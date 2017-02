Vampyr: Intervista al Narrative Director di Dontnod Entertainment

All'evento What's Next?, organizzato a Parigi in pompa magna dal publisher Focus Home interactive, abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Stephane Beauverger, narrative director di Dontnod Entertainment: un nome salito agli onori della cronaca per l'eccezionale lavoro svolto con la sceneggiatura di Life is Strange, e che siamo pronti a scommettere riecheggerà ancora a lungo nel panorama videoludico dopo la release di Vampyr. Questo nuovo action-rpg, del resto, promette faville sul versante narrativo, offrendo all'utente la possibilità di plasmare il mondo di gioco e la storyline con una libertà forse mai sperimentata prima d'ora. Ce lo conferma proprio Stephane Beauverger nel corso della nostra breve intervista, nella quale abbiamo cercato di "risucchiargli" il maggior numero d'informazioni possibili sull'ultima fatica di Dontnod Entertainment.

Interview with the Vampyr

Everyeye.it: Nel gioco sembra esserci un punto d'incontro tra il combat system di Remember Me e la narrazione predominante di Life is Strange. Come avete equilibrato questi due elementi? Prevale sempre la narrazione?

Stephane Beauverger: Sì, per noi la narrativa è davvero molto importante. L'obiettivo è sempre quello di creare personaggi interessanti con una forte storyline a supportarli. Vogliamo fornire al giocatore dei protagonisti dotati di vicende ed emozioni tutte personali. Sin da quando abbiamo deciso di sviluppare un gioco sui vampiri e sulla sopravvivenza, però, non potevamo certo esimerci dal creare una solido sistema di combattimento: l'intenzione è quella di dar vita ad un personaggio che sapesse lottare sia come un essere umano, sia come un vampiro. È per questo che l'eroe del gioco proviene sia dal background "scientifico" sia da quello militare: Reid, infatti, ha servito come medico durante la prima guerra mondiale. Allo stato attuale abbiamo provato a bilanciare al meglio le due anime dell'avventura. Passerete, infatti, metà del tempo a combattere, a difendervi dai cacciatori di vampiri che vogliono eliminarvi. Mentre l'altra metà riguarda la fase "investigativa", in cui parlare con i cittadini, capire cosa sta succedendo in città e, soprattutto, scoprire chi vi ha trasformato in un vampiro.



Everyeye.it: Parliamo della figura del vampiro: gotico, romantico, tormentato ma anche feroce e brutale. Su quali caratteristiche vi siete concentrati per creare la vostra personale visione del vampirismo?

Stephane Beauverger: Gran bella domanda: il vampiro è una figura davvero molto complessa. Quando decidi di creare una storia su questo tipo di mostro, devi decidere su quali aspetti vuoi concentrarti a scapito di altri. Noi abbiamo provato a recuperare la visione antica del vampirismo, una creatura gotica e tragica. L'eroe del gioco è un personaggio tormentato: Reid non voleva diventare un vampiro. Da "umano", infatti, Jonathan è stato un medico, che ha dedicato la sua vita alla cura dei malati, alle sofferenze altrui: ed ora, improvvisamente, è costretto a nutrirsi della vita degli altri. È una storia drammatica. Abbiamo deciso di trasmettere al protagonista tutti gli aspetti dell'immaginario vampiresco che reputavamo più interessanti: per esempio, sebbene Reid abbia un corpo fatto di ossa e carne, non può guardarsi allo specchio, non può essere immortalato in una fotografia. Tutte queste caratteristiche sono state selezionate sia perché in linea con il tono tragico della narrazione, sia perché si adattavano perfettamente alle scelte di game design. Ad esempio, un vampiro non può entrare in una casa senza essere prima formalmente invitato: quando abbiamo pensato ad una simile limitazione, ci siamo accorti che si trattava di una meccanica molto interessante ai fini del gameplay. Per introdursi in alcuni luoghi, quindi, il giocatore deve prima trovare qualcuno che lo inviti. Ci siamo inoltre focalizzati anche sulle origini del mito del vampiro e sulle varie tipologie di vampirismo, così da offrire all'utenza differenti belve contro cui combattere. In sostanza, il vampiro è una creatura molto "umana", capace di provare sentimenti profondi ed intensi. Spetta al giocatore decidere che tipo di "mostro" impersonare: una scelta che si ripercuoterà anche sui diversi finali del gioco. Dontnod ha sempre cercato di porre delle domande al giocatore e di fargli provare con mano le conseguenze delle sue decisioni.

Everyeye.it: A proposito di scelte morali: in che modo le nostre azioni influenzano il gameplay e la storyline? Quanti finali dobbiamo aspettarci?

Stephane Beauverger: Dunque, le scelte modificano sia il modo di giocare, sia la narrazione: nel gioco abbiamo 60 personaggi unici, con un lavoro, una famiglia, degli amici, con problemi e segreti. Non esiste un personaggio senza un nome o un'identità. Potrete ucciderli tutti. Così come potrete non ucciderne nessuno. È possibile quindi creare storie diverse a seconda delle azioni intraprese: ogni qual volta ucciderete un innocente, quest'azione impatterà inevitabilmente con le persone a lui connesse, siano essi vicini o famigliari. Durante la storyline, inoltre, dovrete decidere se eliminare o risparmiare alcuni personaggi più importanti di altri nella comunità d'appartenenza: la loro morte avrà quindi un'eco maggiore nella main quest. Potrete provare a salvarli, a massacrarli o a tramutarli in un vampiro. In questi casi, la scelta avrà allora un effetto diretto o indiretto su tutti i cittadini di un determinato distretto, e quindi non soltanto su quelli più strettamente legati alla sua sfera amicale. Per quanto riguarda i finali del gioco, ci saranno quattro conclusioni disponibili, uno dei quali potrete ottenerlo soltanto se non ucciderete nessuno. E sarà davvero molto difficile.



Everyeye.it: Quali opere cinematografiche vi hanno ispirato nella creazione del setting, se ce ne sono state?

Stephane Beauverger: Oh sì, ci sono stati tanti grandi film sui vampiri che ci hanno ispirato. Sulle prime direi Dracula di Bram Stoker, diretto da F.F. Coppola, poi anche Nosferatu di Murnau: un'opera straordinaria. Siamo stati influenzati a livello visivo dai film horror tedeschi, dell'inizio del ventesimo secolo. Per quanto riguarda titoli più recenti, invece, abbiamo amato molto Lasciami entrare e Byzantium.



Everyeye.it: In Life is Strange la musica era molto importante. In Vampyr, che ruolo gioca la colonna sonora nella creazione dell'atmosfera?

Stephane Beauverger: Vampyr è un gioco gotico, e per questo abbiamo cercato di contestualizzare al meglio la soundtrack, scegliendo un tipo di musica che potesse davvero essere ascoltata gli inizi del secolo scorso. Abbiamo quindi optato per sonorità fredde, industriali, elettroniche e ambientali. Ha funzionato perfettamente: una colonna sonora che riflette appieno l'era industriale che, in quel periodo, stava per sopraggiungere.

Everyeye.it: Puoi parlarmi delle missioni secondarie e dell'importanza che rivestono nella costruzione della personalità del protagonista?

Stephane Beauverger: Il giocatore avrà l'opportunità di parlare con tutti i cittadini - che sono 60, come ho detto prima - e molti gli chiederanno di fare qualcosa per loro. Ma nessuno gli dirà: «ehi, portami questo oggetto e ti darò un po' di soldi». Ci saranno sempre scelte da compiere. L'intero gioco si basa sulle scelte. Anche durante le missioni secondarie potrete, ad esempio, decidere di tenere segreta un'informazione, oppure rivelarla ad un altro personaggio, il che porterà a conclusioni differenti. Anche le sub quests, quindi, presentano numerosi finali. Per quanto riguarda il main plot, il vostro principale obiettivo nei panni di Jonathan Reid sarà capire "chi" lo ha reso un vampiro e soprattutto "perché". Reid è un medico specializzato nella cura delle malattie del sangue: proprio nel momento in cui ha iniziato a fare delle scoperte interessanti sulla piaga che infesta Londra, qualcuno ha deciso di fermarlo, tramutandolo in un mostro. Come mai? È evidente che, alla base di tutto, c'è un piano ben preciso. Il giocatore, allora, potrà decidere se sfogare la sua natura di vampiro o cercare di mantenere un legame con la sua anima umana ed il suo ruolo di dottore.



Everyeye.it: Quanto durerà approssimativamente la storyline principale

Stephane Beauverger: La longevità della sola main quest varia tra le 15 e le 20 ore di gioco



Everyeye.it: Ci sono dei DLC attualmente in programma?

Stephane Beauverger: Non per ora. Abbiamo senza dubbio qualche idea in cantiere, ma non c'è nulla di pianificato.



Everyeye.it: Ultima domanda: avete altri progetti per il futuro?

Stephane Beauverger: Sempre! Anche se Dontnod è un piccolo studio di sviluppo, mentre lavoriamo ad un progetto, c'è sempre un altro team che si sta occupando di un nuovo titolo: quindi passiamo continuamente da un'idea all'altra. Quando Life is Strange è stato rilasciato, infatti, ci stavamo già adoperando su Vampyr. Per ora, però, non posso condividere nessuna idea in particolare.