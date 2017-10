Shadow of War: novità su Gameplay, Side Quest, Mappa e Nemesis System

A poco più di una settimana dal lancio di L'Ombra della Guerra, sequel dell'apprezzatissima avventura ispirata a Il Signore degli Anelli partorita dai ragazzi di Monolith circa tre anni fa, sono rimaste ben poche "ombre" da svelare sulle principali novità che ci troveremo di fronte il 10 ottobre. Tuttavia, in occasione della Games Week di Milano, abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Bob Roberts, game designer del titolo, grazie al quale abbiamo potuto approfondire alcuni dei principali pilastri dell'esperienza di gioco, tra cui il Nemesis System, le quest secondarie e le boss fight.



Una domanda per domarli, una domanda per trovarli...

Everyeye.it: In L'Ombra della Guerra, avete deciso di riempire il mondo di gioco con diverse fazioni orchesche. Quali sono le loro differenze, specialmente dal punto di vista del gameplay?

Bob Roberts: Innanzitutto, i connotati di una regione e di tutti gli orchi in essa presenti dipendono sempre dalla tribù d'appartenenza dell'overlord che ne controlla la fortezza principale. Se, ad esempio, dovessimo trovare seduto sul suo trono un orco della Feral Tribe, il suo forte sarà decorato con ossa e teschi giganti, mentre per la regione vedremo spostarsi numerosi cacciatori intenti ad addomesticare diverse tipologie di bestie feroci, come i draghi. Di contro, se la fortezza fosse dominata da un Signore della Tribù dei Marauder, i quali amano fare sfoggio delle loro ricchezze, troveremo diversi elementi architettonici e di decoro particolarmente sfarzosi, oltre che a diverse casse sparse per tutta la regione in cui sono ammassati l'oro e le cianfrusaglie da loro recuperati durante le razzie.

A livello di gameplay, insomma, esplorando queste due regioni avremo da una parte la possibilità di sfidare e soggiogare un numero superiore di bestie, mentre dall'altra quella di rimpinguare il nostro inventario depredando i forzieri. Oltre a queste differenze, che comprendono anche una differente illuminazione per la regione e la fortezza a seconda della fazione che le domina, e alle diverse combinazioni di punti di forza e debolezze determinate dalla proceduralità del Nemesis System, ognuna delle 9 tribù di gioco sarà caratterizzata da una diversa personalità e da un attacco speciale. Tutte queste differenze, naturalmente, avranno un loro peso specifico anche quando saremo noi a decidere quale leader porre sul trono di una fortezza conquistata, così da sfruttarne i vantaggi in base al nostro stile di gioco o alle nostre necessità in termini di unità che vogliamo arruolare nell'armata di Talion.

Everyeye.it: Oltre agli orchi, avremo modo di incontrare o combattere altre razze della Terra di Mezzo, come elfi, umani o nani?

Bob Roberts: Beh, oltre a essere noi stessi, nei panni di Talion, a metà tra l'essere umani e degli elfi non-morti, potrebbero effettivamente capitare degli incontri di questo tipo. Durante la storyline principale, ad esempio, avremo modo di incontrare un'elfa assassina, Altariel, che combatterà al nostro fianco in diverse missioni. Al di là di questi momenti legati alla trama principale, però, nell'open world di gioco avremo modo di confrontarci unicamente contro gli orchi e le numerosissime bestie della Terra di Mezzo.



Everyeye.it: In questo secondo capitolo il giocatore sarà in grado di esplorare ben 5 diverse aree. Quali sono le loro principali caratteristiche? E come faremo a spostarci tra loro? Inoltre, se ti va, prova a elencarci un paio dei tuoi scorci preferiti.

Bob Roberts: Similmente a quanto visto in L'Ombra di Mordor, le diverse macro-aree del mondo di gioco saranno separate. Per spostarci tra esse non dovremo fare altro che aprire la mappa di Mordor, selezionare la regione di destinazione, e sfruttare il viaggio rapido. A cambiare, però, sarà la qualità della caratterizzazione di ognuna di esse, con mappe molto più diversificate nei biomi, nelle caratteristiche climatiche e nel level design rispetto a quelle presenti nel precedente capitolo. Il nostro viaggio, comunque, comincerà nella città umana di Minas Ithul, caratterizzata dalla tipica architettura Gondoriana fatta di diversi "strati", colossali mura concentriche e imponenti cascate millenarie, molto simile, per l'epicità del suo panorama fantasy, alla Minas Tirith gustata nella saga cinematografica. Troveremo poi la Foresta di Núrn e la regione lavica di Gorgoroth, quest'ultima che si estende dal Monte Fato fino a Barad-dûr, la torre dell'occhio.

Uno dei miei luoghi preferiti, tuttavia, è sicuramente l'area intorno alla fortezza della regione di Serogost. Questa è sostanzialmente caratterizzata da un'immensa vallata, ai cui lati svettano due clamorose cascate ghiacciate. Molti giocatori, in tutta probabilità, una volta che si troveranno a esplorare questa regione, si fermeranno a guardare le cascate dalla distanza e diranno "wow, che meraviglia!", senza rendersi però conto che non rappresentano il classico espediente di design che utilizziamo per determinare i limiti di mappa, ma sono effettivamente scalabili fino alla cima, dove abbiamo nascosto diverse cose interessanti.

Everyeye.it: Abbiamo letto una recente dichiarazione di Michael de Plater, director di entrambi i titoli della serie, in cui affermava che, per Shadow of War, avete lavorato molto duramente sulle quest secondarie, rendendole molto più varie e ricche di cutscene. Cosa puoi dirci a riguardo?

Bob Roberts: Oh, certo! Dopo il lancio di L'Ombra di Mordor, ci siamo effettivamente resi conto di aver realizzato delle quest secondarie molto meno dense e coinvolgenti di quello che ci eravamo pronosticati inizialmente. Per il sequel, quindi, volevamo che i giocatori non avvertissero più lo stacco netto, sia in termini produttivi che tecnici, che sussisteva con l'avventura principale. Ci siamo perciò impegnati duramente per fare in modo che tutte le side quest si integrassero alla perfezione con la narrazione principale, approfondendo magari la caratterizzazione di alcuni personaggi principali, oppure fornendoci il terreno ideale per regalare ai fan qualche succulento retroscena sull'universo di gioco e quello de Il Signore degli Anelli. Prendiamo, ad esempio, alcune delle missioni ambientate a Carnan. Lì, dopo aver affrontato il Balrog di fuoco e aver chiuso di fatto una delle missioni principali, ci viene data la possibilità di affrontare una fantastica side quest, che permette di scavare un po' più a fondo sul culto dei negromanti che lo hanno evocato, oltre che presentarci diverse location molto suggestive che sfruttano in maniera davvero interessante l'integrazione tra il Nemsesis System e la narrazione.



Everyeye.it: E cosa puoi dirci riguardo le attività più collaterali? Avremo ancora delle sfide legate allo sviluppo delle armi?

Bob Roberts: Abbiamo sfruttato un'idea simile a quella di L'Ombra di Mordor, ma molto più legata alla narrazione, specificatamente a quella del passato. Abbiamo inserito queste missioni, che chiamiamo "Ombre del Passato", in cui, vestendo i panni di Celebrimbor, potremo rivivere alcuni degli episodi più interessanti di quando l'elfo calcava ancora -da vivo- la Terra di Mezzo e cercava di ammassare un esercito per affrontare Sauron. In questi momenti, il giocatore potrà esplorare un po' più nello specifico le singole meccaniche che caratterizzano i differenti skillset in possesso del protagonista, dallo stealth agli attacchi dalla distanza, così da metterci di fronte a tutto il range di possibilità offerte dal combat system. Una volta completate, a seconda del livello di difficoltà impostato e della nostra efficienza in battaglia, potremo ottenere differenti ricompense.

Everyeye.it: Raccontaci un po' delle boss fight di questo secondo capitolo. Come avete lavorato per renderle più complesse e varie?

Bob Roberts: L'ultima volta, abbiamo ricevuto moltissime critiche su come le avevamo trattate, specialmente verso il finale dell'avventura, e perciò, con L'Ombra della Guerra, volevamo rispondere in maniera netta e decisa. Non solo abbiamo fatto in modo che fossero molto più numerose, ma ci siamo impegnati per renderle più epiche e complesse, cosicché nessuno potesse lamentarsi di qualche aspetto fuori posto, come è accaduto -giustamente- nel caso dei Quick Time Event nel finale del primo capitolo. Nei diversi combattimenti contro i Nazgul, ad esempio, abbiamo fatto in modo che il giocatore si trovi in qualche modo ritorte contro alcune delle sue armi principali. Uno dei primi cavalieri spettrali, infatti, utilizza un'AOE che fa letteralmente detonare la testa di tutti gli orchi "marchiati" che Talion decide di portarsi in battaglia, forzandolo perciò a sacrificarli per avere la meglio sul nemico, oppure a rinunciarvi del tutto. Oltre a questo, abbiamo naturalmente lavorato sul comparto animazioni, sugli effetti speciali e sulle cutscene che accompagnano ogni combattimento, così da renderli molto più coinvolgenti e indimenticabili.



Everyeye.it: Il Nemesis System si è rivelato uno degli aspetti più originali e accattivanti di questa serie. Se doveste realizzare un terzo capitolo, che cosa cambiereste o aggiungereste a questo sistema?

Bob Roberts: Bella domanda! Ecco, queste sono proprio il tipo di problematiche su cui spendiamo anni e anni di sviluppo in cerca di una risposta convincente. Durante lo sviluppo del primo capitolo, sul tavolo ci siamo ritrovati tantissime idee interessanti e divertenti, ma che, per ovvie questioni produttive e di tempo, non siamo purtroppo riusciti a impacchettarle nel gioco. Questa volta però, dato che avevamo già delle solide basi su cui costruire, abbiamo avuto l'occasione di sperimentare maggiormente e di pensare quale potesse essere il prossimo passo evolutivo da far compiere all'intero sistema. Penso comunque che, nel caso dovessimo realizzare un terzo capitolo, continueremmo senza dubbio ad approfondire le relazioni dinamiche tra le varie unità nelle gerarchie Uruk, oltre che ad affinare quella sorta di unicità "ruolistica" che si respira ogni volta che si combatte, soggioga o arruola uno di essi.

Per farlo, non dovremo fare altro che ascoltare e leggere tutti i feedback che i giocatori ci faranno sicuramente arrivare dopo il lancio di L'Ombra della Guerra, così da riuscire anche a localizzare e a espandere i principali pattern che emergono dai loro racconti di gioco più memorabili. Abbiamo infatti notato che ci sono dei punti in comune in tutte queste esperienze, degli elementi di sorpresa che rendono molto più uniche e personali tutte le rivalità che si instaurano tra i nemici e il protagonista. Come nel caso di un orco che ci mette KO e, invece che finirci, preferisce andarsene e lasciarci annegare nell'umiliazione più totale; umiliazione che ovviamente ci sbatterà in faccia la successiva volta che ce lo ritroveremo di fronte in battaglia.

Everyeye.it: Avete mai pensato di accompagnare il Nemesis System con una sorta di sistema morale che, in base allo stile di gioco adottato dal giocatore, potesse avere qualche impatto sulla storyline o sul finale di gioco, un po' come avviene, per esempio, con il Chaos System di Dishonored?

Bob Roberts: No, non abbiamo mai pensato di introdurre un sistema morale che potesse portare il giocatore ad affrontare dei finali differenti dell'avventura. Tuttavia, senza fare spoiler, in L'Ombra della Guerra ci sono sicuramente dei momenti di gioco, dettati specialmente dal sopracitato Nemesis System, in cui le relazioni dinamiche costruite durante l'avanzamento hanno certamente dei risvolti concreti sull'esperienza; l'opportunità, come detto prima, che i tuoi peggiori nemici o i tuoi migliori alleati assumano un ruolo unico e determinante nei momenti critici della storyline.