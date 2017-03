Horizon Zero Dawn: guida per iniziare, suggerimenti, consigli e strategie utili

Horizon Zero Dawn è la nuova IP di Gerrilla Games, disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco è un open world ambientato in uno strano futuro, in cui le grandi metropoli tecnologiche sono cadute in rovina e l'umanità è tornata in contatto con la natura, organizzandosi in tribù di cacciatori. La tecnologia sopravvive nell'inusuale forma di creature robotiche senzienti, che hanno dato vita ad una sorta di ecosistema cibernetico. La protagonista Aloy dovrà quindi sopravvivere in questo singolare scenario, cacciando creature titaniche grazie al suo arco e ad altre armi. In questa guida vi forniremo degli utili consigli che vi aiuteranno ad affrontare al meglio l'avventura, accompagnandovi lungo le varie fasi della storia.

Controlli: schema dei comandi

Horizon Zero Dawn presenta un HUD piuttosto intuitivo e, al contempo, ricco di informazioni. In alto a sinistra troverete una barra indicante la vostra percentuale di vita, segnalata in rosso, ed il restante quantitativo di medicinale a disposizione della protagonista, di colore verde. Quest'ultimo servirà a ripristinare la salute di Aloy e potrà essere ricaricato raccogliendo le piante mediche sparse per la mappa. Sempre in alto a sinistra, troverete anche le informazioni relative alla quest che avete intrapreso. Nell'angolo superiore destro potrete invece visualizzare l'esperienza da voi accumulata ed il livello della protagonista.

Potrete inoltre impostare delle scorciatoie che vi permetteranno di accedere rapidamente a determinati oggetti tramite il D-pad, segnalati nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. A destra troverete invece le informazioni relative all'arma attualmente in uso. Ovviamente, per muovervi nell'area di gioco dovrete utilizzare la levetta sinistra mentre, per scattare, dovrete tenere premuto L3. Il tasto Triangolo vi permetterà invece di interagire con l'ambiente circostante ed il tasto Quadrato vi consentirà di scivolare o chinarvi. Tramite il tasto Cerchio potrete effettuare una capriola o rallentare la Macchina, mentre il tasto X vi permetterà di saltare o spronare la Macchina. Premendo il tasto L2 potrete prendere la mira; tenendo premuto il tasto L1 accederete invece alla ruota delle armi. Per colpire mentre mirate dovrete premere il tasto R2. Il tasto R1 vi permetterà altresì di ricaricare durante la mira. Tramite il tasto R1 potrete infine effettuare un attacco in mischia leggero mentre, premendo il tasto R2, metterete a segno un attacco in mischia potente.

Armi del gioco

I mercanti offrono ad Aloy una ricca gamma di beni che spaziano dalle risorse per creare gli oggetti a nuovi elementi per il suo arsenale. Horizon Zero Dawn vi permette quindi di scambiare i vostri frammenti di metallo e le risorse durante l'esplorazione con i mercanti, in modo da ottenere speciali armi ed equipaggiamenti. La maggior parte delle armi dispone di tre varianti: Nora, Carja e delle Ombre.

Queste versioni determinano il tipo di munizioni utilizzabili e il numero di slot modifiche disponibili. Le armi possono a loro volta avere fino a tre slot per migliorare le loro statistiche o aggiungerne di nuove. L'arco da caccia è l'arma primaria di Aloy, leggero ed a bassa potenza, in grado di scoccare frecce normali, incendiarie o devastanti. È particolarmente efficace contro gli umani senza protezioni e gli animali. La fionda è invece un'arma a corto raggio con bassa potenza di fuoco, adatta per lanciare proiettili che si infrangono all'impatto e provocano danni a un'ampia area del bersaglio. Il Lancia-corde è infine ideale per rallentare temporaneamente i bersagli o immobilizzarli. La freccia al capo della corda viene scoccata verso il bersaglio, mentre quella all'altra estremità viene conficcata nel terreno.

Le Macchine

Il mondo di Horizon Zero Dawn è popolato da Macchine di ogni forma e dimensione, che combinano potenza meccanica con caratteristiche organiche e ferocia animalesca. Il Divoratuono, classe Combattimento, è una delle Macchine più letali del gioco. La belva è equipaggiata con cannoni, lancia-dischi e raggi laser ed i suoi attacchi a distanza sono spesso in grado di abbattere facilmente i cacciatori. Se ha spazio a sufficienza, il Divoratuono può anche scatenare una serie devastante di attacchi in mischia, come cariche o sferzate con la coda.

Il Celermorso, classe Acquisizione, si trova spesso vicino agli specchi d'acqua, dove raccoglie preziosi minerali dai sedimenti. Può muoversi con sorprendente aggressività se allarmato, scatenando una serie di attacchi in mischia che includono potenti affondi con le fauci e colpi di coda.

Questa macchina spara inoltre razzi congelanti che ghiacciano il nemico all'impatto. L'Avistempesta, classe Combattimento, solca i cieli ad alta quota e può lanciarsi in picchiata contro la sua preda per colpirla con forza. È pericoloso tanto in aria quanto a terra, con una varietà di attacchi rapidi e potenti che spaziano da scariche dalle ali agli affilatissimi artigli. Le sue enormi ali di metallo sono in grado di accumulare l'elettricità nell'aria per poi sprigionarla sulle sue prede. Il Colosso è un'imponente Macchina di classe Trasporto che sfrutta la tecnologia antigravità per trasferire carichi preziosi da Macchine di classe Acquisizione più piccole al contenitore nel suo stomaco. Se provocato, può caricare il nemico o usare la sua unità antigravitazionale per scagliare oggetti pesanti. Dispone anche di una serie di trivelle che gli permettono di polverizzare e sparare proiettili di roccia.

Utilizzate l'Override

Le Macchine sono state create per adempiere a scopi diversi e collaborano per raggiungere un obiettivo comune. Insieme, formano un vero ecosistema e hanno bisogno le une delle altre per sopravvivere. Ad esempio, le Macchine di classe Acquisizione raccolgono risorse naturali per l'alimentazione. Spesso sono accompagnate da Macchine da ricognizione, che pattugliano l'area alla ricerca di potenziali minacce. Le Macchine di classe Trasporto spostano invece le risorse raccolte dalle Macchine Acquisizione seguendo percorsi specifici, come dei convogli. Aloy è in grado di eseguire l'Override dei sistemi di alcune Macchine, trasformandole in potenti alleati o ricavando preziose informazioni. Prestate tuttavia attenzione durante l'utilizzo di questa meccanica poiché, ad eccezione delle Macchine cavalcabili, gli effetti dell'Override non saranno permanenti.

Sfruttate il Focus

Il Focus è un manufatto del mondo antico, un sistema di calcolo e realtà aumentata indossabile, che potrete utilizzare per identificare importanti oggetti legati alle missioni nonché identificare ed evidenziare le tracce o i percorsi di pattuglia delle Macchine. Il Focus vi permetterà inoltre di ispezionare le Macchine, visualizzando le loro componenti e le vulnerabilità agli elementi. Per attivare questa abilità, dovrete tenere premuto il tasto R3.

Successivamente, potrete rimuovere specifiche parti di corazza per esporre le parti più delicate e infliggere danni elevati alle Macchine. Non dimenticate di raccogliere i pezzi rimossi: alcuni potranno rivelarsi utili contro i nemici, altri vi permetteranno di creare nuove risorse.

Arrampicatevi sui Collilunghi

I Collilunghi sono gigantesche Macchine che possono essere scalate sfruttando l'ambiente circostante. Arrampicatevi su uno di essi ed eseguite l'Override per svelare l'area circostante della mappa, comprese le aree occupate da Macchine, attivando altresì una scarica di energia che indebolisce le Macchine nei paraggi. In tal modo, avrete una chiara visuale della zona e potrete pianificare i vostri spostamenti di conseguenza, evitando scontri fuori programma.

Sgomberate i campi di banditi

I campi di banditi sono spesso popolati da un elevato numero numero di nemici umani, pronti a difendere il loro accampamento con la forza. Dopo aver accumulato una certa esperienza nel gioco potrete tuttavia sgomberare questi campi, dando in tal modo spazio a nuovi abitanti. Ciò renderà inoltre disponibili un mercante e un punto di Viaggio veloce, da sfruttare per muovervi all'interno del vasto mondo di gioco popolato da creature Meccaniche.

Utilizzate le trappole

Aloy è in grado di realizzare la maggior parte delle munizioni e delle scorte che le servono sfruttando le risorse recuperate nell'ambiente o dai nemici eliminati. Assicuratevi quindi di affrontare ogni battaglia con il giusto equipaggiamento, creando trappole, munizioni e potenziamenti. Prima di ingaggiare un combattimento, piazzate le trappole sul terreno, assicurandovi in tal modo di avere il miglior controllo possibile sul campo.

Ricordate inoltre che le macchine sono esposte ai danni elementali quindi, ad esempio, congelando un nemico renderete la sua corazza più fragile e soggetta ai danni mentre, incendiandolo, riuscirete a mandarlo in stato confusionale per alcuni secondi, infliggendo inoltre danni continuati nel tempo. Prima di attaccare, utilizzate il Focus per apprendere i punti deboli degli avversari ed essere sicuri di sfruttare l'arma giusta. Cercate di mirare alle batterie che, se danneggiate, destabilizzeranno i nemici, provocandogli ingenti danni.

Completate le quest secondarie

Horizon Zero Dawn offre un gran numero di quest secondarie che, se portate a termine nel migliore dei modi, vi ricompenseranno con ingenti quantità di esperienza. Alcune missioni secondarie vi garantiranno inoltre dei punti skill bonus, da utilizzare per potenziare determinati aspetti di Aloy. Le quest secondarie vengono segnalate sulla mappa tramite un punto esclamativo di colore verde e sono spesso poste nei pressi degli accampamenti. Non dimenticatevi infine di affrontare i tutorial dedicati alle armi, che vi garantiranno una discreta quantità di punti esperienza extra.

Raccogliete tutto

Mentre esplorate la mappa, prestate attenzione ad ogni animale che incontrerete: dopo averli eliminati, questi vi forniranno infatti degli specifici materiali che potrete utilizzare per potenziare armi ed equipaggiamento, nonché per creare nuove pozioni per il ripristino della salute.

I materiali rari sono indicati con il colore blu, mentre gli oggetti comuni sono segnalati con il colore grigio. I materiali non comuni possono essere invece identificati tramite il colore verde. Quanto raccolto potrà essere inoltre venduto ai mercanti o scambiato con pacchetti per il viaggio veloce.

Siate furtivi

I nemici sparsi per la mappa possono percepire i rumori prodotti da Aloy e dalle sue armi, divenendo subito sospettosi. Nascondetevi prima di venire scovati e, in tal modo, avrete modo di pianificare una nuova strategia. Usate trappole ed esche per attirare l'attenzione di singoli soggetti ed eliminarli di soppiatto, decimando in poco tempo il gruppo avversario. Prendete quindi confidenza con l'arco e cercate di uccidere i nemici con un solo colpo, riducendo quindi le possibilità di essere scoperti e mandare a monte la copertura.