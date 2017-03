The Legend of Zelda Breath of the Wild: Guida, Strategie, Suggerimenti Utili

The Legend of Zelda Breath of the Wild è il nuovo episodio della serie Nintendo, disponibile in esclusiva su Wii U e Nintendo Switch. Il gioco ripercorre le gesta del coraggioso Link ed offre un vasto mondo aperto da esplorare in tutta la sua maestosità. In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule, offrendovi alcuni spunti interessanti.

Comandi di gioco

Per muovervi mentre siete a piedi dovrete ovviamente utilizzare lo stick analogico sinistro mentre, tenendolo premuto, attiverete la modalità stealth. Lo stick analogico destro vi consentirà invece di spostare e regolare la telecamera. Attraverso il tasto B potrete effettuare uno scatto, mentre il tasto X vi permetterà di saltare o scalare una superficie. Il tasto A vi consentirà invece di afferrare un oggetto, di selezionarlo e di calarvi giù da un'altura. Tramite il tasto L potrete utilizzare un oggetto e navigare nel menu, mentre il tasto ZL vi permetterà di utilizzare lo scudo e mantenere la visuale fissa sull'obiettivo. Con il tasto R potrete lanciare un oggetto verso un nemico, mentre il tasto ZR vi garantirà l'accesso ad arco e frecce.

Tramite il d-pad potrete selezionare rapidamente un nuovo scudo o una nuova arma, in modo da adattarvi al meglio alle diverse situazioni in cui vi imbatterete durante la vostra avventura. Premendo la freccia che punta verso il basso, potrete invece fischiare e richiamare il vostro cavallo che correrà subito verso di voi, a patto che non siate troppo distanti dall'animale. Con il tasto - accederete alla Tavoletta Sheikah, che vi permetterà di visualizzare la mappa di gioco e alcune utili informazioni relative ai vostri progressi. Il tasto + vi garantirà invece l'accesso all'inventario di Link. Infine, premendo il piccolo tasto quadrato presente sul Joy-Con sinistro, potrete catturare uno screenshot o registrare un video.

Altopiano dell'Origine

Durante le prime ore di gioco avrete modo di prendere confidenza con i controlli e le meccaniche del nuovo Zelda, fiondandovi da una collina all'altra ed esplorando i sacrari presenti nella zona. Non mancheranno inoltre i nemici, che vi permetteranno di affinare le vostre tecniche di combattimento ed apprendere le più elementari tecniche di schivata, indispensabili nel prosieguo della vostra avventura. Prendetevi inoltre del tempo per familiarizzare con il menu di gioco ed acquisire nuove abilità, da utilizzare contro avversari più tenaci e resistenti ai vostri attacchi. Non abbiate quindi fretta di lasciare l'Altopiano dell'Origine e sfruttate queste ore per apprendere tutto ciò che potrà tornarvi utile nel regno di Hyrule.

Sfruttate le alture

La mappa di gioco è piuttosto scarna e si limita a fornirvi le informazioni essenziali, spesso legate unicamente alla storyline principale. Per ovviare al problema ed individuare nuovi punti d'interesse dovrete quindi sfruttare le alture ed individuare la torre che domina l'area, in modo da raggiungerla ed attivarla. Così facendo, avrete accesso ad inedite informazioni riguardanti il territorio circostante. Prendetevi dunque del tempo ed esplorate a piedi la zona, cercando indizi e luoghi nascosti spesso colmi di segreti ed interessanti ricompense. Godetevi a pieno la nuova avventura di Link nel regno di Hyrule ed esplorate in lungo e in largo la mappa di gioco, preparandovi a vivere un'esperienza unica.

Armi

Link può contare su di un vasto inventario nel quale archiviare armi ed oggetti da utilizzare nel corso dell'avventura. Cercate quindi di differenziare i manufatti in vostro possesso e non date per scontato che tutte le armi siano uguali tra loro. Ognuna di esse è infatti dotata di caratteristiche uniche che si riveleranno di fondamentale importanza durante lo svolgimento di specifiche azioni, quali il combattimento o l'estrazione di minerali dalle rocce. Potrete dunque utilizzare la vostra spada per eliminare i nemici più comuni mentre, per rompere una roccia, avrete bisogno di una mazza o di un possente martello. Cercate quindi di avere sempre a disposizione un inventario variegato, altrimenti vi troverete spesso in difficoltà.

Scovate e completate i sacrari

The Legend of Zelda: Breath of the Wild propone ben 120 sacrari sparsi per la mappa di gioco, ognuno dei quali colmo di oggetti piuttosto utili per il protagonista. Queste location vi permetteranno di effettuare viaggi rapidi tra i diversi punti della mappa e, in alcuni casi, offriranno delle laute ricompense da equipaggiare o rivendere in cambio di una discreta quantità di Rupie.

Ciascun sacrario presenta inoltre un enigma che, una volta risolto, vi premierà con un Emblema del Trionfo. Ogni quattro emblemi otterrete in cambio un cuore che aumenterà la vostra vita o, in alternativa, un porta-vigore, che potenzierà il vigore di Link. Su Everyeye.it trovate la mappa con la posizione esatta dei sacrari.

Scontri Impegnativi

Zelda: Breath of the Wild presenta un combat system profondamente rinnovato rispetto ai capitoli precedenti, perciò evitate di lanciarvi nella mischia e cercare di colpire quanti più nemici possibili. Dovrete invece studiare gli avversari e mettere a punto un'adeguata strategia di gioco, altrimenti verrete facilmente sopraffatti. Tenete bene a mente che, se lo desiderate, potrete aggirare i rivali ma, in tal modo, vi precluderete un'importante sezione del gioco. Cercate quindi di nascondervi nell'erba alta ed individuate il nemico dotato del corno che allerterà i suoi compagni e, senza farvi notare, eliminatelo con il vostro arco. Sfruttate dunque le frecce elementali per cogliere alla sprovvista un folto numero di avversari ed analizzate l'ambiente circostante, cercando di individuare alture, precipizi o altri elementi da utilizzare a vostro vantaggio.

Imparate a parare e schivare

Come accennato in precedenza, dovrete imparare a padroneggiare quanto prima le tecniche di parata e schivata. In tal modo, potrete affrontare i nemici in uno scontro ragionato ed aumentare le vostre possibilità di successo.

Per parare con lo scudo dovrete utilizzare il tasto ZL, sfruttando ovviamente la giusta tempistica. Per mettere a segno parate e schivate efficaci, dovrete agire mentre il nemico sta sferrando un attacco. Per schivare le offensive avversarie basterà tenere premuto ZL, mantenendo la mira fissa su di lui e saltando in qualsiasi direzione con il tasto X. Così facendo, potrete mettere a segno un efficace contrattacco e colpire il fianco lasciato scoperto dal nemico tramite il tasto Y. In alternativa, potrete premere il tasto A durante un suo affondo, in modo da sbilanciarlo e coglierlo di sorpresa.

Non sottovalutate la cucina

Il nuovo capitolo di Zelda vi permette di cucinare e preparare succulenti pasti che si riveleranno spesso di fondamentale importanza durante il prosieguo dell'avventura. Avvicinatevi quindi ai falò presenti negli accampamenti Bokoblin e lasciate libero spazio alle vostre doti culinarie, preparandovi a cuocere succulenti pasti che assicureranno speciali bonus al protagonista. I cibi cotti garantiranno infatti il doppio della salute, mentre i peperoncini vi permetteranno di sopravvivere al gelo.

Altri cibi offriranno invece bonus alla velocità o, ancora, ripristineranno interamente la vostra stamina. Sperimentate quindi con gli ingredienti, prestando attenzione alla loro descrizione che spesso celerà indizi importanti. Potrete trovare nuove provviste all'interno del mondo di gioco o, in alternativa, acquistare il necessario dai mercanti. Tenete bene a mente che gli ingredienti contenenti diversi effetti non potranno essere mischiati, altrimenti le loro proprietà si annulleranno.

Parlate con tutti

Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è colmo di sfaccettature e particolari nascosti, da scoprire nel corso della vostra avventura. Cercate quindi di comunicare con tutti i personaggi: questi potranno infatti vendervi un oggetto di cui eravate alla disperata ricerca o, ancora, svelarvi nuovi particolari riguardanti il vostro percorso. In tal modo, potrete inoltre apprendere nuove ricette da utilizzare durante i vostri esperimenti culinari.

Vendete gli oggetti superflui

Nel nuovo Zelda, accumulare cospicue somme di denaro è tutt'altro che facile. Nell'ultimo capitolo della saga non troverete infatti Rupie da raccogliere nell'erba alta, ma dovrete piuttosto eliminare un elevato numero di nemici ed impossessarvi del loro loot. Durante la vostra avventura incontrerete inoltre gli assassini, nemici particolarmente abili e veloci che, una volta uccisi, vi garantiranno una discreta somma di denaro. Vi consigliamo quindi di rivendere ai mercanti tutti gli oggetti superflui che accumulerete nel corso della vostra avventura, in modo da aumentare le vostre ricchezze ed investire il denaro guadagnato nell'acquisto di nuovi e più potenti utensili.

Le armi sono soggette ad usura

Le armi presenti su Zelda: Breath of the Wild non dureranno in eterno e si romperanno piuttosto facilmente. Ovviamente, la durata di ciascuna arma è variabile, ma cercate in ogni caso di prevenire eventuali situazioni di svantaggio portando con voi un discreto numero di oggetti. Utilizzate inoltre le armi comuni contro i nemici più deboli e risparmiate le armi più potenti per i nemici che vi daranno del filo da torcere. Sfruttate l'ambiente circostante a vostro vantaggio, cercando in tal modo di preservare preziose frecce e prolungare la durata del vostro equipaggiamento. Infine, se un'arma sta per rompersi, non continuate ad utilizzarla ma tiratela in faccia al nemico: riuscirete così a causare un colpo critico ed infliggere ingenti danni al rivale, capovolgendo le sorti dell'incontro.

Trovate un cavallo

Il nuovo Zelda presenta una mappa di gioco piuttosto vasta e perciò difficile da esplorare a piedi. Tuttavia, il gioco vi permette di cavalcare un cavallo che vi accompagnerà per tutta la durata della vostra avventura, permettendovi di spostarvi con maggiore velocità. Per trovare un cavallo, dovrete dirigervi presso la Stalla Duelling Peaks, situata sul sentiero che porta al Villaggio Kakariko. Avvicinatevi alla creatura senza fare troppo rumore e, una volta arrivati accanto al cavallo, premete il tasto A per montare sul dorso. L'animale cercherà di disarcionarvi, perciò utilizzate la levetta analogica sinistra per bilanciare i vostri movimenti e domarlo. Tenete bene a mente che i cavalli dotati di un manto maculato saranno piuttosto facili da domare ed addestrare, adatti quindi per muovere i primi passi all'interno del gioco.

Diversamente, i cavalli di un unico colore vi daranno del filo da torcere durante l'addestramento, ma saranno anche più veloci e resistenti rispetto agli esemplari maculati. Sfruttando un apposito Amiibo potrete inoltre ottenere Epona, il fido destriero di Link presente in Ocarina of Time, Majora's Mask e Twilight Princess.