RIGS per PlayStation VR: Winter Update

Fra i titoli più in vista nella line-up di lancio di PlayStation VR, RIGS è una delle più complete e interessanti esperienze ideate per la realtà virtuale. Uno sport futuristico giocato a bordo di mech da combattimento, una sorta di football "meccanizzato" in cui contano proiettili, riflessi e gioco di squadra. Sviluppato dal team Guerrilla Cambridge, il titolo è stato discretamente apprezzato dalla community, che ancora oggi si sfida regolarmente nella modalità online. Proprio in questi giorni, a per ringraziare i giocatori più fedeli e dimostrare una volta per tutte l'attaccamento al progetto, il team ha pubblicato uno "Winter Update" gratuito, che ha portato con se un po' di novità. Ne abbiamo discusso con Piers Jackson e Tom Jones, rispettivamente Game Director e Art Director di RIGS, cercando anche di capire quali sono i piani per il futuro.

Campioni d'Inverno

Everyeye.it: "Avete speso molte energie creative nella creazione di questa IP. Avete cercato di creare un contesto interessante, studiando diverse arene sparse per il mondo, e lasciandoci immaginare quindi un futuro in cui gli scontri delle MCL sono diffusi in maniera capillare. Pensate di espandere questo "universo"?



Piers Jackson: "Poco a poco, ed in maniera sempre coerente con lo spirito del gioco. Abbiamo sempre voluto creare un titolo sportivo, non raccontare una storia, o dipingere un certo tipo di futuro. Abbiamo comunque cercato di dare ai giocatori degli elementi che rendessero RIGS un titolo riconoscibile. Con lo Winter Update arriverà la nuova arena di Zurigo, e siamo sicuri che i giocatori che conoscono la città sapranno cogliere qualche riferimento specifico a edifici particolari. Ovviamente quello che più conta è il design dell'arena e come questo influisca sulle meccaniche di gioco.



Everyeye.it: "Assieme ad EVE Valkyrie, RIGS è uno dei titoli più movimentati per PlayStation VR. Per molti giocatori questo rappresenta un problema, o una causa di preoccupazione. Come avete lavorato sull'interfaccia e sul ritmo di gioco in modo da ridurre la Motion Sickness, e quali altri accorgimenti possiamo aspettarci in futuro?"



Piers Jackson: " Abbiamo eseguito moltissimi test prima della pubblicazione, e ci siamo accorti che l'esperienza con la VR è davvero molto personale. L'approccio che abbiamo utilizzato è stato quindi quello di inserire il maggior numero di opzioni possibile, per fare in modo che tutti i giocatori possano trovare una configurazione soddisfacente. Ovviamente ci sono altri accorgimenti, legati alle oscillazioni della visuale, alla presenza di un orizzonte stabile rappresentato dai margini dell'arena, agli elementi del cockpit, che danno un forte senso di direzionalità. Siamo molto contenti del risultato ottenuto e la community non ha chiesto particolari interventi di correzione".

Everyeye.it: "Con l'Update di dicembre arriveranno nuovi Rig, in versione "APX". Che impatto avranno in termini di gameplay?"



Tom Jones: "Abbiamo pensato ai nuovi Rig come a delle versione potenziate di quelli già presenti nel titolo. Ogni utente ritroverà i suoi mech preferiti, ma potrò contare su un incremento prestazionale sul fronte della velocità. I Rig in versione APX, infatti, sono dotati di un telaio più leggero: questo li rende molto più fragili, ma anche molto più manovrabili. Gli APX si muovono più velocemente, possono schivare a mezz'aria, e hanno persino la possibilità di effettuare una schivata all'indietro. Diciamo che li abbiamo pensati per i nostri giocatori più esperti."

Piers Jackson: "Stiamo cercando insomma di aumentare gradualmente il ritmo di gioco, senza per questo rovinare il bilanciamento (per questo motivo gli APX sono molto più "delicati"). Con l'arrivo delle prime due classi di APX (una terza sarà aggiunta a gennaio) possiamo iniziare a testare le reazioni dei giocatori e soprattutto il bilanciamento. E proprio in fatto di bilanciamento, abbiamo già aggiornato il funzionamento di alcune armi, sulla base dei dati raccolti in queste prime settimane. Il titolo non è certo pensato per l'eSport, ma vogliamo che le partite si mantengano equilibrate".



Everyeye.it: "Uno dei difetti principali del titolo è rappresentato dai tempi morti fra una partita e l'altra. L'incoronazione dell'MVP, tutta la fase preparatoria del pilota. Inizialmente sono importanti per garantire una discreta immersività, e riescono per altro a far abituare il giocatore all'ambiente tridimensionale della VR. Ma per i più esperti sono solo una noia. Possiamo aspettarci novità? Magari la possibilità di saltare le scene di intermezzo?"



Piers Jackson: "Quello che faremo è ridurre il più possibile tutti i tempi delle cut-scene. Alcune sono lì per "mascherare" dei tempi di caricamento che non possiamo eliminare, e la possibilità di "skipparle" vi riporterebbe comunque davanti ad un loading screen. Però abbiamo ricevuto diversi feedback e taglieremo tutti i filmati, riducendo anche la durata dell'intervallo."



Everyeye.it: "Puoi parlarci delle sfide settimanali che saranno aggiunte con l'update?"

Piers Jackson: "Si tratta in pratica di una serie di obiettivi che verranno proposti ogni sette giorni, ma abbiamo deciso di adottare un approccio un po' diverso rispetto a quello di altri prodotti. Abbiamo pensato questo contenuto per gli utenti davvero esperti. Non faremo sconti: le sfide andranno superate in sequenza (hanno una difficoltà crescente) e senza mai sbagliare: mancare un obiettivo significa perdere tutta la serie. Ovviamente superando le prove potrete avere accesso a nuovi elementi di personalizzazione."



Everyeye.it: "Cosa c'è nel futuro di RIGS?"



Piers Jackson: "RIGS è un progetto che vogliamo portare avanti, e questo Winter Update è solo il primo passo di un supporto continuo. Nella nostra ottica RIGS è uno sport: uno sport inedito che abbiamo appena inaugurato. Potrà evolversi, anche seguendo i suggerimenti degli "atleti". Ci piacerebbe continuare a proporre nuovi contenuti: arene, mech, modalità, opzioni di gioco."