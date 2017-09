Hearthstone: guida e strategie per i nuovi avventori della Locanda

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Hearthstone ha ormai qualche anno sul groppone e, nel corso del tempo, si sono avvicendate molte espansioni e diverse avventure che hanno ampliato in modo sensibile la quantità di carte che i giocatori si trovano a dover maneggiare per poter portare a casa qualche vittoria. Blizzard ha recentemente rimaneggiato il formato Standard e ha dato nuova dignità al formato Selvaggio. Con l'inaugurazione dell'Anno del Mammut ha dato il via anche alla nuova rotazione dei set. A partire da inizio aprile, infatti, le carte contenute in Massiccio Roccianera, Gran Torneo e Lega degli Esploratori sono diventate parte esclusiva del citato formato Selvaggio. Ciò significa che, se i giocatori ora decidono di scalare la classifica del formato Standard, possono utilizzare unicamente i set relativi alle espansioni Sussurri degli Dei Antichi, Una notte a Karazhan, Bassifondi di Meccania e tutti i contenuti che verranno pubblicati nel corso di quest'anno.

Una mossa, questa, studiata appositamente per mantenere non solo il titolo sempre fresco e ricco di novità grazie anche a nuove regole, ma anche attraente per le nuove leve, spaventate dalla titanica necessità di recuperare carte di espansioni passate. Non solo: Ben Brode e soci hanno deciso di rendere "Vecchie Glorie" (quindi utilizzabili solo nel formato Selvaggio) anche alcune carte classiche (generiche e specifiche di classe), in quanto eccessivamente potenti e sin troppo presenti nei deck come Draco di Zaffiro (forse la perdita più importante), Sylvanas e Ragnaros. Il 2017 ha già visto l'uscita di due espansioni (Viaggio a Un'Goro e I Cavalieri del Trono di Ghiaccio), mentre il momento in cui potremo vedere la terza si avvicina pian piano. Stiamo parlando, attualmente, di circa 270 nuove carte, le quali si aggiungono ai set preesistenti.

Appare naturale, dunque, che i nuovi giocatori (o coloro che, rimasti indietro, vorrebbero ricominciare a giocare) possano provare un po' di timore ad approcciarsi a un titolo di tale portata. L'importante è, quindi, non perdersi d'animo e partire dalle cose semplici. Dalle basi, se così vogliamo chiamarle. Con alcune pratiche guide, cercheremo di darvi alcuni consigli - speriamo utili - con cui muovere i primissimi passi in Hearthstone.

Terminologia e significato

Sappiamo tutti quanto siano importanti le parole e, soprattutto il loro significato. Ancor più quando ci si trova nel bel mezzo di una discussione "tecnica", in cui conoscere l'esatta portata di un termine risulta fondamentale. Lo sapranno bene tutti quegli utenti che, per iniziare, rovistano tra i vari forum alla ricerca di qualche idea e vengono investiti da acronimi astrusi e riferimenti oscuri. Per questo, ancor prima di ogni discussione su gameplay e strategie è bene conoscere la lingua del titolo che si vuole approcciare. Ecco, dunque, alcuni dei termini - anglofoni - più utilizzati in Hearthstone (come in molti altri giochi di carte):

Aggro: sono solitamente i mazzi più aggressivi, ovvero quelli che contengono un'alta percentuale di creature (solitamente a basso costo) dirette a fare il maggior danno nel minor tempo possibile;



AOE: sta per Area of Effect e indica semplicemente il danno che una carta può causare all'intero tabellone di gioco, o a una sua parte;



Bounce: non è altro che l'effetto di alcune carte che fanno ritornare le creature in campo nella mano del proprietario;



Burn: ciò accade quando avete troppe carte in mano e, non potendo averne di più, la successiva pescata dal mazzo va "bruciata", appunto, finendo nel cimitero;



Combo deck: questo termine indica molto spesso i mazzi che contengono carte con un'alta sinergia. Serve pratica e conoscenza dei vari effetti delle carte per poter costruire un deck con combinazioni vincenti, ammesso che le pescate siano favorevoli;



Control: i mazzi Control sono quelli che, attraverso una capillare gestione della board (creature con Provocazione o magie AOE) possono neutralizzare la strategia dell'avversario in attesa di calare l'asso nel late game;



Crafting: creare una carta utilizzando Polvere Arcana ottenuta principalmente attraverso la distruzione di altre carte, guadagnata nel corso della stagione oppure come ricompensa in Arena;



Face: in questo caso viene utilizzato l'eroe (spesso sentite parlare, ad esempio, di Face Warrior o Face Hunter), tramite l'equipaggiamento di armi, per portare danno all'avversario o alle sue creature;



Ladder: il termine sta a indicare, sostanzialmente, la modalità classificata di Hearthstone. Esistono venticinque step, ognuno con un variabile ammontare di stelle da guadagnare per passare al grado successivo. Una volta raggiunto il grado 1 e ottenute le stelle necessarie, si diventa Leggenda. È possibile anche perdere le stelle; Blizzard, in questo senso ha introdotto una nuova regola che setta tre scalini (15, 10 e 5), oltre al canonico grado 20, dai quali non è possibile scendere una volta raggiunti ;



Mana Curve: letteralmente è la Curva di Mana, ovvero la relazione tra il numero delle carte presenti nel mazzo, con il loro costo in termini di Mana. In sostanza rappresenta la curva di sviluppo del mazzo;



Meta: il meta non è altro che la tendenza del momento, ovvero i mazzi più giocati della stagione in modalità classificata. Conoscere ciò che "va di moda" permette anche di studiare dei metodi per contrastare i deck più utilizzati, dato che probabilmente ne troverete molti dello stesso tipo;



Mid-range: i mazzi mid-range sono quelli che danno il meglio dalla fase centrale dell'incontro in avanti, data la generosa quantità di carte comprese nell'intervallo di Mana 4-8;



Milling: il termine, tradotto, significa letteralmente "macinare". Questa è una strategia diretta a far bruciare velocemente carte all'avversario, assottigliandone il deck e provocandone la sconfitta per "fatigue damage";



Mulligan, OTK, Zoo...

Mulligan: termine di estrema importanza, che indica essenzialmente la possibilità di cambiare le carte pescate all'inizio della partita con altre, nella speranza che la successiva pescata risulti favorevole;



Netdeck: questa è un'attività sempre più popolare e il termine sta a indicare il fatto di cercare su internet deck già costruiti e testati, evitando le lungaggini che potrebbero derivare da una costruzione "amatoriale" del mazzo;



OTK: è l'acronimo per One Turn Kill, ovvero fare talmente tanti danni in un turno da provocare la sconfitta dell'avversario;



Ramp: molto spesso sentirete parlare di "Ramp Druid"; Ramp è il termine utilizzato per indicare la capacità del mazzo di aumentare in modo permanente o temporaneo la quantità di Mana a disposizione del giocatore, portandolo a un vantaggio tattico che gli permette di giocare carte più "costose";



Roping: accade allorquando un giocatore, per dirla in termini colloquiali, la "tira lunga" utilizzando l'intero ammontare del tempo a disposizione e portando la corda che appare verso lo scadere del tempo, a bruciarsi quasi completamente. Significa, insomma, prendersi tutto il tempo per pensare alle mosse da fare e agire durante gli ultimi secondi del turno;



Shard: disincantare le carte e trasformarle in Polvere Arcana;



Tempo: è uno dei termini più difficili da definire. Potremmo associare il termine Tempo a "vantaggio". In sostanza, la parola indica il vantaggio potenziale che un giocatore riesce a guadagnare sull'avversario attraverso un minore dispendio di Mana, ad esempio, oppure con la pulizia della board dell'avversario e contestuale evocazione di creature nella propria parte del campo. Insomma, Tempo significa avere il pieno controllo del match in ogni suo momento;



Token: i token sono essenzialmente le carte che vengono generate nel corso della partita da particolari effetti di altre carte o dal potere eroe;



Top Deck: significa, essenzialmente, pescare la carta giusta al momento giusto. Per ricordare ciò che si diceva in Yu-gi-oh!, bisogna credere nel Cuore delle carte. O nella semplice fortuna;



Zoo: questo termine indica, essenzialmente, il controllo aggressivo del campo di gioco attraverso una grande quantità di creature, il più delle volte a basso costo. Un esempio perfetto è l'archetipo Zoo Warlock, ottimo mix tra Aggro e Control.



Questi, in sostanza, i termini più importanti da imparare per iniziare a orientarsi nel vasto mondo di Hearthstone. Con le prossime guide andremo ad approfondiremo le strategie di base, oltre a capire assieme quali carte e mazzi vanno attualmente per la maggiore, così da massimizzare - per quanto possibile - le prestazioni e ridurre al minimo il dispendio di Gold e Arcane Dust.