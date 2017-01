Resident Evil 7 Guida: 10 consigli utili per iniziare

Resident Evil 7 è l'ultimo episodio della celebre serie horror di Capcom, finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco ripercorre la storia di Ethan Winters, un uomo intenzionato a far chiarezza sull'improvvisa scomparsa dell'amata moglie, avvenuta alcuni anni addietro.

Il titolo getta inoltre nuove e solide basi per la serie, introducendo meccaniche inedite e proponendo per la prima volta una visuale in prima persona, in grado di garantire un'esperienza di gioco ancora più immersiva rispetto al passato. In questa guida vi forniremo quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno a completare il titolo nel migliore dei modi, accompagnandovi lungo le varie fasi della storia.

Conservate le vostre provviste

Durante il gioco avrete a disposizione una quantità di munizioni e oggetti curativi piuttosto limitata, perciò cercate di farne buon uso e preservare le vostre scorte in vista di scontri più impegnativi con i boss del gioco.

Interagite con le videocassette

Come già visto nella demo, le videocassette sparse per il gioco permetteranno ad Ethan di rivivere la storia di alcune tra le vittime della famiglia Baker. In tal modo, potrete accedere a diversi indizi riguardanti la posizione di determinati oggetti presenti all'interno della casa o, ancora, venire a conoscenza di alcune informazioni che vi aiuteranno a risolvere i puzzle e gli enigmi del gioco.

Collezionate le Monete Antiche

Resident Evil 7 nasconde diverse Monete Antiche, ben celate all'interno dell'ambiente di gioco. Questi oggetti rivestono un ruolo piuttosto importante nel gioco, poiché vi permetteranno di acquistare nuove armi e potenziamenti che influenzeranno positivamente le vostre possibilità di sopravvivenza nel corso dell'avventura. Tuttavia, queste monete saranno spesso nascoste nei luoghi più impensabili: dovrete quindi esplorare con estrema attenzione l'intero ambiente di gioco per scovarle tutte.

Cercate le chiavi

Durante la vostra avventura vi capiterà spesso d'imbattervi in porte chiuse a chiave ed apparentemente inaccessibili. Per accedere a specifiche aree della mappa avrete infatti bisogno di alcune chiavi speciali, raffiguranti un animale o un insetto ben preciso. Scovarle sarà tutt'altro che semplice perciò, come accennato in precedenza, dovrete prestare estrema attenzione all'ambiente di gioco e tenere gli occhi ben aperti.

Salvate spesso la partita

Resident Evil 7 integra un'opzione di auto-salvataggio che vi accompagnerà per tutta la durata dell'avventura ma, in alcuni casi, ciò potrebbe non bastare. Dopo aver scovato un particolare indizio potreste infatti voler mettere subito al sicuro quanto ottenuto, in modo da preservare i vostri progressi. Fortunatamente, diverse stanze presentano al loro interno un registratore: quest'oggetto vi permetterà di salvare la partita, spendere le Monete Antiche ed accedere al deposito.

Sfruttare la mappa

Durante la vostra avventura scoverete alcune speciali mappe che riveleranno ulteriori dettagli riguardanti le zone da voi esplorate. Sfruttatele a vostro vantaggio, in modo da ottenere nuove informazioni legate al tipo di porte e serrature presenti nelle vicinanze. Queste mappe forniranno inoltre utili indizi che vi aiuteranno a seguire il giusto percorso.

Organizzate al meglio il vostro inventario

A differenza dei precedenti capitoli della serie, l'inventario di Resident Evil 7 sarà piuttosto limitato. Dovrete quindi ponderare con attenzione le vostre scelte, portando con voi soltanto gli oggetti veramente utili ai fini della vostra sopravvivenza. Sfruttate quindi i depositi sparsi per la mappa ed adattate l'equipaggiamento alle vostre necessità, in modo da poter contare sulle giuste provviste nei momenti più opportuni.

Craftate tutto il necessario

Resident Evil 7 vi permette di creare nuovi oggetti e potenziare i manufatti in vostro possesso tramite un'apposita sezione presente nell'inventario. In tal modo, potrete avere accesso ad armi più potenti o, ancora, craftare proiettili e medkit avanzati, di vitale importanza per la vostra sopravvivenza.

Prestate attenzione all'ambiente che vi circonda

Vi consigliamo quindi di prestare attenzione a ciò che vi circonda, poiché nelle tenebre potrebbero nascondersi importanti indizi utili ai fini della storia nonché indicazioni riguardanti la misteriosa famiglia Baker. Se volete godervi al massimo il gioco, è necessario cercare meticolosamente dappertutto per non lasciarvi sfuggire nessun documento.

Preparatevi a correre

Come menzionato in precedenza, le munizioni ed i kit dedicati al ripristino della salute scarseggeranno per tutta la durata del gioco perciò, in alcuni casi, non potrete far altro che scappare via dai nemici. Per correre, dovrete tenere premuto L3/LS e muovere la levetta analogica sinistra nella direzione desiderata. Allo stesso modo, potrete ripararvi e sfruttare alcuni nascondigli premendo R3/RS.