Mass Effect Andromeda: Guida per iniziare, strategie utili e suggerimenti

La trilogia di Mass Effect ha segnato in maniera indelebile la scorsa generazione di console, proponendo un'ambientazione fantascientifica in grado di rivaleggiare con saghe letterarie e cinematografiche di spessore. L'acclamata saga di Bioware è ora tornata su PlayStation 4, Xbox One e PC con un inedito capitolo che porta i giocatori oltre i confini dell'universo conosciuto, alla ricerca di una nuova casa per l'umanità. In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nella galassia di Andromeda, offrendovi alcuni spunti interessanti.

Comandi di gioco

Per muovervi mentre siete a piedi dovrete ovviamente utilizzare lo stick analogico sinistro mentre, per eseguire uno scatto e visualizzare gli obiettivi della missione, dovrete tenerlo premuto. Tramite lo stick analogico destro potrete guardarvi intorno e, tenendolo premuto, potrete modificare la visuale di gioco. Con il tasto L2/LT estrarrete l'arma, mentre con il tasto Triangolo/Y potrete interagire con gli oggetti ed i vari personaggi del gioco. Tramite il tasto X/A potrete eseguire un salto. Con il tasto freccia giù del d-pad attiverete lo scanner mentre, con i restanti pulsanti, potrete comandare i vostri compagni.

Per accedere al menu delle armi, potrete sfruttare il pannello touch del controller PS4 o, in alternativa, il tasto Opzioni del controller per Xbox One. Per mirare, dovrete tenere premuto il tasto L2/LT mentre, per sparare, dovrete premere il tasto R2/RT. Per attivare i vostri poteri, dovrete invece sfruttare i tasti L1/LB e R1/RB. Quando siete a bordo del Nomad, potrete utilizzare il tasto L1/LB per modificare la trazione del veicolo, passando da 2x6 a 6x6 e viceversa. Tenendo premuto il tasto Cerchio/X attiverete il turbo mentre, per accelerare, dovrete utilizzare R2/RT. Per uscire dal veicolo, dovrete infine premere il tasto Quadrato/B.

Iniziate con calma

Sfruttate le prime ore di gioco per comprendere a pieno le principali meccaniche dell'intricato gameplay e venire a conoscenza di importanti dettagli riguardanti la trama dell'ultima opera di Bioware. Esplorate quindi l'ambiente che vi circonda, parlate con tutti i personaggi presenti sull'Arca di Hyperion per venire a conoscenza di nuove informazioni sul Nexus e colmare le numerose lacune che affliggono la mente di Ryder. Prendetevi il vostro tempo cercando di comprendere a pieno il gioco ed i relativi comandi prima di proseguire questa inedita avventura nella galassia di Andromeda.

Slot aggiuntivi delle armi

All'inizio della vostra avventura potrete contare unicamente su due armi, una pistola ed un fucile automatico. Tuttavia, questo equipaggiamento si rivelerà ben presto scarno ed inadeguato ad affrontare le numerose insidie della nuova galassia, perciò sarete pressoché costretti ad aggiungere una nuova arma al vostro arsenale. Per ottenere un nuovo slot dovrete quindi raggiungere il Grado 3 e, in tal modo, sbloccare l'abilità "Pronto a combattere". Equipaggiate dunque l'arma che preferite e proseguite la vostra avventura.

Movimento

I combattimenti fluidi e frenetici in terza persona sono il cuore dell'azione di Mass Effect Andromeda. Azionando il jetpack per saltare, schivare e levitare in battaglia, potrete beneficiare di una libertà dei movimenti pressoché totale. Inoltre, potrete mettervi al riparo usando un nuovo sistema di copertura dinamica che permette di sfruttare quasi tutti gli elementi dello scenario, incluso il vostro veicolo. Jetpack e ripari dinamici vi permettono di affrontare ogni battaglia nel modo più adatto al vostro stile di gioco, combinando fasi difensive a contrattacchi volti a sbilanciare il nemico.

Armi

Mass Effect Andromeda mette a disposizione quattro categorie di armi da fuoco: pistole, fucili a pompa, fucili di precisione e fucili d'assalto. A questi si aggiungono numerose armi da mischia. Ogni categoria corrisponde a un preciso stile di gioco.

Se amate un approccio ravvicinato, potrete concentrare il vostro interesse su armi da mischia, fucili a pompa e pistole. Se preferite sparare in movimento, senza avvicinarvi troppo al bersaglio, i fucili d'assalto rappresentano invece la soluzione ideale. I fucili di precisione, infine, sono perfetti per colpire i nemici dalla distanza e abbatterli uno a uno. Tenete bene a mente che le armi non prevedono restrizioni relative alla classe perciò, se desiderate provare qualcosa di nuovo, vi basterà cambiare equipaggiamento.

Tipologie di armi

In Mass Effect Andromeda, armi e oggetti d'equipaggiamento si suddividono in tre tipologie, corrispondenti al luogo di provenienza della relativa tecnologia di base. Le armi della Via Lattea impiegano munizioni fisiche simili a quelle già viste nei precedenti capitoli della saga, implementando tuttavia alcune importanti migliorie. Queste armi sparano proiettili ad alto impatto e risultano ottime contro gran parte dei bersagli privi di scudi. Ricordate dunque di tenere sempre sotto controllo la quantità di munizioni residue. Le armi Relictum si distinguono per l'utilizzo di raggi energetici, l'alta cadenza di fuoco e l'estrema precisione. Sono dotate di un sistema basato sul surriscaldamento che elimina la necessità di usare munizioni. I colpi sono perciò illimitati ma, in alcuni casi, dovrete attendere che l'arma si raffreddi prima di poter sparare nuovamente. Non mancano inoltre armi che implementano tecnologie create dalle civiltà presenti nel settore Heleus della galassia. In genere, queste armi sono basate su colpi al plasma e impiegano un sistema di dissipazione del calore. Alcune di esse sono anche caricabili: più a lungo verranno caricate prima di sparare, più potente risulterà il colpo. Le armi da mischia possono infine variare molto in quanto a danni inflitti e velocità. I martelli infliggono un maggior numero di danni ma sono piuttosto lenti; coltelli e spade permettono invece di mettere a segno attacchi estremamente rapidi e precisi.

Abilità

Mass Effect Andromeda vi permette di sviluppare abilità di vario tipo, raggruppate in tre distinte categorie: Combattimento, Tecnologia e Biotica. Le Abilità da Combattimento sono perfette per chi desidera concentrarsi su armi, equipaggiamento e prestazioni in battaglia. Esse migliorano infatti danni e precisione delle armi, consentendo inoltre l'uso di cannoni Flak, granate e mine a innesco. Le Abilità Tecnologiche vi permettono invece di utilizzare armi sperimentali o, in alternativa, adottare strategie avanzate per l'intera squadra.

Ad esempio, le abilità Raggio Criogenico e Lanciafiamme aumentano la capacità offensiva, mentre skil come Invasione e Assorbimento Energetico indeboliscono i nemici, rendendoli più vulnerabili. Infine, grazie alle Abilità Biotiche, potrete controllare l'energia oscura per manipolare la massa degli oggetti e la stessa forza di gravità. Ad esempio, Attrazione e Lancio permettono di plasmare letteralmente il campo di battaglia sfruttando i nemici come scudi o perfino come armi. Le abilità Annientamento e Singolarità, in particolare, danneggiano gravemente tutto ciò che si trova nel loro raggio d'azione. Nel gioco, ogni nemico presenta specifici punti di forza e debolezze perciò, utilizzando le abilità giuste al momento giusto, potrete ottenere un importante vantaggio tattico contro gli avversari.

Stazioni avanzate

Durante l'esplorazione, dovrete individuare delle specifiche località in cui posizionare delle stazioni avanzate. Queste stazioni si rivelano pressoché essenziali ai fini del gioco poiché abilitano i viaggi rapidi e permettono di cambiare equipaggiamento a vostro piacimento. Le stazioni avanzate consentono inoltre di richiedere il Nomad qualora il veicolo fosse disperso o distrutto e proteggono la vostra squadra dai pericoli ambientali. In alcune località come, ad esempio, i deserti di Elaaden, sarete esposti a temperature estreme e ad altri pericoli mortali. Il Pioniere e il Nomad sono equipaggiati con due diversi sistemi di supporto vitale che proteggono da queste insidie. Tuttavia, tali tecnologie sono soggette ad usura. Dovrete quindi recarvi presso una stazione avanzata e ricaricare il supporto vitale prima di proseguire con la missione, altrimenti perirete lentamente.

Avamposti

Durante la vostra avventura nella galassia di Andromeda troverete nuove aree da esplorare, nuovi personaggi e nuove storie. Tali scoperte contribuiranno ad aumentare la vivibilità di ciascun pianeta: in tal modo, potrete creare un avamposto e potenziare il Nexus. Tenete bene a mente che, affinché un pianeta possa ospitare un avamposto, dovrete prima portarne la vivibilità al 40% neutralizzando le minacce, alleandovi con la gente del posto e completando incarichi specifici legati alla storia del pianeta. In più, ciò vi permetterà di ottenere Punti Vivibilità Andromeda (PVA). Grazie a questi punti, potrete risvegliare altri coloni dall'ibernazione. Ovviamente, le vostre scelte si riveleranno essenziali ai fini dello sviluppo di determinate abilità. Ad esempio, se desiderate puntare sulle attività di ricerca e sviluppo, dovrete risvegliare gli scienziati. Diversamente, se avete deciso di potenziare gli scambi commerciali, dovrete risvegliare un maggior numero di mercanti.

Non sottovalutate i profili

All'inizio del gioco avrete la possibilità di selezionare un profilo che modificherà drasticamente le abilità del vostro personaggio durante i vari combattimenti.

Ad esempio, il profilo Soldato aumenterà la precisione ed il danno inflitto dalle vostre armi, assegnandovi un ulteriore bonus danni all'uccisione di ciascun nemico. Il profilo Adepto migliorerà invece la durata ed i danni dei poteri biotici. In ogni caso, leggete con attenzione la descrizione che accompagna ciascun profilo e selezionate quello che più si adatta al vostro stile di gioco, in modo da beneficiare di un discreto vantaggio durante gli scontri con i nemici.

Evoluzione del personaggio

Come sottolineato in precedenza, Mass Effect Andromeda vi permette di potenziare le abilità di Ryder e farlo salire di livello. A questo punto, potrete decidere di sbloccare numerose abilità diverse tra loro e creare in tal modo un personaggio versatile e variegato o, in alternativa, concentrarvi su un numero ristretto di abilità. Ciò vi permetterà di potenziare al massimo le abilità selezionate, godendo così di un elevato impatto sul gioco. Basatevi quindi sul vostro stile di gioco e agite di conseguenza.

Fate affidamento sui compagni

Mass Effect Andromeda vi permetterà di esplorare pianeti sconosciuti, incontrare civiltà aliene, stringere nuove alleanze e lottare contro misteriosi nemici. Nel corso della vostra avventura potrete contare sull'aiuto di una fedele squadra che vi darà man forte in ogni occasione. Tra i membri della squadra iniziale troverete Liam e Cora, entrambi assegnati alla squadra Pioniere. Il primo è uno specialista della sicurezza, mentre Cora ha avuto l'onore di addestrarsi con le Matriarche asari. Insieme ad Alec, Scott e Sara Ryder, questi coraggiosi avventurieri formano il nucleo della squadra Pioniere. Tuttavia, andando avanti con la storia, incontrerete nuovi alleati che metteranno a disposizione le loro abilità e vi aiuteranno a completare le missioni più impegnative.

Abilità dei compagni di squadra

Proprio come Ryder, anche i vostri compagni di squadra potranno apprendere nuovi poteri ed abilità, sia attive che passive. Ricordatevi perciò di consultare spesso il menu di gioco ed analizzare con attenzione lo skill tree di ciascun alleato, in modo da sfruttare e potenziare le abilità che più si adattano al vostro stile di gioco. Assegnate quindi i punti disponibili ed affrontate missioni fedeltà per conquistare la loro fiducia, indispensabile per la buona riuscita di una missione.

Scansionate tutto

Durante l'esplorazione, ricordate di sfruttare il vostro scanner e analizzare i nuovi oggetti che incontrerete lungo il cammino. In tal modo, otterrete infatti le risorse necessarie allo sviluppo di armi più potenti e di tute dotate di una maggiore resistenza, da far indossare al vostro personaggio. Per sfruttare lo scanner, dovrete premere freccia giù sul d-pad quando siete a piedi.