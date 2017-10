Circle of Sumo: gli sviluppatori ci parlano del design e del concept del gioco

Yonder è un giovane studio italiano che si è però già messo in mostra nel mondo del videogioco con Red Rope: Don't Fall behind, un piccolo gioiello di coordinazione e narrativa ambientale. Con il loro nuovo titolo, Circle of Sumo, hanno creato un gioco in grado di offrire al contempo competizione e accessibilità, divertimento estremo e ricercatezza delle tecniche di combattimento. In quest'intervista a Giuseppe Mancini, game designer del progetto, tentiamo di comprendere la loro filosofia creativa alla base del gioco.



Botte e risposte

Everyeye: Si è appena conclusa la GamesWeek, e Yonder era presente alla fiera con una corposa demo di Circle of Sumo. Cosa ne pensate, da sviluppatori indipendenti, dell'evento? Osservando gli appassionati giocare, cosa avete capito di Circle of Sumo?

Giuseppe Mancini: Abbiamo capito che Circle of Sumo è semplicemente divertente. L'abbiamo capito dall'agonismo dei giocatori più navigati, dalle risa dei giocatori occasionali e dall'entusiasmo instancabile dei bambini. L'abbiamo capito quando a un certo punto un bambino di circa 8 anni ci ha ringraziato per aver realizzato quello che a suo dire è il gioco più divertente degli ultimi 30 anni.

Dell'evento non possiamo che pensare bene. La scena dello sviluppo italiano è stato letteralmente messo al centro dell'evento, e abbiamo potuto contare su una grande affluenza di giocatori. Poi è indubbio che l'interesse attorno al videogioco made in italy sia cresciuto e con esso anche la qualità, la quantità e il livello produttivo dei progetti. Sono certo che fra qualche anno il videogioco italiano riuscirà a superare definitivamente il suo complesso di inferiorità e a confrontarsi alla pari con culture e tradizioni videoludiche più consolidate.

Everyeye: A proposito di eventi: Circle of Sumo nasce da una Global Game Jam, a Roma nel 2017, ed è stato premiato come miglior gioco dell'intero evento a livello nazionale. Da quel momento, come si è evoluta la sua creazione?

Giuseppe Mancini: Inizialmente non era nei nostri piani sviluppare Circle of Sumo (che alla jam si intitolava Pro Evolution Sumo) ma i feedback sono stati così positivi che ci siamo detti "perché no?". Abbiamo innanzitutto aumentato le dimensioni dei lottatori, che nella verisone della jam erano davvero troppo piccoli, dopodiché ne abbiamo ampliato il moveset e ne abbiamo creati di nuovi, con identità e caratteristiche diverse. Infine ci siamo divertiti ad immaginare tutti i possibili ring su cui i giocatori potessero sfidarsi, individuando, per ognuno di essi, una soluzione di level design unica che potesse rinnovare il sapore dei match. Il leit motiv di Circle of Sumo, come recita il titolo, è il cerchio. Un cerchio è il ring del sumo, un cerchio splendente compare sulla bandiera giapponese, dei cerchi sono sotto la veste grafica i lottatori del gioco, una cerchia sono i giocatori che competono. Ogni livello aggiunto doveva necessariamente dialogare con questo elemento. Seguendo questo principio la produzione di contenuti è stata a sua volta un gioco.



Everyeye: Che sia in cooperazione o in competizione, "l'altro", il giocatore al nostro fianco, è sempre presente nelle vostre opere. È una pura casualità, oppure c'è uno specifico disegno dietro queste scelte?

Giuseppe Mancini: In un certo senso entrambe le cose. C'è un disegno, un'intenzionalità, che riguarda la volontà del team di approfondire ed esplorare allo stesso tempo. Crediamo che la qualità sia un processo di affinamento, ma crediamo anche che sia necessario diversificare, anche radicalmente, per poter divertire e divertirsi. Dopo Red Rope, con Circle of Sumo abbiamo voluto sbirciare l'altra faccia della stessa medaglia. Ancora multiplayer, ma questa volta competitivo.

Ma naturalmente c'è anche casualità, che riguarda la sincera passione con cui il team si approccia ad un nuovo progetto. Se ci viene un'idea valida, e può arrivare in qualsiasi momento, l'accogliamo. Senza fare troppi calcoli, rispettando però noi e il giocatore.



Everyeye: Cosa significa sviluppare in Italia, senza un publisher alle spalle e per uno studio così piccolo (cinque sviluppatori tra 2D artist, designer, programmatori e compositori)?

Giuseppe Mancini: Significa che si è costretti ad agire per proprio conto, con poche risorse e il timore di sbagliare, sottraendo per giunta tempo e energie allo sviluppo. Non è la condizione ideale. Ma allo stesso tempo si cresce e si matura, e quando arrivano le soddisfazioni sai che te le sei meritate.

Everyeye: Perché sviluppare videogiochi simili, in un contesto produttivo che premia quantità e dettaglio grafico? Cosa vi spinge a ricercare questo genere di meccaniche?

Giuseppe Mancini: Adattiamo i nostri progetti alle nostre risorse e allo stesso tempo ci ritagliamo, con il nostro stile, una nicchia all'interno di un mercato sempre più affollato. Se devo essere sincero, non ci dispiace l'idea di sviluppare giochi di più ampio respiro produttivo in futuro, ma dipenderà molto da quello che riusciremo ad ottenere nel breve periodo. D'altra parte però siamo molto orgogliosi della componente artigianale dei nostri giochi, perché ci permette di vivere lo sviluppo con una forte coesione di intenti. Se dovesse capitare di alzare il tiro, in tutti i casi, combatteremo affinché questo spirito, che per me è la cosa più importante, rimanga intatto.



Everyeye: L'idea geniale alla base di Circle of Sumo è quella di puntare su poche ma efficaci meccaniche, e sfruttare invece il level design per garantire freschezza e varietà lungo l'intera esperienza, un processo inverso a quello tipico del Tripla A e che ha concesso a titoli come Rocket League il successo ottenuto. Esattamente come Rocket League, prevedete un supporto successivo al lancio?

Giuseppe Mancini: La nostra priorità, quando sviluppiamo un gioco, è partire da una meccanica di base "pura" e da una serie di suggestioni tattili. In Red Rope erano la corda e la triade "tirare, acchiappare, stringere", in Circle of Sumo invece è il cerchio e "spingere, respingere, rimbalzare". Il gameplay, per noi, deve essere familiare e primitivo. Letteralmente immediato, ossia senza mediazioni, come fosse un'estensione del proprio corpo. Poi su queste fondamenta erigiamo l'intera esperienza di gioco, esplorando, grazie al level design, tutte le possibili implicazioni del gameplay. E' come se dicessimo: "ok, sai guidare una bicicletta per strada, ma sapresti farlo sul ghiaccio? O su una nave che ondeggia? O in una caverna buia? O in bilico su una corda sospesa tra due grattacieli?"



Circle of Sumo è disponibile in versione demo gratuita su Itch.io e sul sito ufficiale.