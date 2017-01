Portal Knights: Intervista a David Welch e Juliane Richter

Milano, 19 gennaio 2017 - Dobbiamo ammettere che il quarto d'ora speso in compagnia di David Welch e Juliane Richter è passato in un soffio. Il primo dei nostri due interlocutori è creative manager presso 505 Games, divisione editoriale di Digital Bros Spa, ed è al momento all'opera su Portal Knights dopo un'esperienza professionale trascorsa direttamente tra i numerosi port di un suo importante congenere, quel Terraria che ancora oggi non smette di macinare consensi. Laddove la giovane Juliane è producer in Keen Games, studio di Francoforte noto per aver curato Sacred 3 e una manciata di titoli della serie Anno, ora team di sviluppo ufficiale del sandbox in oggetto - di cui, se siete qui, avrete certamente letto il nostro ultimo hands-on. Abbiamo sottratto un po' del loro prezioso tempo per fare una panoramica su passato e presente di quello che è a tutti gli effetti il loro figlio digitale condiviso, approfittandone altresì per fare emergere qualche curiosità relativa al percorso intrapreso fino a questo momento.

Q&A

Everyeye.it: Buon pomeriggio e grazie in anticipo per il tempo che ci state concedendo. Per iniziare, mi piacerebbe capire da quante persone è nata l'idea di Portal Knights e di quanti individui, invece, si compone il gruppo di lavoro al momento.



David Welch: Grazie a te per l'opportunità! Il concept alla base di Portal Knights nasce da un'intuizione del sottoscritto, e quando lo sviluppo ha ufficialmente preso il via ero sostanzialmente da solo, aiutato da una manciata di altri ragazzi. Poi sono subentrati i colleghi di Keen Games...

Juliane Richter: ...all'inizio, se non erro, il team si componeva di quattro o cinque persone. Il numero è aumentato a partire dal 2014, e ad oggi i nostri collaboratori ammontano a circa una dozzina.



Everyeye.it: Portal Knights è in Accesso Anticipato su Steam dal febbraio dello scorso anno. Avevate pensato di ricorrere a questo modello di finanziamento fin dagli albori del progetto? Come sono stati fino ad ora il rapporto con la community e i feedback degli utenti nei confronti del titolo?



David Welch: Bella domanda. Quando ho cominciato a ragionare su Portal Knights - parliamo di un bel po' di anni fa - non avevo nessun piano specifico a riguardo, in tutta onestà. Anzi, è molto probabile che ai tempi l'Early Access non esistesse nemmeno. La scelta è ricaduta su questo tipo di modello solo in un secondo momento, vale a dire quando il progetto ha effettivamente iniziato a prendere forma concreta. Ci siamo convinti soprattutto notando che altri giochi di successo concettualmente simili al nostro, tipo Minecraft e Terraria, avevano adottato proprio il metodo dell'early release, in quanto evidentemente favorevole al genere di riferimento. Per farla breve, ci è parso il modo più diretto ed efficace per presentare la nostra idea al pubblico. Nonostante i rischi legati alla scelta dell'approccio, possiamo dire con tranquillità che i riscontri da parte della community non hanno tardato ad arrivare e tutti i nostri utenti hanno supportato i lavori, e continuano a farlo, con grande interesse e trasporto. Stare in contatto costante coi fan su Steam ha quindi rappresentato per noi un'esperienza molto positiva, di cui siamo pienamente soddisfatti.



Everyeye.it: A un primo sguardo il gioco è facilmente accostabile ai tanti sandbox creativi "alla Minecraft", genere piuttosto popolare tra gli utenti contemporanei e ormai largamente esplorato da molti team di sviluppo. Personalmente trovo molto saggia la vostra scelta di contaminare questa formula con alcune meccaniche tipiche dell'RPG. Potete parlarci più approfonditamente di questo aspetto della produzione?



David Welch: Credo che puntare sulla componente GdR sia stata per noi la decisione più logica e naturale. Mi riferisco in particolar modo a tutto ciò che ruota attorno alle dinamiche di combattimento contro le creature che popolano il mondo di gioco, caratteristica da sempre presa a cuore da gran parte degli appassionati di questa tipologia di videogame. È uno degli insegnamenti più importanti che ho personalmente appreso lavorando ai porting console di Terraria, e che in questo nuovo progetto ho voluto assolutamente sfruttare appieno. Bisogna anche dire che proprio in Terraria, e ancor più in Minecraft, questo aspetto risultava davvero ridotto all'osso, ed è in tal senso che con Portal Knights vorremmo raggiungere un grado di profondità ancora maggiore. Ecco quindi che il titolo si è man mano arricchito di feature come il lock-on della telecamera sul nemico, com'è tipico dei The Legend of Zelda in tre dimensioni, e la meccanica di schivata per difendersi dai mostri, per altro dotati di pattern caratteristici. Ma anche il sistema di leveling del personaggio, così come i talenti che esso può acquisire nel corso dell'avventura in base alla classe d'appartenenza selezionata dal giocatore. Non è ovviamente tutto qui, ma è solo per darti un'idea di quanto ci stiamo impegnando per far percepire questo aspetto del gioco quanto più rifinito possibile per il tipo d'esperienza in cui va ad inserirsi.

Everyeye.it: In parallelo allo sviluppo di Portal Knights ha fatto recentemente il suo esordio su console Dragon Quest Builders, altro titolo che fa dell'ibridazione tra crafting e dinamiche di ruolo il proprio vessillo. Avete avuto modo di provare il gioco? Se sì, vi sentite in qualche misura affini alla visione ludica adottata dall'opera di Square Enix?



David Welch: Inevitabilmente siamo venuti a conoscenza della release di Dragon Quest Builders, il che ha subito attirato la nostra attenzione. Man mano che leggevo più notizie riguardanti il gioco, però, ho iniziato a capire che il team di Square Enix stava prendendo una strada differente dalla nostra. Personalmente trovo che Builders sia molto più in linea con gli episodi regolari del franchise di quanto si possa credere, per esempio nella gestione dei game over, che obbligano a ricominciare totalmente da principio il capitolo che si sta affrontando, oppure nei combattimenti, che sono piuttosto semplificati...

Juliane Richter: ...io in particolare ci ho giocato parecchio, e ho notato soprattutto che il passaggio da un capitolo al successivo "resetta" il personaggio, al quale, in buona sostanza, rimangono intatti soltanto i Life Seed. Non gode insomma di un vero e proprio skill tree, mentre in Portal Knights, come accennavamo, chi gioca può influenzare la crescita dell'avatar scegliendone la classe e sviluppandone i talenti in base alla propria volontà.

David Welch: Quindi, per risponderti, non lo considero un diretto concorrente per Portal Knights né credo che i due giochi siano granché comparabili, nonostante affiancandone le immagini possa in effetti sembrare il contrario. Giocandoci a fondo non faticherete a notare differenze di gameplay molto sensibili.



Everyeye.it: Parliamo un po' di progressione narrativa. Cosa ci riserverà Portal Knights in questo senso? Il gioco godrà di un avanzamento a quest e sub-quest come nei giochi di ruolo classici o preferite lasciare la storia in background, privilegiando la parte di costruzione ed esplorazione delle isole? Possiamo aspettarci un end game?



David Welch: Ottima domanda. Devo ammettere che anche internamente al team ci siamo spesso confrontati sul fatto di privilegiare o meno un'impostazione da open world dispersivo o una storyline molto densa, e ancora oggi stiamo cercando di ottenere il miglior bilanciamento possibile tra le due cose. Detto questo, nonostante il gioco presenti molte quest, boss fight e sfide facoltative, vorremmo mettere l'utente nelle migliori condizioni per poter decidere come plasmare la propria avventura. Mi capita spesso di chiacchierare con estimatori di Minecraft e Terraria, e rimango sempre sorpreso dell'entusiasmo con cui mi parlano, ad esempio, di come hanno costruito la propria abitazione o di quale strategia hanno adottato per sconfiggere un determinato avversario. Con Portal Knights vogliamo sostenere un'esperienza che sia player-driven in egual maniera, che non obblighi chi gioca a muoversi lungo dei binari prestabiliti. Ciononostante, già in questa fase dell'Early Access stiamo introducendo tante descrizioni scritte, nuovi NPC e un finale per dare un senso compiuto al racconto. Un ending che sia però discreto, proprio per non costringere chi gioca a una progressione troppo vincolante.



Everyeye.it: Sbirciando tra blog e social media del progetto ho notato una certa enfasi nell'annunciare l'introduzione dell'acqua all'interno del mondo di gioco. È noto che realizzare distese d'acqua digitalmente non è mai una passeggiata. Avete trovato difficoltà nel rendere l'acqua graficamente credibile?



David Welch: (ride) Paradossalmente era una delle feature che più di tutte i nostri programmatori volevano inserire, ma che abbiamo sempre dovuto posporre!

Juliane Richter: Specialmente in un gioco come il nostro, dove cioè l'ambiente viene originato proceduralmente, è molto complicato introdurre un elemento come quello acquatico. Generandosi appunto in maniera randomica, far comparire l'acqua esattamente nei punti in cui desideravamo è stata una bella sfida fin dall'inizio. Anche adesso stiamo lavorando continuamente su pezzetti di codice per migliorare il risultato finale. Cerchiamo sempre, poi, di farla apparire un pochino più bella, un po' più "liquida" e tangibile: è uno di quegli oggetti grafici di cui si potrebbe parlare per ore, perché offre tantissime possibilità di programmazione.



Everyeye.it: Ed è un elemento rilevante in termini di gameplay o è pura, semplice cosmetica?



Juliane Richter: Altroché! Ci sono dei nemici che abbiamo pensato per sposarsi appositamente con questo particolare elemento. Anch'essi generati in modo procedurale, ma sempre in prossimità dell'area che vogliono rispecchiare. Oltretutto non mancheranno veri e propri dungeon subacquei, pieni zeppi di tesori da scovare. Ecco: l'esplorazione sottomarina sarà un'attività interessante. Ora che abbiamo aggiunto l'acqua, c'è una lista di item e feature che vorremmo implementare a tutti i costi!



Everyeye.it: Ho avuto occasione di ascoltare parte della soundtrack di Portal Knights e mi è sembrata veramente molto curata, oltre che adatta allo stile fantasy che contraddistingue il titolo. Come è nata la collaborazione con Blake Robinson (ideatore di Synthetic Orchestra, ndr.) e come è stato lavorare con lui?



David Welch: Volevo assolutamente avere Blake tra i nostri collaboratori e ringrazierò sempre Keen Games per essermi venuta incontro in questa scelta. Venni a conoscenza del suo operato mentre stavo lavorando a Terraria, più precisamente durante la preparazione di un trailer promozionale per il lancio di una delle sue versioni console. Sono quindi incappato in alcuni lavori di musica strumentale scritti da lui e li ho trovati veramente fantastici; poi, sbirciando tra i video del suo canale YouTube, ho scoperto che aveva già realizzato una miriade di altri brani orchestrali per altri videogiochi. Non solo ho capito che aveva una grande conoscenza ed esperienza in ambito musicale, ma che riusciva a capire a fondo il mondo del gaming, mosso da evidente passione e conoscenza dei singoli generi videoludici. Quando gli ho chiesto se gli sarebbe interessato lavorare alle musiche di Portal Knights si è subito messo all'opera, cogliendo immediatamente la natura e lo stile del prodotto. È stata una gioia immensa lavorare con lui, è una persona estremamente professionale. Secondo me tutto quello che crea è davvero fuori scala.

Juliane Richter: Ed è anche incredibilmente ricettivo! Quando gli abbiamo chiesto di apportare qualche cambiamento alla colonna sonora ha raccolto i nostri input senza battere ciglio, comprendendo subito il senso di ciò che gli veniva proposto.

David Welch: Sembra assurdo che un risultato del genere sia stato possibile senza mai incontrare Blake di persona, ma soltanto dopo averlo conosciuto una volta su Skype e comunicando perlopiù tramite email.

Everyeye.it: Un'ultima domanda. Ipotizziamo di tracciare una linea virtuale che abbia come punti opposti le prime fasi del progetto e la sua futura release completa, con l'attuale build posta nel mezzo. In termini di sviluppo, quali sono i traguardi che avete raggiunto di cui vi sentite più soddisfatti, e quali altri ritenete fondamentale conquistare entro la fine dei lavori?



David Welch: Oh man! (ride)

Juliane Richter: Sai, è davvero difficile per noi dare una risposta. Come dicevo all'inizio, siamo solo una dozzina di persone, tutte così attaccate al progetto e talmente immedesimate nei propri ruoli che ogni elemento aggiunto all'esperienza è come fosse una sorta di figlioccio. Personalmente, sono davvero orgogliosa di tutto ciò che è stato fatto fino a qui.

David Welch: Posso comunque dire di essere particolarmente contento della community, mi piace che tutti possano intervenire dando consigli e pareri sul titolo. Ottenere una partecipazione del genere da parte degli utenti significa che stiamo facendo qualcosa di buono, per cui cercheremo infine di restituire loro il gioco nella miglior forma possibile, ottimizzazione e polishing compresi.



Ricordiamo a tutti i lettori che Portal Knights è atteso in contemporanea su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il prossimo 28 aprile.