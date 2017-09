Destiny 2: Guida al Raid Il Leviatano

L'enorme nave dell'imperatore dei Cabal - il Leviatano - è arrivata attorno all'orbita del Nessus, ed è qui che si ambienta il primo Raid di Destiny 2: in un enorme palazzo sfarzoso, pieno di fregi dorati, in cui i soldati Lealisti, coloro che sono rimasti fede a Calus nonostante l'esilio, sono pronti a mettervi alla prova.

In questa guida spiegheremo passo dopo passo come superare le varie fasi del Raid.

Il Labirinto

Anzitutto, dovete che subito sotto la passerella iniziale si trova una stanza con delle leve. Attivandole nell'ordine giusto (1-5-3-2-4-6) si sbloccherà un'altra stanza sul lato sinistro del Leviatano in cui troverete altre sei leve posizionate su delle tubature.Attivandole tutte contemporaneamente, potrete prosciugare una cascata nella parte iniziale, ed entrare nel Labirinto: un dedalo di cunicoli, trappole, fasi platform che corre dentro la nave rappresentando un'immensa e pericolosa "scorciatoia" alle varie fasi del raid. Il Labirinto è un posto insidioso, e deve ancora essere esplorato con attenzione. Ad esso dedicheremo ulteriori approfondimenti: le tre prove del Castellum ricompensano per altro i Guardiani con tre chiavi, che possono essere utilizzate per aprire le casse nascoste nel labirinto. Nelle casse sono contenuti i pegni che andranno consegnati ad un nuovo NPC che comparirà nella torre una volta terminata l'impresa.

La prova delle Bandiere

Per iniziare il raid potrete invece dirigervi (a piedi o usando le ventole) verso la parte alta del palazzo imperiale, evitando di colpire i soldati lealisti, che in questa prima fase vi lasceranno passare. Attraversando la grande porta potrete seguire un corridoio fino alla prima zona centrale, dove svolgere la prova inaugurale.

Questa prova vi permetterà di aprire la porta che condurrà alla fase delle terme. Dovrete interiorizzare bene le meccaniche, perché dovrete compierla altre due volte, successivamente. Dopo ogni fase, infatti, dovrete tornare in questa area centrale e ripetere le stesse operazioni per sbloccare la via successiva.

Vedrete, inizialmente, una piastra triangolare collocata sul lato sinistro della mappa. Passandoci sopra attiverete l'ologramma di un simbolo.

Questa è la piastra in cui vanno collocate tre bandiere. Le bandiere si trovano in tre zone della mappa, contrassegnate da tre diversi simboli. La zona con la bestia è al centro, la zona con il sole è nella parte alta, sulla sinistra di questa prima piastra, la zona con la doppia ascia è nella parte opposta, in basso, scendendo delle scalinate collocate verso al destra della piastra. Gli ologrammi vi indicheranno in che area recarvi. Arrivati nella giusta area, dovrete uccidere dei legionari per far uscire il Portatore della Bandiera.

Ucciso questo nemico, la bandiera si materializzerà e dovrete portarla alla piastra.

A questo punto cominceranno ad arrivare altri nemici chiamati Liberatori della Bandiera.

Se qualcuno di questi Cabal raggiungerà la piastra, distruggerà la bandiera. La strategia migliore è lasciare quattro Guardiani a difendere la piastra, mentre gli altri due vanno a uccidere il secondo e poi il terzo portatore.

Di tanto in tanto, in basso a sinistra, comparirà la scritta "é apparso un Consigliere". Si tratta di uno Psionico protetto da uno scudo, che renderà invincibili i Liberatori della bandiera. Appena vedrete la scritta, individuate lo Psionico, lanciatevi dentro il suo scudo e colpitelo con un pugno, poi tornate a difendere la piastra.

Una volta collocate tutte e tre le bandiere la porta si aprirà e potrete proseguire.

Terme e Bagnanti

Proseguendo nel corridoio arriverete alle terme. L'obiettivo di questa fase è quello di distruggere nove incensieri che stanno immersi nelle vasche della stanza centrale.

Nelle quattro zone ai lati della mappa e al centro, si trovano cinque piattaforme in cui brilla una sfera di luce, che una volta raccolta vi darà una "Proiezione Psionica", che vi concederà l'immunità dalle velenose acque termali, ma si consumerà lentamente (avrete a disposizione circa 50 secondi di protezione una volta raccolta la sfera).

Per esporre gli incensieri e renderli vulnerabili sarà necessario che i Guardiani rimangano sulle quattro piastre laterali per un tempo sufficiente a calare completamente le catene poste di fronte ad esse, fino a sentire un gong. In quel momento sarà possibile recarsi sulla piastra centrale e danneggiare gli incensieri.

Mentre si resta sulla piastra, tuttavia, oltre ai nemici regolari, dalle pozze emergono i Bagnanti, massicci Cabal pronti a distruggervi con i loro possenti colpi corpo a corpo. I Bagnanti vanno uccisi rapidamente, possibilmente usando le Armi Distruttive (di solito lasciano cadere altre munizioni viola).

Un altro problema è che la Proiezione Psionica non garantisce protezione per il tempo sufficiente ad abbassare completamente le catene. È quindi necessaria una sorta di staffetta: quattro giocatori saranno sulle piastre; i due al centro prenderanno la Proiezione (la piastra centrale è l'unica in cui la sfera luminosa si forma nuovamente) e si recheranno verso altri due giocatori (aiutandoli ad uccidere i Bagnanti). Questi ultimi due si recheranno al centro, rinnoveranno la Proiezione raccogliendo la sfera (uno alla volta!) e andranno a dare il cambio agli altri due Guardiani, che ripeteranno l'operazione.

Una volta che gli incensieri saranno esposti, recatevi tutti al centro e fate in modo che tre Guardiani sparino ai bersagli e tre puliscano l'area circostante. Dovreste avere tempo per distruggere un gruppo di Incensieri, prima di dover ripetere la fase per distruggere poi il secondo e il terzo gruppo.

Una volta distrutti gli incensieri, nella stanza compariranno degli Psionici (uno sempre sulla piastra centrale per disperdere i giocatori): uccideteli rapidamente, o questi esploderanno annientando tutto il gruppo.

Una volta distrutti tutti gli incensieri, avrete finito la fase delle Terme. Tornate nell'area centrale e ripetete la fase delle bandiere.

Bestie e Pollini

La nuova fase vi chiede di partecipare ad una battuta di caccia, uccidendo sei bestie reali (B'ael, Ta'aurc, M'orn, Aru'un, Va'ase, To'ourg) Dopo aver pulito l'area, recatevi al centro della mappa, salendo sulla cupola che ospita la statua dell'Imperatore. Due Guardiani dovranno raccogliere i due frammenti riflettenti, e poi saltare sui pilastri illuminati ai lati della mappa per caricarli.

Gli altri guardiani dovranno invece scendere all'interno della cupola e raccogliere i pollini che si saranno formati.

Il loro compito sarà quello di portare il polline nei pressi dei fiori luminosi, evitando di farsi vedere dalle bestie. A guidare i giocatori con il polline dovranno essere i due Guardiani sulle colonne, che avranno una chiara visione dei movimenti dei mastini. Quando i giocatori saranno arrivati nei pressi dei fiori, i Guardiani con la scheggia dovranno sparare a questi ultimi per caricare i loro compagni. È possibile continuare ad accumulare questo buff, che permetterà di fare più danno alle sei Bestie.

Se in questa fase le Bestie individueranno i guardiani, partirà un conto alla rovescia, in cui tutti dovranno cercare di infliggere più danno possibili ai nemici, prima di tornare (entro trenta secondi) nella stanza sotto la statua dell'imperatore. Tutti i giocatori che si troveranno all'esterno della stanza alla fine del conto alla rovescia, verranno uccisi.

Cercate quindi di accumulare più buff possibile prima di passare alla fase del danno, senza farvi individuare. Non potrete però accumularne troppi, perché a intervalli regolari uno psionico resetterà i vostri progressi. Se siete veloci, dovreste riuscire comunque a fare tre "viaggi". Anche due potrebbero bastare, se avete armi distruttive sufficientemente potenti per massimizzare il danno.

Un'altra accortezza, durante la fase del danno, è quella di non uccidere nessuna bestia, ma di ridurle in fin di vita, per poi ammazzarle contemporaneamente.

Ricordatevi che avrete solo tre fasi a disposizione: dopo la terza volta che i mastini vi individueranno, infatti, la stanza centrale sarà chiusa.

Uccise le bestie e raccolto il loot, dovrete tornare nella zona centrale e ripetere, per la terza volta, la prova delle Bandiere.

Corri!

La terza e ultima prova prima dell'incontro con l'imperatore vi trasporta in una sorta di arena sportiva. Ai lati dell'arena ci sono quattro piattaforme, su cui dovranno stare altrettanti guardiani. Appena saliti sulle piastre, i nemici cominceranno ad arrivare, e dovrete ucciderli in attesa che si carichino due sfere. I due Guardiani che non saranno sulle piattaforme dovranno raccoglierle, e verranno teletrasportati nel cerchio esterno, in cui dovranno compiere un percorso a ostacoli circolare. Correndo, troveranno delle barriere forate, con nove cerchi.

Uno di questi cerchi sarà rosso: il corridore dovrà dire in quale fila è collocato (alta, media o bassa). Gli altri Guardiani sulle piastre, seguendo il Corridore con lo sguardo, dovranno sparare alle frecce corrispondenti alle due file in cui non si trova il cerchio rosso.

Ad esempio, se il cerchio sarà nella fila in alto, i giocatori dovranno sparare alle frecce media e bassa.

Questo farà sì che la barriera forata lasci passare il Corridore. Al suo passaggio comparirà uno Psionico che andrà ucciso rapidamente.

Una volta concluso il percorso circolare, i due corridori torneranno nell'arena, e dovranno depositare le due cariche nella conca centrale.

L'operazione va ripetuta per tre volte, finché non saranno accumulate sei cariche. A questo punto tutti i giocatori dovranno raccogliere una carica, e tutti saranno teletrasportati nell'anello circolare. Dovranno correre tutti insieme, passando le barriere traforate in modo da raccogliere ciascuno una sfera luminosa. Queste sfere servono per aumentare il conto alla rovescia indivisuale di ogni Guardiano: arrivato a zero, il Guardiano morirà. È importante che tutti restino in vita, quindi è necessario coordinarsi per fare in modo che ciascuno possa raccogliere una sfera al passaggio attraverso le barriere. Alla fine del percorso, tutti dovranno "schiacciare" nella conca centrale, per superare la prova.

Calus

Dopo aver superato le tre prove del Castellum, dovrete affrontare l'Imperatore in persona. Lo troverete nella sala del trono, inondata di melma viola.

Iniziando lo scontro dovrete prima sfoltire le fila nemiche, poi vedrete che sulle quattro piastre disposti ai due lati della sala appariranno degli psionici, protetti da una bolla, e ciascuno contrassegnato da un simbolo (bestia, asce, calice, sole). Per attivare la boss fight vera e propria, dovrete ucciderli tutti entrando nella loro bolla ed eseguendo un attacco corpo a corpo.

A questo punto Calus vi trasporterà in una dimensione alternativa, di fronte ad una gigantesca proiezione della sua testa. Tre Guardiani dovranno raccogliere altrettanti globi, visibili fin da subito, per tornare nella sala del trono. Gli altri, invece, resteranno nella dimensione alternativa. Ciascuno di questi ultimi tre guardiani vedrà, sulla fronte del gigantesco faccione di Calus, un simbolo diverso. I Guardiani dovranno dire ad alta voce il simbolo che vedono, e i compagni nella sala del trono dovranno uccidere lo psionico che avrà il simbolo mancante del quartetto.

Ad esempio se i tre nella dimensione parallela diranno Bestia, Calice e Sole, lo psionico da uccidere sarà quello contrassegnato dal simbolo con le Asce.

Eliminando questi psionici, i Guardiani nella sala del trono permetteranno ai compagni di avanzare, di volta in volta, verso la proiezione gigante. Arrivati nei paraggi della grande faccia, questa comincerà a lanciare dalla bocca dei teschi viola, che i Guardiani dovranno distruggere per accumulare un Buff "Forza di Volontà", che permetterà di fare danno al boss nella fase immediatamente successiva. Terminati i teschi, infatti, appariranno altre tre sfere luminose che permetteranno di tornare nella sala del trono.

Tutti i sei i guardiani dovranno quindi salire sulla piattaforma illuminata (ce ne sarà una sola) e fare danno a Calus. Ad un certo punto Calus alzerà la mano, pronto a far esplodere la piattaforma su cui si troveranno i Guardiani. Sarà questo il momento di spostarsi verso un'altra piattaforma, che nel frattempo si sarà illuminata.

Facendo il giro di tutte e quattro le piattaforme, dovreste riuscire a consumare circa un terzo della barra della vita del boss.

Ripetete l'operazione, ricordando che arrivato alla fine della barra, Calus preparerà un attacco letale per il team. In questo momento, proprio come succedeva per Aksis e per Oryx, dovrete semplicemente sparare come forsennati, per distruggere lo scudo del boss e ucciderlo una volta per tutte.