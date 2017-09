PES 2018: Guida per iniziare, strategie e suggerimenti per giocare

Uscito dagli spogliatoi lo scorso 14 settembre, PES 2018 si presenta su PC, PlayStation 4 e Xbox One con una formula di gioco che riscrive in parte il gameplay delle passate edizioni: in questo modo, il nuovo titolo di Konami prova ad abbandonare in via definitiva la dimensione più arcade della serie, allo scopo di avvicinarsi ad un approccio maggiormente simulativo.

Per farlo, Pro Evolution Soccer rallenta il ritmo dell'azione, perfeziona il controllo palla al piede e sfrutta la potenza del Fox Engine per donare un'inedita fisicità ai calciatori, influenzando inevitabilmente le meccaniche e l'efficacia dei contrasti. Prima di scendere nuovamente in campo con lo sportivo giapponese, vi proponiamo una serie di consigli che speriamo possa aiutarvi ad affrontare al meglio l'inizio di questa calda stagione calcistica.

Requisiti per giocare su PC

A differenza degli scorsi anni, questa volta PES 2018 su PC presenta le stesse, identiche caratteristiche delle console di corrente generazione: la conversione può dirsi pienamente riuscita non solo dal punto di vista ludico, con un gameplay finalmente dotato di tutte le ultime feature della produzione, ma anche sul fronte strettamente tecnico e grafico. Il Fox Engine, inoltre, è stato in grado di coniugare a meraviglia bellezza e leggerezza, garantendo un colpo d'occhio di tutto rispetto anche su sistemi meno performanti. I requisiti minimi comprendono un Intel Core i5-3450, una GPU GeForce GTX 650/AMD Radeon HD 7750 ed 8 GB di RAM, mentre quelli raccomandati una CPU i7-3770, una GTX 660/AMD 7950 e sempre 8 GB di Ram: nulla, quindi, di davvero troppo esoso ed eccessivo. Per un'analisi più approfondita, vi rimandiamo comunque al nostro esaustivo articolo dedicato alla versione PC di PES 2018.

Controlli

Come da tradizione, per muovere il vostro calciatore quando siete in possesso della palla vi basterà direzionare la levetta analogica destra. In base alla mappatura di comandi del pad di Xbox One o di PS4, potrete effettuare un passaggio basso alla pressione del tasto A/X, un cross utilizzando il pulsante B/Cerchio ed un comodissimo passaggio filtrante tramite l'input Y/Triangolo.

Se deciderete di mettere a segno un tiro, vi baserà premere il tasto X/Quadrato, stando bene attenti a dosare la potenza del calcio e l'angolazione della palla.

Controllando i giocatori senza sfera, invece, premendo il tasto A/X attuerete un pressing sull'avversario, con un contrasto leggero che vi permetterà, se azionato col giusto tempismo, di sottrargli il pallone dai piedi senza commettere alcuna irregolarità. Con il pulsante B/Cerchio entrerete in scivolata: gli interventi da dietro sono puniti severamente, specialmente in prossimità dell'area di rigore, quindi state bene attenti a utilizzare un tackle solo dopo aver calcolato correttamente le distanze e preso adeguatamente la mira. Il tasto Y/Triangolo farà uscire il portiere dai pali: anche in questo caso, aspettate il momento giusto per agguantare la palla, così da evitare di lasciare troppo scoperto lo specchio della porta. Sfruttando l'input X/Quadrato potrete spazzare via il pallone quando il pressing si fa troppo asfissiante e pericoloso. Non dimenticate, comunque, di usare con una certa costanza il tasto RB/R1, tramite il quale mantenere stabile la corsa del giocatore: un uso eccessivo potrebbe però affaticare più rapidamente il vostro atleta, quindi azionatelo con la dovuta parsimonia. La doppia pressione ripetuta del pulsante RB/R1, in aggiunta, vi permette di allungarvi la sfera e compiere uno scatto più rapido. Fondamentale, infine, l'utilizzo del tasto LB/L1, con il quale prendere il controllo di un altro giocatore della vostra squadra.

Allenarsi con il nuovo gameplay

Mai come quest'anno, il gameplay di PES 2018 è divenuto più riflessivo, ragionato e tattico: il nuovo ritmo delle partite inficia ovviamente anche i diversi modi di imbastire un'azione difensiva o offensiva. Anche i veterani, in sostanza, si troveranno dinanzi ad un sistema rinnovato, che non modifica il feeling pad alla mano, bensì lo rielabora nel profondo per renderlo ancora più realistico ed appagante. Il Real Touch + trasmette una sensazione di maggiore verosimiglianza, modificando la gestione ed il comportamento della palla in base non solo alle diverse corporature dei giocatori, ma anche al punto del corpo che urta con il pallone.

Dovendo tenere conto delle singole fisicità dei vari atleti, PES 2018 schiera in campo una formazione più "strategica" ed elaborata. Prima di iniziare ogni partita, quindi, potrete selezionare lo schema di gioco della vostra squadra del cuore, modificandone i moduli, i ruoli dei calciatori, ed impostando le istruzioni in attacco e in difesa, dal "contropiede" al "passaggio lungo".

Per i più esperti non mancano le istruzioni avanzate, da attivare sul terreno di gioco alla pressione delle frecce direzionali: a seconda degli input prescelti, la squadra reagirà agli ordini, cambiando drasticamente il suo stile ed il posizionamento degli atleti. È chiaro che una simile opzione è rivolta soprattutto agli utenti più abili: se sfruttata con poca consapevolezza delle strategie avversarie, d'altronde, il rischio è quello di lasciare scoperti troppi spazi per ripartenze e contropiedi parecchio dannosi.



Strategie utili

Per adeguarsi al nuovo ritmo di gioco, più ragionato e riflessivo, potrete tentare di esercitarvi con i controlli ravvicinati: alla pressione di RT/R1 avrete l'opportunità di gestire il pallone con più precisione, eseguendo dribbling in combinazione con la levetta analogica sinistra, e muovendovi a zig-zag per cercare un varco tra le maglie della difesa rivale.

Utilissimi per bucare il catenaccio degli avversari si rivelano sia il passaggio filtrante alto, attivabile premendo LB/L1 + Y/Triangolo, sia il ben più complesso passaggio uno-due: per eseguirlo, occorre premere A/X tenendo premuto LB/L1, così da passare il pallone ad un giocatore e poi sfrecciare vero la porta avversaria; a tal punto, prima che la palla raggiunga il piede del nostro compagno, dovrete premere immediatamente Y/Triangolo per restituire la sfera, con un tocco di ritorno, all'atleta involato verso la porta, finalmente libero da marcature.

Una volta soli dinanzi al portiere, potrete mettere a segno un tiro calibrato, premendo il tasto B/Quadrato mentre tenete il dito saldamente poggiato sul pulsante RB/R2: in questo modo, avrete maggiori possibilità di indirizzare il pallone con più precisione alle spalle del portiere, sacrificando però la potenza del colpo. Il tiro calibrato è meno intuitivo di quello "tradizionale": se non padroneggiato a dovere, insomma, potrebbe farvi perdere il tempismo giusto per andare in rete, permettendo all'avversario di recuperare le distanze ed intervenire in contrasto.

Se preferite controllare in ogni minimo particolare tutti i passaggi, inoltre, vi basterà premere LB/L2, così da gestire integralmente la direzione e la velocità del pallone.

In fase difensiva, di contro, non manca la facoltà di chiedere il supporto dei propri compagni: premendo B/Quadrato, infatti, ordinerete ad un altro giocatore di pressare un rivale in possesso della sfera.

Per tendere la rischiosissima trappola del fuorigioco, invece, sarà necessario premere due volte le freccette direzionali verso la porta avversaria, così da spostare in avanti la linea difensiva: come facilmente prevedibile, si tratta di un'azione da calcolare fin nel minimo millisecondo, altrimenti l'attaccante finirà per trovarsi libero di correre verso la nostra porta.

A quel punto, per evitare il peggio, non ci resterà altro da fare che entrare da dietro in scivolata, commettendo un fallo punibile con il cartellino rosso.

Durante i calci di punizione dovrete regolare l'angolazione e la posizione del tiro con la levetta analogica sinistra, per poi calciare con B/Quadrato. Dopo aver effettuato il tiro, potrete anche modificare l'effetto della palla inclinando lo stick analogico, aumentando così le possibilità di sorprendere il portiere. Avrete anche la facoltà di allineare due tiratori per la punizione: il primo allontana il pallone con un tocco laterale alla pressione di LT/L1 + A/X, in modo tale che il secondo possa mettere a segno un tiro da una posizione meno ostacolata dalla barriera.

Nel caso in cui doveste difendervi da una punizione, invece, potrete sia spostare la barriera con la leva analogica, sia ordinare ai giocatori di saltare premendo B/Cerchio, sia far uscire il portiere al momento giusto tenendo premuto Y/Triangolo. Durante i calci piazzati, infine, nulla vi vieterà di premere le croci direzionali per selezionare diverse strategie, chiedendo ai calciatori, ad esempio, di scattare a centro area, di muoversi in contro al pallone, o di inserirsi nella mischia.

Chiude il cerchio dei tiri da fermo anche la lotteria dei calci di rigore: la traiettoria della palla potrà essere evidenziata alla pressione di RB/R1, e successivamente basterà premere B/Quadrato con maggiore o minore intensità per calcolare la forza del tiro. Affrontando un rigore, potrete regolare la posizione del portiere muovendo lo stick analogico sinistro, per poi tuffarvi nella direzione selezionata non appena il rigorista colpisce la sfera.

Modalità di gioco

Per quanto riguarda le modalità di gioco disponibili, PES 2018 presenta un'offerta piuttosto classica, in linea con gli standard cui la serie ci ha ormai abituato. Nell'elenco rientrano le immancabili "Partite d'esibizione", sia online che contro la CPU, la UEFA Europa League, la Champions League e l'AFC Champions League, con la quale ambire alle vette sportive del territorio asiatico. Non mancano neppure i vari Campionati e le Coppe personalizzate.

Nel Campionato Master saremo chiamati a gestire una squadra fino alla conquista dello scudetto, valutando le trattative, acquistando giocatori e spendendo con oculatezza il budget della società. Per gli amanti del realismo, la Master League propone anche il livello di difficoltà "Sfida", che rende le dinamiche gestionali molto più complesse.

Nella modalità Diventa un Mito, il nostro compito consisterà nel guidare un singolo giocatore nell'ascesa verso il firmamento calcistico: durante i match potrete controllare soltanto il vostro alter ego, quindi state sempre ben attenti a mantenere la vostra posizione, a stabilire con meticolosità il vostro ruolo, coprendo gli spazi e migliorando costantemente le performance in campo, che faranno lievitare il valore di mercato e le chance di essere convocati in Nazionale.

Anche in questa edizione torna poi la modalità MyClub in cui dovrete prestare particolare concentrazione all'affiatamento tra i membri del team: un valore numerico infatti segnalerà quanta sinergia posseggono i giocatori. Maggiore è la quantità, più alto sarà il rendimento del gruppo una volta sceso in campo. Non sempre i calciatori più abili andranno d'accordo con lo stile di gioco dei compagni: considerate sempre che la coesione tra i colleghi è molto più importante delle capacità delle singole superstar. Non esitate, insomma, a mettere in panchina un fuoriclasse come Suarez in favore di un attaccante meno capace, qualora la situazione lo richiedesse.

Il vero fiore all'occhiello di PES 2018 è però incarnato dalla possibilità di giocare in co-op in match 3vs3: in questi casi, l'anima "strategica" della produzione sale a galla in tutta la sua prepotenza.

In cooperativa, ogni utente deve assolutamente giocare per il bene della squadra: sono quindi bandite azioni individuali e tassativamente vietati inutili sfoggi di maestria nel dribbling. In base alle prestazioni sul terreno di gioco, i giocatori otterranno un punteggio con cui salire di livello: si tratta di una sorta di "marchio" che testimonia la nostra affidabilità durante le fasi di matchmaking, così da incrementare le probabilità di essere abbinati ad altri giocatori onesti e competenti.

Il nostro ultimo consiglio, a tal proposito, è quello di impostare i parametri di ricerca ad un grado molto elevato sia per quanto riguarda il rank dei compagni, sia - soprattutto - per quanto concerne il livello qualitativo della connessione dei nostri alleati e dei nostri sfidanti, in modo tale da evitare di affrontare partite piene zeppe di lag e rallentamenti che ci impediscono di costruire azioni davvero efficaci e di leggere chiaramente le intenzioni degli avversari.