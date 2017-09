Destiny 2 Guida: le migliori Armi Leggendarie da conservare

Dopo aver esplorato a fondo la dotazione esotica dell'arsenale guerresco di Destiny 2 , è arrivato il momento di dare un'occhiata anche ad alcune delle più valide alternative "leggendarie" a disposizione dei vostri Guardiani. Armi altamente letali e appaganti che, per la loro efficacia battagliera, meritano di essere conservate, potenziate, e infine affiancate agli equipaggiamenti esotici che deciderete di portare sul campo di battaglia.

Mezzanotte Senza Nome

Sin dai primissimi giorni di Destiny 2, questo fucile da ricognizione cinetico si è guadagnato, per acclamazione, la nomea di migliore arma leggendaria del gioco. Il perché di questo primato appare immediatamente chiaro una volta impugnata la bocca da fuoco in questione, offerta dal possente Zavala come ricompensa al termine di una delle missioni principali del gioco.

Mezzanotte Senza Nome spara potenti colpi esplosivi in grado di infliggere dosi ragionevolmente consistenti di danno radiale, accompagnati da un rinculo perfettamente controllabile e da una maneggevolezza praticamente perfetta. Preciso, stabile, affidabile e potente, questo fucile da ricognizione si comporta alla grande in PVE e si difende più che bene in PVP. Se l'avete riciclato siete delle brutte persone.

Dono di Uriel

Tra le armi energetiche leggendarie, ci sono pochissime bocche da fuoco in grado di reggere il confronto con il Dono di Uriel. Il perk in dotazione a questo fucile automatico garantisce, alla pressione del grilletto, un breve intervallo con stabilità e precisione maggiorate, che si dimostra decisamente utile al momento dell'ingaggio.

Più in generale, però, si tratta di un'arma che picchia duro e vanta un'eccezionale affidabilità in tutte le situazioni.

Storia delle Origini

Un altro dei graditi doni del buon Zavala. Storia delle Origini è un fucile cinetico caratterizzato da un'ottima potenza di fuoco, che va a braccetto con una stabilità altrettanto soddisfacente.

Inoltre, mettendo a segno un'uccisione con questo fucile automatico, guadagnerete un bonus ai danni cumulabile fino a tre volte. Un validissimo strumento di morte per insegnare le buone maniere alle orde aliene sui diversi fronti del PVE, che si dimostra una buona soluzione letale anche nel Crogiolo.

Cospiratore

Questo fucile da ricognizione rappresenta per le armi energetiche quello che Mezzanotte senza nome è per le armi cinetiche: una bestia massacratrice. Tanto per cominciare, tenendo il dito premuto sul grilletto Cospiratore può far fuoco in modalità full-auto, il tutto senza sacrificare praticamente nulla della precisione tipica della sua categoria d'armi.

A rendere ancor più ricco il bagaglio letale del fucile ci pensano poi le potenti esplosioni elementali che Cospiratore può scatenare con ogni uccisione di precisione. Trattandosi di una delle ricompense dell'incursione Leviatano, non è esattamente l'arma più semplice da ottenere, ma possiamo assicurarvi che il premio ben vale lo sforzo.

Promessa Tacita

La spada Promessa Tacita merita di diritto un posto tra le armi leggendarie da conservare gelosamente in virtù della sua eccezionale Peculiarità.

La lama in questione è infatti capace di ricaricarsi automaticamente mettendo a segno tre colpi in rapida successione. Tenendo presente che ciascun montante (R2RT) è in grado di colpire l'avversario per tre volte lungo la sua traiettoria ascendente, è facile capire come Promessa Tacita sia praticamente l'unica arma del gioco capace di "sparare" - almeno potenzialmente - ad infinitum. Non male.