone cinetico Sturm è già, di base, un'ottima arma cinetica, grazie alla grande portata, le dimensioni generose del suo caricatore e l'eccellente stabilità, in combo con Drang la pistola raggiunge livelli di efficienza letale praticamente epici. Accumulando uccisioni con Sturm contribuiremo infatti a riempire "passivamente" il caricatore di Drang (o di qualsiasi altra arma energetica), e viceversa usando l'arma da supporto leggendaria. Sul campo di battaglia, questa combinazione si traduce nella capacità di ridurre in frattaglie gli avversari senza doversi mai prendere - almeno in linea teorica - una pausa per ricaricare le due bocche da fuoco. Ad arricchire un'offerta bellica già piuttosto allettante, c'è anche il bonus ai danni di precisione garantito da ogni uccisione effettuata con l'arma energetica equipaggiata.