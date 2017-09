FIFA 18 Guida: trucchi, strategie e consigli utili per vincere

FIFA 18 è la nuova edizione del simulatore calcistico di Electronic Arts, ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox 360 e PlayStation 3. FIFA 18 presenta numerose novità, dai miglioramenti della Carriera Allenatore alla seconda stagione della modalità Il Viaggio, con un Alex Hunter pronto alla ribalta. Inoltre, il titolo introduce per la prima volta le Icone, speciali carte dedicate ai campioni del passato, disponibili nella modalità Ultimate Team su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Non mancano ovviamente novità puramente tecniche, dall'ottimizzazione del motore di gioco all'introduzione di nuovi filmati dinamici, legati alla celebrazione dei nostri successi in-game. In questo articolo troverete dunque degli utili consigli che vi aiuteranno ad affrontare al meglio ogni partita, guidandovi verso la vittoria.

Requisiti per giocare

FIFA 18 è disponibile su Windows, Xbox One, PS4, Switch, Xbox 360 e PlayStation 3. Per quanto riguarda la versione PC, il gioco supporterà le DirectX 12, a differenza del suo predecessore. I requisiti minimi prevedono una CPU Intel i3 6300T, un chip AMD Athlon X4 870K o equivalente, una scheda video NVidia GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon RX 460 o equivalente, almeno 8 GB di RAM e 50 GB di spazio libero su disco fisso. I requisiti raccomandati indicano invece una CPU Intel i3 6300T, AMD Athlon X4 870K o equivalente, scheda video NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD Radeon R9 270X, almeno 8 GB di RAM e 50 GB di spazio libero su disco fisso. Per il gioco online è richiesto un account Electronic Arts, unitamente a un abbonamento Xbox LIVE Gold e PlayStation Plus su Xbox One/Xbox 360 e PlayStation 4.

Comandi di gioco

Introduzione ai controlli di FIFA 18: per muovervi nel campo durante una partita, dovrete ovviamente utilizzare la levetta analogica sinistra. Se siete in possesso della palla, potrete effettuare un passaggio corto con il tasto A/X, un passaggio alto o un cross con il tasto X/Quadrato ed un passaggio filtrante con il pulsante Y/Triangolo. Utilizzando il tasto B/Cerchio potrete inoltre effettuare un tiro verso la porta avversaria. Il tasto RT/R2 vi permetterà invece di scattare con la palla ai piedi, mentre la levetta destra vi consentirà di utilizzare le mosse abilità.

Tenendo premuto il tasto RB/R1 ed utilizzando la levetta analogica sinistra potrete effettuare delle finte no touch, molto utili per confondere l'avversario e superarlo con uno spettacolare colpo di tacco. Premendo il tasto LB/L1 ed il tasto B/Cerchio effettuerete un pallonetto, da utilizzare quando il portiere si trova fuori porta. Con RB/R1 ed il tasto B/Cerchio metterete invece a segno un tiro di precisione. Premendo due volte il tasto B/Cerchio, effettuerete un tiro di precisione. Per ingannare l'avversario con una finta di tiro, dovrete premere il pulsante B/Cerchio seguito subito dopo da A/X, muovendo la levetta analogica sinistra nella direzione desiderata. Con il tasto LT/L2 difenderete la palla, mentre premendo il tasto LB/L1 ed il tasto triangolo effettuerete un passaggio filtrante alto. Premendo due volte il tasto X/Quadrato metterete a segno un cross basso, mentre con il tasto RB/R1 potrete chiamare appoggio per l'azione. Premendo semplicemente RT/R2 stopperete la palla, mentre tenendo premuto RT/R2 ed usando al contempo la levetta analogica destra potrete giocare di prima o allungarvi la palla. Tenendo premuto il tasto LB/L1 e muovendo la levetta analogica sinistra effettuerete invece un dribbling lento.

Durante la fase difensiva potrete utilizzare il tasto A/X per effettuare un pressing sul giocatore avversario con la palla ai piedi, mentre il tasto X/Quadrato vi permetterà di entrare in scivolata sul pallone. Il pulsante B/Cerchio vi permetterà di spingere l'avversario o spazzare via la palla, mentre il tasto Y/Triangolo farà uscire il portiere. Il pulsante RT/R2 vi permetterà di scattare in qualsiasi direzione, mentre il tasto LB/L1 vi consentirà di selezionare un diverso giocatore del vostro team. Tramite il tasto RB/R1 potrete invece effettuare un'azione di contenimento insieme ad uno dei vostri compagni di squadra. Dopo aver effettuato una scivolata potrete rialzarvi in fretta premendo il tasto X/Quadrato.

Quando inseguite un avversario con la palla, potrete tenere premuto il tasto B/Cerchio per trattenerlo. Prestate tuttavia attenzione a tali azioni, perché una trattenuta prolungata sfocerà in un fallo a vostro svantaggio ed in un eventuale cartellino giallo. Per affrontare l'avversario che protegge palla dovrete premere LT/L2 e rivolgere la levetta analogica sinistra verso il dribblatore. Per affrontare un giocatore in corsa dovrete invece premere i tasti LT/L2 e RT/R2.

Utilizzate la levetta analogica sinistra per indirizzare i calci di punizione e regolare l'effetto della palla, aiutandovi con la levetta analogica destra per modificare la traiettoria.

La barra di potenza stabilirà la forza del tiro e quanto in alto viaggerà la palla quando la calcerete. Premete X/Quadrato per effettuare un passaggio alto o un cross, B/Cerchio per piazzare un tiro ad effetto o A/X per effettuare un passaggio rasoterra. Per difendervi da una punizione avversaria, potrete controllare la barriera muovendola verso destra o sinistra tramite i tasti LT/L2 e RT/R2. I giocatori nella barriera difensiva potranno inoltre saltare premendo Y/Triangolo. Potrete far uscire un calciatore dalla barriera premendo il tasto X/Quadrato. Potrete altresì mantenere premuto Y/Triangolo al momento del tiro per far uscire il vostro portiere verso il palo più vicino, cercando in tal modo di anticipare l'arrivo della palla in quel punto.



Per calciare i rigori potrete usare la barra di potenza per tenere traccia della velocità e della precisione del tiro. Per tirare un rigore normale, dovrete premere semplicemente il tasto B/Cerchio. Per effettuare un pallonetto dovrete premere il tasto LB/L1 ed il tasto B/Cerchio, mentre per mettere a segno un tiro di precisione dovrete utilizzare il tasto RB/R1 in combinazione con il tasto B/Cerchio. Per interrompere la rincorsa dovrete premere il tasto LT/L2, mentre per effettuare un breve scatto dovrete utilizzare il tasto RT/R2. Per controllare la posizione del portiere e spostarvi lungo la linea di porta dovrete utilizzare la levetta analogica sinistra, mentre per tuffarvi dovrete utilizzare la levetta analogica destra.

Impostate l'azione

Nel vostro team potrete anche avere dei veri e propri campioni, ma il calcio rimane pur sempre un gioco di squadra e, alla lunga, fare affidamento su un solo calciatore vi penalizzerà. Soprattutto alle difficoltà più elevate, gli avversari non vi concederanno spazi, bloccando sul nascere qualsiasi azione solitaria. Perciò, sia che stiate disputando una partita online o controllando Alex Hunter ne Il Viaggio, non siate egoisti e passate la palla ai giocatori smarcati, puntando a costruire l'azione con passaggi frequenti e calcolati. Cercate di imporre il possesso palla sugli avversari, in modo da spiazzarli e innervosirli, portandoli a compiere errori da principianti.



Studiate la squadra avversaria

Sfruttate i primi minuti della partita per studiare lo stile di gioco dell'avversario, mantenendovi sulla difensiva. Riuscirete così a capire se il vostro rivale predilige un gioco di prima con passaggi rasoterra, se tende al possesso palla o, ancora, se preferisce puntare sul contropiede. In questo modo potrete inoltre adottare una strategia di gioco efficace, atta a contrastare le offensive avversarie e cogliere di sorpresa il rivale.

Marcate gli avversari

Durante ogni partita potrete fare affidamento sul tasto LT/L2 (Xbox/PlayStation), che vi aiuterà a ottenere il controllo della palla, mantenere la posizione e guadagnare tempo, consentendo ad un compagno di inserirsi nell'azione. In tal modo, il vostro calciatore avanzerà difendendo attivamente il pallone e, nel momento in cui un avversario si avvicinerà, volgerà le spalle al suo marcatore, in modo tale da difendere attivamente la palla. Questa tecnica si rivela piuttosto utile sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché permette di tenere gli avversari a distanza senza perdere il controllo del pallone o, in alternativa, di proteggere la palla durante un dribbling in qualsiasi direzione.

Padroneggiate i tiri controllati

Anche quest'anno i tiri controllati rivestono un ruolo fondamentale all'interno del gioco, poiché permettono di mantenere la palla bassa in qualsiasi situazione, sia che si tratti di piazzarla in rete o di concludere al volo. Per eseguire un tiro rasoterra, non dovrete far altro che premere il tasto B/Cerchio e, prima di entrare in contatto con il pallone, dovrete premerlo una seconda volta. In tal modo, il pallone si manterrà basso anche dopo una conclusione potente. Questa tecnica può essere sfruttata anche per i colpi di testa, che potranno essere indirizzati verso l'angolino basso della porta premendo due volte il tasto dedicato alla conclusione aerea.

Mosse abilità

Le mosse abilità vi permettono di cogliere impreparati gli avversari e superare la difesa senza grandi difficoltà, mettendo in scena un vero e proprio spettacolo. Le skill moves si rivelano spesso un vero e proprio asso nella manica, con le quali liberarvi dal pressing avversario e proseguire verso la porta. In aggiunta, eseguire un colpo di tacco o un sombrero durante le partite online farà sicuramente innervosire il vostro rivale, che potrebbe commettere un passo falso nelle azioni successive. Ricordate di esercitarvi nell'Arena prima di sfoggiare le vostre abilità sul campo, altrimenti potreste ottenere l'effetto contrario.

Attenzione ai calci d'angolo

Con FIFA 17, i calci d'angolo sono stati nettamente migliorati, introducendo un sistema di mira diverso rispetto al passato. FIFA 18 conserva le suddette dinamiche, garantendo al giocatore una maggiore libertà nell'esecuzione dei calci piazzati. La levetta analogica sinistra permette di mirare nella zona desiderata, all'interno dell'area di rigore. A seconda della pressione sul tasto di tiro, la palla potrà adottare una parabola spiovente o risultare tesa, servendo in tal modo i compagni posizionati a ridosso del primo palo. I giocatori presenti all'interno dell'area di rigore possono inoltre assumere diverse posizioni, in modo da permettervi di adottare una strategia personalizzata.

FIFA FUT 18

In attesa della guida, ecco qualche utile consiglio per iniziare a giocare a FIFA 18 Ultimate Team.

Selezionare il modulo FUT più adatto

Prima di selezionare i giocatori che andranno a comporre la vostra squadra, dovrete impostare il modulo con il quale iniziare il vostro percorso su FUT, in modo da schierare in campo gli atleti più idonei a ricoprire le posizioni richieste. Ovviamente, non esiste un modulo giusto o sbagliato, ma sapere come sfruttare al meglio lo schema prescelto aumenterà esponenzialmente le possibilità di vittoria.

Se avete già giocato a FIFA negli anni precedenti, saprete senza ombra di dubbio qual è il modulo che più si adatta al vostro stile di gioco; diversamente, vi consigliamo di prendere confidenza con le meccaniche del titolo attraverso le partite veloci, disponibili nella schermata iniziale di FIFA 18. In tal modo potrete provare numerosi schemi e tattiche e, ancora più importante, potrete familiarizzare con il modulo prescelto prima di prendere parte ad impegnativi match online.



Intesa FUT

L'intesa che intercorre tra i giocatori influisce positivamente o negativamente sul rendimento di tutta la squadra. Un'intesa bassa porterà ad una prestazione a dir poco disastrosa nonché ad una sconfitta quasi certa, colma di passaggi sbagliati e tiri fuori misura. Al contrario, un livello di intesa elevato consentirà ai giocatori di interpretare al meglio le intenzioni dei compagni, seguendo alla lettera i comandi da voi impartiti, coprendo bene il campo ed effettuando i giusti inserimenti. L'intesa totale della squadra è influenzata dall'affiatamento che ciascun giocatore ha con i propri compagni, e non solo: per raggiungere un'intesa pari a 100, ciascun atleta deve giocare nel proprio ruolo e deve avere accanto a sé giocatori appartenenti alla stessa nazione, campionato o club.

Anche l'allenatore gioca un ruolo rilevante nella valutazione dell'intesa e, perciò, è importante scegliere un tecnico militante nel medesimo campionato dei giocatori che formano la rosa. In alternativa, l'allenatore deve avere la stessa nazionalità che accomuna la maggior parte dei vostri calciatori.



Utilizzate la modalità FUT Draft

La modalità FUT Draft, introdotta con FIFA 16, permette di guadagnare interessanti premi in-game. FUT Draft vi consente infatti di creare una squadra di veri e propri campioni con la quale partecipare ad appositi tornei. Per prendere parte ad una competizione FUT Draft dovrete pagare una somma pari a 15.000 crediti o 300 FIFA Points o, in alternativa, utilizzare un gettone trovato all'interno dei pacchetti. Prima di scendere in campo, dovrete scegliere il modulo base tra i cinque proposti dal gioco. È importante valutare con attenzione ciascun modulo, poiché la decisione potrà essere modificata.

Successivamente, dovrete mettere insieme la vostra rosa, a cominciare dal capitano, scelto tra una serie di cinque diversi campioni. Selezionate con cura i giocatori, focalizzandovi nel conseguimento della migliore intesa possibile. Avanzando nel torneo otterrete ricompense sempre migliori, inclusi crediti, pacchetti e oggetti speciali. Se invece perderete la prima partita, vi verrà comunque consegnato un premio pari alla somma pagata per prendere parte alla modalità FUT Draft. Allenatevi a lungo prima di dare il via alla sfida, in modo da ottenere interessanti ricompense nella fase finale del torneo.