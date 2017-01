Tra le note di The Last Guardian: intervista con il compositore Takeshi Furukawa

Takeshi Furukawa è una persona squisita. Cordiale ed estremamente disponibile, in questi giorni ho avuto modo di scambiare alcune parole con lui. Dalle sue risposte traspare tanta umiltà, e una gioia garbata che lascia spontaneamente esplodere tutte le volte che si nomina The Last Guardian. Si, perché Furukawa altri non è che il compositore delle musiche che amplificano la meraviglia dell'ultima fatica di Fumito Ueda. E' la sua prima esperienza solista nel mondo videoludico: un esordio invidiabile. Cresciuto all'ombra delle epiche note dell'immenso Williams, nel suo sangue convivono Occidente e Oriente. Questo mix ha generato come risultato una sensibilità musicale che lo ha portato a fondere con eccezionale resa classico e moderno. L'ho avvicinato da fan, gli ho fatto alcune domande, e alla mia sincera curiosità ha risposto così.



Everyeye.it - Caro Takeshi, grazie per il tuo tempo. La tua musica in The Last Guardian è un autentico gioiello e sono veramente felice di vedere una figura come te così aperta nei confronti dei curiosi.



Takeshi Furukawa - Grazie per le belle parole. E' un mio privilegio sapere che tu abbia apprezzato la soundtrack di The Last Guardian e sarò felice di rispondere alle tue domande.

Everyeye.it - In questi giorni ne ho pensate alcune, cominciamo da questa: la tua musica suggerisce una rara delicatezza, ci sono stati particolari riferimenti nella tua formazione per arrivare a questo stile? Come hai approcciato il mondo della musica?



Takeshi Furukawa - Ad essere completamente onesti non ho mai pensato troppo all'approccio, ho semplicemente seguito quello che sentivo più naturale per me. Immagino che la delicatezza che viene trasmessa sia un'inclinazione del mio sound.



Everyeye.it - Come è stato lavorare con qualcuno come Fumito Ueda? E' stato difficile interpretare le sue idee?



Takeshi Furukawa - Lavorare con Ueda-san è stato grandioso. Aveva una visione molto chiara del progetto ma al tempo stesso ha concesso molta libertà al suo team. La sua direzione è sempre stata ad ampio respiro e mai specifica. Questo ci ha permesso di lavorare e di interpretare le sue idee molto liberamente.



Everyeye.it - Kow Otani ha creato una soundtrack dai toni epici per Shadow of the Colossus, ma la storia di The Last Guardian suggerisce atmosfere più gentili. Hai tenuto considerazione delle precedenti produzioni di Fumito o sei andato dritto per la tua strada?



Takeshi Furukawa - Sapendo quanto sperimentali fossero le precedenti musiche, ho sentito che fosse meglio partire da zero, tabula rasa. Con la musica di The Last Guardian sono andato dritto per la mia strada.



Everyeye.it - Secondo quanto spiegato da Ueda sappiamo che è stato particolarmente attento nel fare in modo che la musica non creasse nel giocatore emozioni contrastanti, dovute a conflitti tra il mood ludico e quello sonoro. Hai giocato The Last Guardian? Hai visto il risultato finale della tua musica combinata con il gameplay?

Takeshi Furukawa - Non ho ancora giocato il titolo, tuttavia ho visto il modo in cui la musica è stata integrata all'interno del prodotto finale. Ho notato che ci sono state delle modifiche fatte alla musica in modo da adattarla meglio ai cambiamenti dell'ultimo secondo in-game. Nel complesso penso che funzioni molto bene e non potrei sentirmi più privilegiato di così nel sapere che la mia musica accompagna le immagini.



Everyeye.it - Sei soddisfatto del tuo lavoro? Potendo tornare indietro cambieresti qualcosa?



Takeshi Furukawa - Si, sono veramente soddisfatto del nostro lavoro [Takeshi vuole sottolineare che si tratta di uno sforzo collettivo]. Anche se mi è stata affidata la composizione, la musica è stata creata da un team che include me, Tsubasa Ito (audio leads), Tommy Kikuchi (music producer) e Ryo Yamamura (music producer); per non parlare di tutti i meravigliosi musicisti e tecnici. E' stato senza dubbio uno sforzo di squadra. Guardando indietro, forse ci sono alcune cose che vorrei aggiustare in termini di composizione o di orchestrazione, ma niente con grandi conseguenze; sarebbero solo delle mie pignolerie a questo punto.



Scambiamo ancora qualche battuta, divaghiamo sui social network. Mi congedo così da lui e dal fuso orario che mi separa da Los Angeles ringraziandolo per l'estrema disponibilità. Anche in quest'occasione la sua cordialità mi travolge e uno degli autori migliori di questo inverno mi saluta augurandomi una fantastica giornata e sperando che le sue risposte siano gradite. Takeshi Furukawa è proprio una persona squisita.