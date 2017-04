Agents of Mayhem: Provato il nuovo gioco degli autori di Saints Row

In un mercato videoludico sempre più vario e stratificato, rappresentazione perfetta dell'evoluzione compiuta - sia a livello di meccaniche che di tematiche - dal nostro medium preferito, una serie come Saints Row non solo è ben accetta, ma è anche assolutamente necessaria. Lo spirito parodistico che anima la creatura poliforme dei ragazzi di Volition, infatti, assurge al ruolo di ideale controparte per tutte quelle produzioni dai toni più seriosi e controllati di cui ci cibiamo quotidianamente, rappresentando una sorta di isola placida verso cui evadere per staccare un po' la spina.È anche vero, però, che, pur eludendo certi schematismi, Saints Row resta comunque un videogioco, e come tale deve sottostare alle medesime regole creative e produttive di tutti gli altri. Tradotto in soldoni: è più che giusto che il team ne coccoli l'eccentrica identità, ma è altresì fondamentale non sottovalutare l'importanza del rinnovamento, specialmente per un franchise così ricco d'iterazioni (Assassin's Creed è lì a ricordarcelo).

È con questa convinzione che siamo volati a Londra per mettere le mani su Agents of Mayhem, nuova IP action-adventure open world ambientata nello stesso universo di Saints Row.

Mayhem vs Legion

A fare da sfondo alle vicende di Agents of Mayhem, troveremo, tanto per cambiare, l'eterna dicotomia tra il bene e il male. Se in Saints Row 4, infatti, nei panni del presidente degli Stati Uniti, ci siamo dovuti opporre all'invasione aliena dell'impero Zin, qui dovremo prendere le redini della Mayhem (Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds), un'agenzia composta da agenti specializzati provenienti da ogni parte del globo, creata al solo scopo di combattere le più grandi minacce terroristiche planetarie. Nella fattispecie, battagliando sul suolo di una Seoul futuristica, il nostro nemico sarà rappresentato dalla Legion (League of Evil Gentlemen Intent On Obliterating Nations), un'organizzazione criminale che ha preso controllo dell'intero pianeta dopo aver scatenato un massivo attacco coordinato contro tutte le nazioni, in modo da soggiogarle definitivamente.

Sotto la guida di Persephone Brimstone (ex Ministro della Legion e ora direttrice della Mayhem) e dalla sua assistente Friday, dovremo cercare di individuare e sconfiggere le diverse teste della Legion, partendo dall'uomo che ha progettato le diavolerie tecnologiche in dotazione all'organizzazione, il Dottor Babylon, fino ad arrivare al suo misterioso leader supremo, conosciuto con il nome di Morningstar.

Nonostante la brevità dell'hands-on, grazie allo scambio di battute tra i diversi Agenti e i villain della Legion, siamo riusciti a farci un'idea sull'identità narrativa che corrobora Agents of Mayhem. È evidente che, pur rimanendo nell'ottica di un umorismo stereotipato di stampo hollywoodiano, Volition abbia imbastito una storyline tendenzialmente meno esagerata e sboccata rispetto a quella dei vecchi Saints Row, spostando invece il focus sulla valorizzazione delle diversità personalità in seno alla Mayhem. Avremo infatti a che fare con agenti ben differenziati nell'estetica, nelle animazioni e nel background: tra membri più seriosi e animati da un profondo senso dell'onore e altri che tenderanno invece ad andare spesso sopra le righe, sonderemo un pantheon eroistico variopinto e ricco di contrasti, grazie al quale si creeranno le situazioni più divertenti e strampalate di questa nuova IP.

Durante la breve intervista con il team di sviluppo abbiamo appreso che soltanto alcuni agenti verranno sbloccati nel corso della storyline principale, mentre molti altri andranno scoperti mediante l'esplorazione dell'open world, attraverso una lunga serie di missioni personali e di squadra (e cioè affrontabili solamente con un team composto da un determinato trio di agenti). È proprio questo aspetto, in coppia con la sopracitata volontà di fare leva sulle diverse personalità dei vari agenti, che ci ha fatto dubitare sulla solidità del comparto narrativo: la frammentazione dell'intreccio, infatti, potrebbe trasformare il tutto in un'esperienza poco coesa e incisiva, rischiando di svalorizzare e rendere troppo insipido un pretesto narrativo - quello dello scontro tra Mayhem e Legion - che già di per sé non brilla certo per originalità.

Swap the Agents

La build su cui abbiamo messo le mani, considerato che il progetto è ancora un 'work in progress', era stata appositamente realizzata per l'occasione: avevamo di fronte una serie di sequenze giocabili sconnesse tra loro, che ci hanno permesso di comprendere, in linea di massima, i diversi pilastri ludici e narrativi che sorreggono il titolo.

Il primo segmento ci ha visti impegnati in una missione tutorial sulle tracce del sopracitato Dottor Babylon, immersi in una mappa al chiuso piuttosto lineare, con tanti piccoli corridoi alternati ad alcune arene in cui affrontare gli scagnozzi della Legion. Ed è qui, allora, che abbiamo appreso i primi rudimenti del gameplay.

Il punto forte di questo Agents of Mayhem andrà ricercato nella presenza di un roaster di ben 12 personaggi dalle armi e abilità uniche, con i quali potremo allestire una squadra (di massimo tre elementi) da inviare nell'open world per svolgere le diverse missioni primarie e secondarie. Una volta sul campo, potremo comunque tenerne attivo solamente uno, alternandolo agli altri per variare la tattica o per permettergli di recuperare lentamente i punti ferita.

Nell'incipit dell'avventura avremo a disposizione solamente tre agenti, capaci di formare una squadra sufficientemente attrezzata per affrontare la maggior parte delle situazioni iniziali: Hollywood (una versione più scanzonata ed egocentrica di Soldato-76 di Overwatch), Fortune (una piratessa dei cieli che ha abbandonato la sua nave e il suo equipaggio per unirsi alla lotta contro Legion) e Hardtack (un energumeno ex ufficiale della US Navy).

Indipendentemente dall'agente attivo, comunque, potremo destreggiarci con un salto triplo (utilissimo per raggiungere le parti del mondo di gioco costruite in cima ai palazzi di Seoul) oppure affidandoci a delle skill difensive, che possono variare dalla semplice schivata fino a delle vere e proprie abilità furtive.

Oltre a queste movenze, ogni agente sarà caratterizzato da un attacco speciale (con un breve cooldown) e da una potentissima Mayhem, ovvero una sorta di ultimate dalla durata limitata che potrà essere caricata usando ripetutamente la special. Hollywood, ad esempio, possiede un attacco speciale che gli permette di lanciare una granata che esplode all'impatto (ideale per sbaragliare i gruppi nutriti di nemici), mentre con la Mayhem, oltre a garantirsi munizioni infinite per il suo fucile d'assalto, è in grado di scatenare tutt'intorno a lui una serie di esplosioni devastanti.La parte finale della missione ci ha permesso finalmente di venire alle armi con il Dottor Babylon, in una breve boss fight che ha funzionato da antipasto per gli altri scontri più importanti che avremo modo di affrontare nel corso dell'avventura. Il combattimento prevedeva diverse fasi, dove il dottore alternava dei potenti attacchi con missili e sfere energetiche all'utilizzo di uno scudo impenetrabile, momento in cui il boss non poteva più essere colpito e l'arena veniva invasa da alcuni soldati Legion.

È qui che ci è balzata subito all'occhio l'essenzialità del gameplay che caratterizza Agents of Mayhem: gli scontri a fuoco sono infatti piuttosto accessibili e immediati, pur riuscendo nel compito di mantenere i ritmi sempre intensi e divertenti. Purtroppo, avendo potuto qui gestire solamente i primi tre personaggi, non siamo stati in grado di saggiare in maniera approfondita l'incisività tattica dello "swap" dell'agente. La nostra impressione, comunque, è che la scelta della squadra ricadrà sia sul gusto personale del giocatore, che finirà quasi sicuramente per apprezzare maggiormente le particolarità (estetiche e di gameplay) di alcuni agenti piuttosto che di altri, sia sull'efficacia delle varie armi, le quali differenzieranno in maniera piuttosto marcata il gunplay del titolo, soprattutto per quanto concerne il rateo di fuoco e il range. Affidandoci ad Hardtack, ad esempio, avremo sì tra le mani un potente shotgun per sterminare i nemici a corto raggio, ma saremo piuttosto inefficaci dalla lunga distanza, obbligandoci pertanto a combattere nel vivo della battaglia, dove saremo esposti a un maggior numero di insidie.

Al termine di una missione, la squadra riceverà un determinato quantitativo di XP e dei dollari da reinvestire nell'Ark, il quartier generale della Mayhem, il quale aumenterà di livello man mano che sbloccheremo nuovi agenti o sequestreremo le tecnologie sperimentali del nemico, dandoci così accesso a nuovi contenuti di gioco. Ad ogni level up di un protagonista, invece, sbloccheremo dei gadget unici in grado di fornire alla sua arma dei bonus speciali al danno e ad altre statistiche. Pur non avendo potuto analizzare nel dettaglio la progressione del titolo (a un certo punto ci siamo trovati direttamente in controllo di una squadra di livello 10), abbiamo notato che ogni agente disporrà di una specializzazione (a scelta tra due diversi rami di abilità), che gli permetterà di diventare più efficace in una mansione piuttosto che in un'altra. Fortune, per esempio, potrà specializzarsi nel ramo "Shield Buster", diventando così più efficace nel causare danno ai nemici dotati di scudi, oppure in "Master Program", rendendo più semplice e rapido l'hacking dei dispositivi.

Open World & Co

Nel secondo segmento della demo, abbiamo avuto modo di assaporare qualche scampolo della struttura open world offerta dal titolo, ritenuta ancora non perfettamente calibrata per essere esplorata in toto.

Per muoverci lungo le strade di Seoul avremo a disposizione un veicolo speciale per ogni agente, che varierà sia nell'estetica sia nella maneggevolezza. Dobbiamo ammettere che il modello di guida ci è sembrato davvero poco soddisfacente, minato da una serie di sporcature che ci hanno subito fatto pensare di trovarci al cospetto di una meccanica ancora tutta da perfezionare. I ragazzi del team ci hanno comunque detto che non mancheranno diverse missioni dall'alto tasso adrenalinico in cui la guida diventerà un elemento fondamentale del gameplay.

Abbiamo anche svolto un paio delle sopracitate missioni personali per sbloccare i nuovi agenti. Stiamo parlando di una serie di incarichi speciali (anticipate da alcune cinematiche piuttosto curate) che avranno spesso inizio con un episodio completamente slegato dalla storyline principale, dandoci così modo di esplorare le backstory dei personaggi e conoscerne le motivazioni che li hanno spinti a unirsi all'Agenzia.

La terza fase della nostra prova, invece, ci ha permesso di adoperarci nella liberazione di uno dei tanti avamposti della Legion sparsi per la città, solitamente costruiti in cima ai palazzi più alti o comunque in sezioni sopraelevate. Per portare a termine l'incarico dovremo svolgere due obiettivi: distruggere un certo numero di equipaggiamenti (casse, barili e macchinari vari) ed eseguire la violazione di un'antenna radio. Per farlo, occorrerà stare attenti all'incursione delle guardie nemiche, le quali non solo potranno contare su delle potentissime torrette laser, ma saranno anche accompagnati da diversi soldati élite, in grado di causare dei danni particolarmente ingenti con le loro abilità speciali (come un potente raggio laser frontale).

Non sarà comunque necessario eliminarli tutti, dato che la missione potrà essere completata semplicemente conseguendo i due obiettivi sopracitati.Un'altra attività particolarmente importante nell'open world di Agents of Mayhem sarà la raccolta di alcuni frammenti speciali sparsi per Seoul (un po' come i Cluster di Saints Row 4): collezionandone 10 otterremo un cristallo completo che ci darà la facoltà di portare il level cap di un nostro agente dal livello 20 al 40. Salvo la chicca del roaster variegato di eroi, insomma, ci siamo trovati al cospetto di una serie di attività collaterali piuttosto canoniche nel panorama degli open world odierni. Resta solo da capire se ce ne saranno delle altre, e se nell'insieme riusciranno a garantire un intrattenimento sufficientemente duraturo. Volition ci ha comunque rivelato che per completare il titolo saranno necessarie dalle 20 alle 30 ore, a seconda ovviamente dell'abilità del giocatore; un tempo insomma in linea con quello di alcuni episodi di Saints Row. Ciò che però ci ha lasciati davvero stupiti è l'assenza nel titolo - confermata anche dal team - di qualsivoglia forma di multiplayer, sia cooperativo (presente in tutti i capitoli dedicati ai Saints) sia competitivo: una scelta che, vista la presenza di un nutrito e ben differenziato cast di eroi, ci è parsa francamente difficile da decifrare. La possibilità di affrontare la campagna di gioco (o anche una modalità orda ben strutturata) in compagnia di un amico, avrebbe certamente aggiunto più carattere e sostanza all'opera. È molto probabile, comunque, che Volition abbia avuto timore di non riuscire a bilanciare la difficoltà del titolo (saranno comunque presenti almeno 12 livelli di difficoltà, con bonus differenti al danno e alla resistenza dei nemici) in presenza di doppi set di agenti.

Venendo all'aspetto tecnico, il nostro hands-on si è tenuto su un PC dalla configurazione non specificata. Era comunque palese che il titolo necessitasse ancora di quell'operazione di polishing che solitamente si effettua nelle ultime fasi dello sviluppo: abbiamo infatti notato alcuni cali di framerate, un aliasing ancora marcato e delle texture non propriamente brillanti. Ci è stato comunque detto che nei piani del team è già presente una futura patch di compatibilità con PlayStation 4 Pro, mentre non si sa ancora nulla di un'eventuale porting su Nintendo Switch.

Anche la direzione artistica, fatta eccezione per il design degli Agenti e per alcune sequenze d'intermezzo, ci è sembrata sinceramente sottotono: le architetture di gioco sono abbastanza banali, così come lo stile futuristico degli oggetti sparsi per le ambientazioni, incapaci di donare al titolo quella scintilla creativa che caratterizzava i passati Saints Row (pensate, ad esempio, a Gat Out of Hell).