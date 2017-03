IEM 2017: Intervista a George Woo, Marketing Manager eSports di Intel

Centinaia di Pro-gamer, orde di Cosplayer in estasi e file chilometriche ai tornelli: questa è Katowice! Gli Intel Extreme Masters giungono all'undicesima edizione, tenendosi stretto il meritato titolo di evento eSportivo più longevo e importante del mondo. Anche quest'anno, noi di Everyeye.it non potevamo certo mancare; neanche il tempo di appoggiare i bagagli in hotel che siamo stati subito catapultati nel vivo della festa. Abbiamo curiosato qua e là fra gli stand dell'area expo, provato le ultime novità tech targate Intel (compreso il famoso Project Alloy) e ovviamente abbiamo assistito ai playoff-match più spettacolari di CS:GO e Starcraft.



Come da tradizione, non potevano poi mancare anche i roundtable e le interviste con i manager di casa Intel, sempre ben felici di scambiare quattro chiacchiere con noi della stampa specializzata. Questa volta abbiamo avuto il piacere di incontrare anche George Woo, il Marketing Manager per gli eSports, che ci ha raccontato la sua visione sul futuro dell'agonismo videoludico, e non solo.



Everyeye.it: Dunque, per cominciare, cosa puoi dirci di questa edizione 2017 degli IEM; prime impressioni, statistiche da condividere?

George Woo: Ancora non abbiamo diffuso i numeri riguardanti l'affluenza, ma posso garantirti che sono ottimi, e ovviamente superiori a quelli registrati in passato. Se l'anno precedente ci aggiravamo intorno ai trentaquattro milioni di spettatori, questa volta contiamo di arrivare ai quaranta milioni. Un traguardo importantissimo per noi, e siamo convinti di riuscirci. In più, siamo felici di riscontrare un'accoglienza sempre più calorosa qui a Katowice, nonché un aumento del pubblico femminile, che sapete essere uno dei nostri obiettivi principali.

Everyeye.it: Qual è il tuo punto di vista sul mondo degli eSports, c'è qualcosa che sta cambiando? Ci sono novità all'orizzonte?

George Woo: Il quadro generale è estremamente positivo. Insomma, è un settore che sta crescendo tantissimo, e a gran velocità per giunta. Noi di Intel cerchiamo di spingere moltissimo su eventi di questo tipo, allargando sempre di più la portata, perché siamo convinti che ci sia un enorme potenziale dietro alla community degli eSports. Manifestazioni come gli IEM contribuiscono a creare un'identità, a diffondere il "clima da esport" anche all'infuori del settore specializzato. E questo è un bene. C'è ancora molta strada da fare, questo è certo, ma i numeri ci sono: stando alle ultime cifre i giocatori nel mondo sono circa 1,3 miliardi, ma quanti di loro seguono veramente gli esports? Fra qualche anno la platea sarà ancora più ampia e variegata, e questo lo stanno notando anche società appartenenti ad altri settori, che cominciano a proporsi come sponsor sempre più presenti (vedi Gilette e Sprite), e così facendo aiutano a crescere eventi come questo.

Everyeye.it: Riagganciandoci a quello che ci anticipavi poco fa, cosa puoi dirci del ruolo delle donne negli esports: sta cambiando qualcosa? Avete in mente qualche campagna particolare per il futuro?

George Woo: Ci piace la diversità negli eSports. La incoraggiamo. E quindi cerchiamo di lavorare per dare sempre più spazio al mondo femminile, e anche qui devo dire che i risultati sono ottimi.

In un ambiente come quello del pro-gaming è importante avere dei modelli, e fino a qualche anno fa quelli femminili erano praticamente inesistenti.

Ora invece la situazione sta cambiando, basti pensare al team delle CLG Red (Counter Logic Gaming) e ad esempi come Stephanie Harvey (missHarvey). Insomma, i numeri stanno crescendo, e questo vale non solo per il gaming, ma anche per il campo della ricerca e sviluppo tecnologico. Quello è un altro fronte molto caro a noi di Intel, e sappiamo bene che statisticamente le figure femminili sono sempre state in minoranza. Eppure, anche questo sta cambiando. Ci sono sempre più ingegneri donna fra le nostre file, ed è una crescita stabile ormai. Significa che stiamo compiendo i passi giusti.



Everyeye.it: Scendiamo più nel dettaglio degli eSports. Oramai titoli come CS:GO e Starcraft hanno praticamente il monopolio sulla scena, ti aspetti qualcosa di nuovo in futuro? C'è un nuovo gioco che potrebbe guadagnarsi uno spazio sul podio? Magari potrebbe essere Overwatch?

George Woo: E' una domanda enorme e molto complessa. Prima di tutto bisogna considerare che è ESL che organizza principalmente "la scena". Ma in ogni caso sì, ovviamente, c'è spazio anche per altri titoli. Personalmente credo che Overwatch abbia tutte le carte in regola, pur non trattandosi di un free-to-play, perciò è possibile. Certo, bisogna prima capire come si evolverà la sua scena nel prossimo futuro. Staremo a vedere.



Everyeye.it: Parliamo di VR: pensi che vedremo un'implemento della suddetta tecnologia nel mondo degli eSports?

George Woo: Dunque, se mi stai chiedendo se la VR è pronta per gli eSports, la risposta è no. Non è ancora il momento, ma questo soprattutto perché serve una base installata di visori molto più grande di quella che c'è attualmente. Bisogna prima creare uno standard. E ancora la VR non è pronta. Ovviamente è una possibilità in cui crediamo molto in Intel. Vogliamo raffinare sempre più il nostro hardware e rendere più efficiente e completa la realtà virtuale, e non solo per le applicazioni riguardante il gaming, ma anche per la medicina, l'insegnamento e tanti altri settori. Gli eSports saranno probabilmente l'ultimo passo, ma arriverà anche quel momento.

Everyeye.it: Katowice non è sempre stata la sede degli IEM, eppure la tradizione sembra essersi radicata molto velocemente. Pensi che continuerete a tornare qui anche per la prossima stagione? E inoltre, vedremo mai qualcosa del genere in Italia?

George Woo: Noi di Intel amiamo Katowice. Questo è il quinto anno oramai, ma ci siamo trovati bene da subito. Potevamo scegliere Varsavia, o una un'altra città ancora più grande, eppure qui ha funzionato alla grande. La risposta del pubblico è eccellente, e tutti nutrono grande affetto per la manifestazione, direi che l'atmosfera è magica. Quando hai la fortuna di riuscire a mettere in piedi una situazione così positiva, che migliora ogni anno in maniera del tutto naturale, perché dovresti voler cambiare? Per quanto riguarda l'Italia, poi, quella è un'altra faccenda: purtroppo si tratta di un mercato ancora piccolo, e c'è anche un fattore culturale da tenere in considerazione. Ad ogni modo so che qualcosa si sta muovendo anche dalle vostre parti. Chissà, magari un giorno...



Everyeye.it: Un'ultima domanda prima di salutarci, di carattere generale. Intel si sta muovendo ed espandendo in molte direzioni; è possibile che in un futuro non troppo lontano decidiate di abbracciare anche nuove tipologie di mercato, come ad esempio hanno fatto altre grandi società recentemente?

George Woo: Ovviamente non posso scendere nel dettaglio, ma posso dirti che abbiamo molte idee e al momento le stiamo vagliando. Parliamo di diversificazione, certamente. Del resto quello che stiamo facendo con gli eSports è esattamente questo...