Persona 5: Guida per iniziare, strategie utili e suggerimenti

Persona 5, il nuovo titolo dell'acclamata serie JRPG sviluppata da Atlus, è finalmente arrivato su PlayStation 3 e PlayStation 4. Il gioco riprende e migliora gli elementi cardine che hanno contraddistinto i passati capitoli della saga, coinvolgendo il giocatore in un'avventura unica e sopra le righe. Il ritmo di gioco è scandito in due momenti distinti: di giorno i protagonisti sono alle prese con lezioni scolastiche, appuntamenti romantici e missioni secondarie, mentre di notte Persona 5 si trasforma in un JRPG classico, con combattimenti acrobatici e spericolati. In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nella metropoli di Tokyo, offrendovi alcuni spunti interessanti.

Comandi di gioco

Per muovervi mentre siete a piedi dovrete ovviamente utilizzare lo stick analogico sinistro mentre, per guardarvi intorno e modificare la visuale di gioco, dovrete utilizzare lo stick analogico destro. Tramite il tasto X potrete avviare una conversazione, esaminare un oggetto, saltare, aprire porte o scrigni e accovacciarvi. Il tutto dipende ovviamente dalla situazione in cui vi trovate al momento dell'azione. Con il tasto Cerchio potete centrare la telecamera dietro al protagonista, mentre con il tasto Triangolo aprirete il menu di gioco. Tramite il tasto Quadrato potrete invece visualizzare i messaggi presenti sul vostro smartphone. Sfruttando i tasti L1 e L2 potrete attivare il Third Eye, abilità speciale che vi permetterà di scovare oggetti nascosti e tesori nei dungeon, mentre con il tasto R1 potrete visualizzare la mappa.

Per salvare la partita dovrete invece premere il tasto Options sul vostro controller. Durante i combattimenti, i tasti direzionali del d-pad vi consentiranno di muovere il cursore, controllando in tal modo i turni dei vostri alleati e degli avversari. Con il tasto X potrete eseguire un attacco, un agguato alle spalle del nemico o, in alternativa, potrete confermare la vostra selezione. Il tasto Cerchio vi permetterà di mettervi in posizione di guardia o di annullare la selezione. Tramite il tasto Triangolo utilizzerete le vostre skill, mentre il tasto Quadrato vi offrirà la possibilità di sfruttare uno dei vostri oggetti. Il tasto L1 servirà ad analizzare il nemico, mentre con il tasto L2 imposterete la tattica da seguire durante lo scontro. Con il tasto R1 realizzerete un assist, mentre il tasto R2 vi consentirà di sfruttare l'abilità Baton Pass.

Livello di difficoltà

Persona 5 vi permette di selezionare il livello di difficoltà con il quale cominciare l'avventura, scegliendo tra Safe, Easy, Normal e Hard. Nel corso del gioco potrete poi modificare la difficoltà a vostro piacimento, ad eccezione del livello Safe. Quest'ultimo vi permette di dedicarvi alla storia senza dover prestare attenzione agli scontri con i nemici, poiché piuttosto facili da eliminare. Il gioco vi ricompenserà inoltre con numerosi yen e punti esperienza, da impiegare nel potenziamento del vostro personaggio.

Tuttavia, il livello Safe facilita fin troppo le cose e, proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di impedire ai giocatori di aumentare la difficoltà del titolo dopo aver selezionato Safe. Diversamente, potrete modificare la difficoltà di Persona 5 a vostro piacimento durante il corso dell'avventura. Vi consigliamo quindi di partire con Normal e, dopo aver preso confidenza con il gioco, scalare il livello di difficoltà a vostro piacimento. Se siete invece interessati principalmente alla trama e alle dinamiche RPG del titolo, vi consigliamo di selezionare il livello Safe. Inoltre, dal PlayStation Store è possibile scaricare anche il livello di difficoltà Spietato.

Imparate a gestire il tempo

Nel nuovo JRPG sviluppato da Atlus e, più in generale, nella saga Persona, il tempo è scandito da un calendario liberamente consultabile tramite il menu di gioco. Si ha quindi a disposizione un numero limitato di giorni per portare a termine la storia e gestire al meglio le varie attività del protagonista. È perciò importante sfruttare ogni momento libero per portare a termine mansioni secondarie come, ad esempio, la lettura di un libro, che migliorerà le statistiche del vostro personaggio.

Potrete acquistare un libro o una rivista presso la libreria di Shibuya e leggerlo durante il tratto in metropolitana che vi porterà a scuola o, ancora, sfruttare le giornate piovose per studiare con più attenzione e migliorare il vostro rendimento scolastico. Allo stesso modo, dovrete gestire nel migliore dei modi il tempo trascorso nei dungeon, cercando di portare a termine la missione nel minor numero possibile di giorni. In questo modo avrete a disposizione un maggior numero di giornate per sviluppare le relazioni con i restanti personaggi, aumentare le vostre statistiche e portare a termine le missioni secondarie. Ricordate dunque di controllare assiduamente il calendario per tenere sotto controllo le varie scadenze e programmare di conseguenza le vostre giornate.

Esplorate i dungeon

I dungeon di Persona 5 nascondono interessanti tesori ed equipaggiamenti da sfruttare nel corso della vostra avventura. Assicuratevi quindi di avere sempre a disposizione un buon numero di Lockpick che vi permetteranno di aprire gli scrigni sparsi per la mappa e ottenere il prezioso bottino nascosto al loro interno.

Esplorate con attenzione ogni angolo del dungeon, sfruttando tali opportunità per potenziare il vostro personaggio e salire di livello. Tenete bene a mente che non potrete più tornare a visitare il dungeon dopo aver sconfitto il relativo boss: affrontate dunque la sfida con la massima concentrazione e non fatevi sfuggire alcunché.

Prendete la scuola sul serio

Durante la giornata, passerete gran parte del vostro tempo a scuola. Cercate quindi di prestare attenzione allo svolgimento delle lezioni e impegnatevi a fondo negli studi poiché, nel corso dell'anno, dovrete prendere parte a veri e propri esami che incideranno sul vostro rendimento scolastico. Ciò influenzerà le vostre relazioni con i compagni di classe e vi permetterà altresì di migliorare le abilità del protagonista: assicuratevi dunque di mantenere una media dei voti quantomeno discreta e, come sottolineato in precedenza, sfruttate i viaggi in metropolitana e le giornate piovose per leggere ed apprendere nuovi argomenti.

Condizioni atmosferiche

Le condizioni climatiche ricoprono un ruolo di fondamentale importanza all'interno del gioco, modificando il set di azioni e interazioni disponibili. Questa meccanica, introdotta con Persona 4, è stata ora ripresa e migliorata su Persona 5, condizionando le attività del protagonista. Elementi come il caldo, la pioggia o il polline presente nell'aria influiscono infatti sui personaggi con cui è possibile dialogare, sui nemici, sugli oggetti in vendita e persino sui luoghi visitabili. Il protagonista può tuttavia consultare le previsioni meteo e pianificare di conseguenza le sue giornate: ad esempio, durante le giornate piovose potrete trovare un maggior numero di oggetti rari nei Memento, ma i nemici saranno più forti del normale. Inoltre, a seguito di un'alta concentrazione di polline nel mondo reale, gli Shadow presenti nei Memento cadranno in uno stato letargico.

Salvate spesso la partita

Persona 5 è un gioco compresso ed articolato, ricco di sfide e missioni da affrontare assieme al vostro personaggio. Risulta quindi essenziale salvare spesso la partita, in modo da mettere al sicuro i vostri progressi e proseguire in tutta sicurezza. Vi consigliamo inoltre di salvare ogni qualvolta entrerete in una Safe Room all'interno di un dungeon o, ancora, prima di una boss fight.

Ricordate inoltre di salvare i vostri progressi prima di andare a letto, garantendovi in tal modo la possibilità di ricaricare il gioco dopo una potenziale decisione sbagliata presa al vostro risveglio. Vi suggeriamo infine di distribuire i vostri salvataggi su slot diversi, assicurandovi così uno o più punti di ripartenza da sfruttare ogni qualvolta desideriate.

Non trascurate i vostri Confidant

Un consiglio alquanto ovvio, ma pur sempre importante. Nel nuovo Persona i Confidant hanno preso il posto dei vecchi Social Link, conservando tuttavia le stesse prerogative. Cercate quindi di sviluppare al massimo il vostro rapporto con i Confidant, sbloccando in tal modo la loro storia e nuove abilità da utilizzare durante i combattimenti. Se desiderate dunque potenziare il vostro gruppo, dovrete dedicare gran parte del vostro tempo ai Confidant.

Comprate i libri

Persona 5 vi permette di acquistare e leggere svariati libri, elementi di fondamentale importanza all'interno del gioco. Grazie ad essi potrete infatti migliorare le vostre Social Stats o, ancora, sbloccare nuove location sulla mappa. Un gran numero di interazioni sociali è strettamente collegato alle vostre Ranking Stats (ad esempio "per prendere parte all'appuntamento, hai bisogno di un Rank 3 in Kindness"), perciò dovrete aumentare le vostre statistiche il prima possibile. Recandovi nel quartiere di Shinjuku, troverete i libri Flowerpedia, Batting Science, Essence of Fishing, Cinema Treasures e Game Secrets, mentre a Jinbocho troverete Master Swordsman, Call Me Chief, Reckless Casanova e Speed Reading. Sfruttate dunque i momenti morti della giornata ed i viaggi in metropolitana per leggere nuovi libri e ottenere importanti benefici nel gioco.

Social Stats

Se svilupperete a dovere le vostre statistiche sociali, potrete frequentare nuovi Confidant e prendere parte ad attività inedite. Le Social Stats, Guts, Proficiency, Kindness, Charm e Knowledge, sono contraddistinte da quattro ranghi ciascuna e possono essere migliorate svolgendo diverse mansioni. Ad esempio, rispondendo correttamente alle interrogazioni in classe, aumenterete la vostra Knowledge. Allo stesso modo, curando la vostra pianta potenzierete le statistiche relative alla Kindness. A volte in TV verrà trasmesso un quiz show e, rispondendo in modo corretto alle domande poste dal presentatore, potrete migliorare la vostra Knowledge. Ovviamente, anche i libri vi permetteranno di aumentare le vostre Social Stats. Il Confidant della Morte ed il Confidant del Sole vi permetteranno invece di migliorare rispettivamente Guts e Charm, perciò cercate di dedicar loro del tempo sin dall'inizio del gioco.

Regalate gli oggetti giusti

Ogni personaggio ha delle preferenze ben precise in fatto di regali e potrebbe non gradire un oggetto qualunque. Prestate dunque attenzione alle loro battute, cercando di cogliere le loro preferenze e acquistando di conseguenza un regalo che sia in grado di soddisfare i loro gusti. Visitate diversi negozi durante le vostre gite fuori porta e cercate di comprare gli oggetti che corrispondono alle loro descrizioni, provando così a sorprenderli e compiacerli. In tal modo, il legame con i Confidant si svilupperà più rapidamente rispetto al normale, garantendovi notevoli benefici.

Ascoltate le conversazioni nei corridoi della scuola.

Prima di partecipare ad un'attività serale o ad un rientro scolastico, prendetevi del tempo per esplorare la scuola e ascoltare le conversazioni degli studenti sparsi per i corridoi della Shujin Academy. In tal modo potrete apprendere nuove informazioni riguardanti i vostri compagni e il mondo che vi circonda, sfruttandole poi a tempo debito. Non preoccupatevi del tempo che passa: finché non v'impegnerete in un'attività, avrete a disposizione tutte le ore del mondo.

Curate la vostra pianta

Il protagonista del gioco ha una pianta nella sua stanza. Dovrete quindi ricordarvi di curarla, annaffiarla e nutrirla spesso, altrimenti appassirà. Potrete comprare i giusti fertilizzanti presso alcuni negozi specializzati in città e, in tal modo, potrete aumentare le statistiche relative alla vostra gentilezza senza perdere molto tempo in missioni speciali.

Gestite i vostri SP

Durante la vostra avventura, dovrete tenere sott'occhio due diversi parametri, ovvero i punti salute (HP) e gli SP dei vari personaggi. Quest'ultimi vengono impiegati nell'esecuzione di incantesimi con i relativi Persona e, a differenza degli HP, sono piuttosto difficili da ripristinare in tempi brevi. I punti salute spesi in combattimento vengono infatti recuperati in poco tempo, sfruttando apposite medicine e mangiando le pietanze presenti nel gioco. Per recuperare gli SP persi dovrete invece prendere parte ad alcune missioni che vi ricompenseranno con gli oggetti adatti o, in alternativa, dovrete entrare nei dungeon alla ricerca degli item dedicati.

Potrete altresì acquistare gli speciali SP Adhesives dalla clinica medica nei pressi di Le Blanc. Questi oggetti sono in grado di rigenerare lentamente gli SP ad ogni turno in combattimento, rivelandosi alquanto utili nei dungeon. Cercate quindi di gestire i vostri SP con attenzione sfruttando anzitutto gli attacchi fisici in combattimento, distribuendo inoltre gli incantesimi su tutto il party. Ovviamente, tenete sempre sott'occhio il relativo indicatore e agite di conseguenza.

Studiate le skill avversarie

Prima di prendere parte ad un combattimento, analizzate e scansionate i nemici per venire a conoscenza dei loro poteri. Se vi trovate di fronte ad un nuovo avversario, potrete studiare i suoi poteri ed ipotizzare le sue debolezze.

Ad esempio, se un rivale è dotato dell'abilità Evadi Fuoco, sarà con ogni probabilità vulnerabile al fuoco, perciò agite di conseguenza e sfruttate gli attacchi elementali più adatti. Cercate inoltre di attaccare per primi, garantendovi in tal modo un discreto vantaggio: aggirate i nemici, premete X e gettateli a terra, sfruttando tali attimi per provocare considerevoli danni ai rivali.

Sfruttate l'abilità Third Eye

Il protagonista del gioco è dotato di un'abilità speciale, chiamata Third Eye. Questa skill si rivela di fondamentale importanza nel corso dell'avventura, poiché in grado di evidenziare la posizione di oggetti nascosti e vie d'uscita all'interno dei Palazzi. Utilizzate dunque tale abilità il più possibile durante l'esplorazione, altrimenti potreste mancare la posizione di alcuni tesori piuttosto utili e interessanti.