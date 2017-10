The Evil Within 2: la guida per sopravvivere all'orrore

The Evil Within 2 è il nuovo survival horror sviluppato da Tango Gameworks, sequel diretto del primo episodio della saga. Il titolo richiede una costante gestione delle risorse e potrebbe apparire piuttosto difficile per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere. In questa guida abbiamo dunque raccolto dieci utili consigli che vi aiuteranno a prendere confidenza con le meccaniche di gioco, accompagnandovi lungo le varie fasi della storia.

Esplorate, esplorate, esplorate

A differenza del primo capitolo, The Evil Within 2 pone una maggiore enfasi sull'esplorazione. Di conseguenza, avrete più opportunità di trovare oggetti e indizi utili per la storia, con informazioni dettagliate riguardanti l'universo di gioco. Dedicate dunque del tempo all'esplorazione, sia che si tratti di soddisfare le vostre curiosità legate a particolari episodi, sia che vi troviate alla ricerca di nuove provviste e munizioni.

Risorse e collezionabili

Le risorse e le provviste sono alquanto limitate nel gioco, perciò dovrete setacciare con attenzione ogni singolo angolo e anfratto alla ricerca di oggetti utili. Potrete infatti trovare una scatola di munizioni nascosta all'interno di un cespuglio o ad un cassonetto dei rifiuti. Ovviamente, fatevi coraggio: d'altro canto, un nemico potrebbe sempre attendervi alla fine della strada.

Rompete tutte le casse

Questo consiglio si rivela utile sin dalle prime fasi del gioco. Le casse nascondono spesso oggetti di varia natura e di vitale importanza per la vostra sopravvivenza, come una scatola di munizioni per il vostro fucile o un fascio di frecce esplosive da equipaggiare sulla vostra balestra.

Cercate dunque di rompere ogni singola cassa presente nel gioco, in modo da non tralasciare alcun dettaglio.

Minacce nascoste

Durante la fase di esplorazione, potreste spesso imbattervi in alcuni nemici nascosti e trappole ambientali ben congegnate. Prestate dunque attenzione a ciò che vi circonda e annientate le potenziali minacce prima che esse possano arrecarvi dei danni, facendovi perdere della preziosa salute in un modo del tutto inaspettato.

All'occorrenza, fuggite

Ovviamente, non tutti i combattimenti volgeranno a vostro favore. Durante la vostra avventura nell'universo di The Evil Within 2 incapperete infatti in alcuni nemici molto potenti, che vi daranno del filo da torcere. Dovrete dunque analizzare la situazione con attenzione e, all'occorrenza, fuggire verso un riparo sicuro. In tal modo potrete studiare al meglio la situazione e l'ambiente circostante, elaborando un'efficace strategia che vi permetterà di avere la meglio sui nemici.

Distraete i nemici con i dardi

Durante i combattimenti più impegnativi potrete fare affidamento sui dardi stordenti, da utilizzare assieme alla vostra balestra, per distrarre momentaneamente i nemici e guadagnare del tempo prezioso.

Queste speciali munizioni vi permettono infatti di stordire temporaneamente gli avversari, offrendovi la possibilità di fuggire verso un'area sicura e studiare la situazione con più calma. Prenderete dunque la mira e preparatevi a correre.

Prendete a pugni i distributori

Durante la vostra avventura nell'universo di The Evil Within 2 incontrerete diversi distributori automatici sparsi per strada e negli edifici. Questi, più che semplici oggetti di contorno, si rivelano dei veri e propri assi nella manica, perché custodiscono interessanti oggetti e potenziamenti di varia entità, da utilizzare per migliorare le vostre armi e ripristinare la salute di Sebastian. Interagite con essi prendendoli a pugni fino a tre volte, ma attenzione: a volte potrebbe venir fuori ciò che non vi aspettate...

Armatevi prima di aprire le porte

L'apertura di una porta può rivelarsi un'esperienza ben più frustrante di quanto si possa immaginare: la tensione e la paranoia possono infatti portarvi a credere che nella stanza si celi un nuovo nemico pronto ad assalirvi, cogliendovi di sorpresa.

Fortunatamente, il gioco vi permette di impugnare un'arma e mirare durante l'apertura di una porta, fornendovi un livello extra di sicurezza nelle zone non ancora esplorate.

Captate le frequenze radio

Premendo il tasto Triangolo/Y, potrete utilizzare il vostro walkie-talkie captare le frequenze radio nelle vicinanze. Tuttavia, questo strumento si rivela utile anche quando è semplicemente attaccato alla vostra cinta, poiché i numeri sul display indicheranno l'effettiva distanza dal prossimo rifugio. Più basso sarà il numero, più vi troverete vicini alla fonte delle frequenze radio. Sfruttate questo espediente per dirigervi verso la vostra prossima destinazione.

Salvate spesso

Il sistema di autosalvataggio di The Evil Within 2 si attiva dopo aver portato a termine determinate quest e missioni di grande importanza ai fini della storia. Tuttavia, tra un checkpoint e l'altro, passeranno spesso numerosi minuti, se non ore, a seconda del vostro stile di gioco. Vi consigliamo dunque di salvare spesso la vostra partita, in modo da non perdere significativi progressi dopo una morte improvvisa e inaspettata