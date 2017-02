1-2-Switch: provato al Nintendo Showcase di Milano

è un famelico appassionato di videogiochi, dategliene uno di qualsiasi genere e ne farà un boccone in compagnia del suo fidato PC. Se potesse scapperebbe con lui in Giappone, continuando ad amare la scrittura e a videogiocare come un matto. Lo potete trovare su Facebook

Da quando è stato presentato ufficialmente, lo scorso 13 gennaio, Nintendo Switch è finito rapidamente al centro delle discussioni: si è disquisito sulla bontà della sua natura ibrida (tra home console e handled), sull'ergonomia dei Joy-Con, e sull'autonomia della batteria (che, tra l'altro, può essere sostituita soltanto mandando la console in assistenza). A dividere la rete, però, c'è stato anche un altro trending topic, relativo a uno dei primissimi titoli che sbarcheranno sulla nuova console il 3 marzo: 1-2-Switch. Trattandosi di una raccolta di oltre 25 mini-giochi, utili soprattutto a esplorare le tecnologie alla base dei Joy-Con (come il Rumble HD e la motion-IR camera), ci si è chiesto come mai la casa di Kyoto non abbia deciso di inserire il pacchetto direttamente in bundle con la console, un po' come avvenuto con Wii Sports su Wii, il quale - a suo tempo - servì appunto per pubblicizzare al meglio i nuovi sistemi di controllo introdotti con il Wiimote e il nunchaku. La grande N ha optato invece per la vendita separata, al prezzo tutt'altro che "budget" di circa 50 Euro. Certo, l'offerta ludica di 1-2-Switch sembra, almeno sulla carta, più sostanziosa e diversificata di quella di Wii Sports, ma è anche vero che la qualità dei sei o sette mini-game che abbiamo potuto provare fino a oggi ci è sembrata francamente altalenante, soprattutto per quanto riguarda la loro tenuta a lungo termine. Nell'attesa di poter mettere le mani sul pacchetto completo, noi abbiamo potuto testare nuovamente alcune delle esperienze "condensate" proposte dal titolo. Eccovi dunque le nostre impressioni.

Il buono, il brutto, il veloce

C'è poco da fare: quando si parla di duelli all'ultimo sangue, quelli uno contro uno con le pistole (tra cui la variante a tre offerta dal celeberrimo "stallo alla messicana") restano tra i più affascinanti. In questi scontri all'ultimo sangue c'erano davvero tutti gli ingredienti giusti: la calma e la tensione, la consapevolezza e la paura, la vita e la morte.

Non è quindi un caso che Nintendo abbia scelto di traslare proprio questa iconica esperienza all'interno di 1-2-Switch, così da valorizzare quel sano, rapido e spensierato gioco cooperativo che sta un po' alla base di tutta la filosofia che accompagna Switch.

Quick Draw (che letteralmente significa "estrazione rapida", per via della prontezza di riflessi con cui i pistoleri dovevano estrarre l'arma in duello) ci è parso uno dei mini-giochi più divertenti e meglio congegnati. Come in un tipico duello Western, verremo chiamati a porci di fronte al nostro avversario, impugnando un Joy-Con e tenendolo lungo il fianco puntato verso il basso, proprio come se fosse la nostra pistola nel cinturone. Lo scopo - nemmeno ci fosse bisogno di dirlo - è quello, non appena udito il via, di sollevare, puntare e sparare prima del proprio avversario. Il bello dell'esperienza, oltre che nel fulmineo istante dell'azione, si trova naturalmente nelle fasi che precedono la sparatoria, con gli sguardi incrociati dei due contendenti a infiammare la scena (anche se in realtà ci si trova sempre con il viso a metà tra una poker face e l'espressione di chi sta per scoppiare a ridere fragorosamente) e la mani scalpitanti che prudono nell'interminabile attesa. Al termine del round, oltre all'ovvia schermata che incorona il vincitore, è possibile visualizzare una riproduzione grafica che tiene conto dell'inclinazione delle due pistole durante lo sparo e mostra anche il tempo di reazione (in centesimi) impiegato dai due "pistoleri" per premere il grilletto. Si tratta insomma di un mini-gioco molto semplice e divertente, istantaneo e senza troppi fronzoli. Si sarebbe potuto renderlo un po' più profondo? Può darsi, ma secondo noi Quick Draw funziona benissimo così com'è.

Contano solo le palle!

Una delle caratteristiche più interessanti di Nintendo Switch è senz'altro la presenza del Rumble HD nei Joy-Con, ovvero una sofisticata tecnologia che - attraverso una serie di feedback tattili molto realistici e credibili - fa credere a chi li impugna che al loro interno siano stati inseriti degli oggetti di diversa dimensione, materiale e consistenza. Si può provare, ad esempio, l'illusione di impugnare un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio, ma anche di manovrare un recipiente di liquidi.

In Ball Count, secondo mini-game che abbiamo potuto testare all'evento, avremo invece a che fare con un certo numero di biglie di metallo inserite "virtualmente" nel Joy-Con, che in questo caso si trasforma in un piccolo contenitore di legno. Lo scopo - giocando ovviamente in due, ognuno dei quali impugnerà un controller - sarà quello di capire quante palline si trovano effettivamente al suo interno. Per farlo, basterà scuoterlo oppure inclinarlo, sentendo le biglie scorrere realisticamente lungo il corpo del Joy-Con fino a sbattere contro le sue estremità. C'è da dire che il feedback non è sempre perfetto, soprattutto nel momento in cui le palline urtano contro le pareti immaginarie (mentre quando si toccano tra di loro tutto funziona davvero a meraviglia), eppure si tratta comunque di una sensazione inedita e interessantissima, che mette davvero in mostra tutte le potenzialità di questa nuova tecnologia. Certo, se confrontata con Quick Draw, l'esperienza di Ball Count risulta essere meno incisiva, con l'effetto sorpresa che si esaurisce, purtroppo, già dopo pochi turni.

Questione di manualità.

La terza tappa del nostro viaggio in 1-2-Switch ci ha portati dinanzi a Milk, un mini-game - che sicuramente molti di voi avranno intravisto in numerosi video virali sparsi per la rete - in cui mungere delle belle mammelle bovine per riempire di latte il maggior numero di bicchieri entro un tempo limite.

Impugnando il controller verticalmente, in modo che le dita siano ben posizionate sui due bottoni dorsali (qui è assolutamente consigliato utilizzare il laccetto per il Joy-Con, che rende i due tasti più prominenti), si dovrà alzare e abbassare il braccio come a simulare la strizzata mammaria, alternando nel frattempo la pressione dei due dorsali. Più rapido e fluido sarà il movimento, più bicchieri verranno riempiti. È chiaro che metà dell'esperienza (anzi, facciamo tutta, dai!) dipenderà un po' la stranezza della situazione, un po' la vergogna (noi ci siamo letteralmente sentiti privati della nostra dignità!), anche perché il tutto sarà accompagnato dai fragorosi muggiti d'approvazione della mucca virtuale. Insomma, ci troviamo di fronte al tipico passatempo videoludicamente inutile ma che in compagnia può anche farci divertire...almeno per qualche secondo.

Weapon Work

Le nostre danze in 1-2-Switch si sono concluse con Samurai Training, un'altra esperienza basata sulla velocità e la reattività. Il gioco consiste, come suggerisce il termine, in una sfida d'allenamento tra samurai, dove un giocatore dovrà cercare di colpire il suo avversario con una katana immaginaria mentre l'altro dovrà provare a difendersi.

Per farlo, gli basterà impugnare il Joy-Con e battere le mani al momento giusto, così da bloccare a mezz'aria la lama del rivale. Se dovesse anticipare i tempi, non avrà più modo di proteggersi per qualche istante, un tempo comunque più che sufficiente per esporre il fianco ai colpi del contendente. L'attaccante, di contro, dovrà - una volta udito il via - agire in maniera subdola e meschina, affidandosi a qualche buona finta di corpo (o di "sguardo") per sbilanciare l'avversario e infliggergli il fendente fatale. Il concept è sicuramente interessante e, almeno sulle prime, piuttosto simpatico, tuttavia già dopo qualche tentativo si comprende quanto esso sia in fondo parecchio limitato, dato che il timing richiesto per parare non è eccessivamente punitivo e, soprattutto, il trucco delle finte perde molto rapidamente d'efficacia. Insomma: bene sì, ma non benissimo.