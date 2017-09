All-Star Fruit Racing: gioco di corse arcade in stile Mario Kart tutto italiano

"Abbiamo scelto di improntare il nostro gioco sulla frutta perché è qualcosa di universale, che piace a tutti. E perché è senz'altro meglio della verdura". È così che Francesco Bruschi, lead designer di All-Star Fruit Racing, ci ha introdotto all'opera d'esordio di 3DClouds.it, studio milanese composto da quattordici ragazzi, del quale Bruschi è anche fondatore. Con piglio spiritoso, insomma, ma al contempo suggerendoci da subito la visione che ha deciso di adottare dalla genesi di questo corsistico arcade, avvenuta sul finire del 2015, fino al suo stato attuale. Una visione invero molto lucida e condivisibile. Perché diciamocelo pure: per entrare in un regno elitario come quello dei kart game, dove il pensiero comune non si schioda dai famosi circuiti di un certo idraulico coi baffi dalla sterzata facile, è fondamentale puntare quanto più possibile sul "fattore differenza".

A maggior ragione in casi come questo, in cui cioè chi sviluppa non gode della spinta di franchise già affermati, com'è stata invece prerogativa dei vari Sonic & All-Stars Racing Transformed, LittleBigPlanet Karting o Crash Team Racing.

E il motivo "fruttato" - che fa il paio con quello dell'alternarsi delle stagioni, come vedremo - diventa dunque, in All-Star Fruit Racing, un escamotage per creare un'iconografia riconoscibile, colorata, fresca. Non che questo, da solo, possa bastare.

Cadere nella tentazione di una formula ludica copia-incolla è infatti un attimo, così com'è un attimo rischiare che l'utenza si disinteressi presto di un prodotto troppo simile ai cugini più blasonati. Per fortuna, il titolo in questione sembra dimostrare carattere anche in quest'ottica, proponendo un gameplay che, rispetto a quello dei Mario Kart, prende una direzione tutta sua, premendo l'acceleratore sull'elemento tattico più di quanto sperimentato da qualsiasi altro rappresentante di genere.

Se la scelta darà i suoi frutti -perdonate l'umorismo spiccio- sapranno dircelo solo il tempo e dei playtest più approfonditi rispetto alle poche, benché piacevoli, sgommate che abbiamo effettuato pad alla mano negli uffici di 3DClouds. Sta di fatto che oggi, lunedì 4 settembre, il gioco è pronto ad entrare definitivamente in fase di Accesso Anticipato, ed è dunque venuta l'ora di definire l'offerta di un progetto quantomeno ambizioso, sicuramente da seguire con la dovuta attenzione.

Frutta di stagione

Torniamo alla frutta, che in All-Star Fruit Racing, come già scritto, è praticamente alla base di ogni cosa. È anzitutto alla base delle cinque isole che contengono i ventuno tracciati - ognuno con degli asset dedicati - sui quali i vari contendenti dovranno darsi battaglia. O meglio: se è vero che ogni isola è plasmata attorno alle caratteristiche ambientali e climatiche di una specifica stagione dell'anno (laddove la quinta, quella della frutta che cresce tutto l'anno, è un'enorme pianta rampicante), è nelle piste singole che si possono apprezzare i tanti modi in cui i creativi di 3DClouds hanno declinato l'elemento fruttoso. Dati i presupposti, va da sé che ciascuna isola viva dei frutti che sono soliti maturare nella stagione di riferimento; frutti che, a loro volta, vanno a foggiare ogni aspetto del tessuto ambientale, dalla strada alle architetture, dalla vegetazione agli animali che pascolano fuoripista. Non ci sarà insomma da stupirsi nello scorgere strutture a forma di anguria e susine sfrecciando lungo l'Isola d'Estate, oppure nell'incappare in bestie di kiwi zompettanti tra i ghiacci dell'Isola d'Inverno. Seguendo poi la lezione di Ralph Spaccatutto, i circuiti prosperano volutamente di una miriade di stereotipi e citazioni, e alcuni si rifanno addirittura a luoghi specifici del mondo reale, interpretati, neanche a dirlo, in chiave categoricamente fruttifica. Aspettatevi quindi piste che tagliano una Yellowstone al saccarosio, oppure una dolce riproduzione della Tour Eiffel, o ancora strade serpentiformi che strizzano l'occhio alla cultura cinese. La frutta è altresì importante nella definizione del cast dei piloti, ventitré personaggi artisticamente a metà fra lo stile dei protagonisti della cinematografica Sugar Rush e quello di Disney Infinity. A parte questo, ogni guidatore è legato a doppio filo a uno specifico frutto: non si tratta soltanto di un fattore cosmetico, e lo vedremo approfonditamente nel prossimo paragrafo dedicato alle meccaniche di gioco. A non essere fatti di frutta, per farla breve, sono solamente i veicoli, che tuttavia sono interamente customizzabili dall'utente in una modalità a se stante denominata Garage. Partendo dalla scelta delle dimensioni del kart è possibile assemblare il proprio bolide personalizzandone ruote, scocca, bandierina identificativa, e poi i colori di ogni parte, attingendo da un ventaglio che, in definitiva, consente oltre ventunmila combinazioni diverse. Optare per un pezzo anziché per un altro, comunque, non modifica in alcun modo le statistiche dell'autovettura, fatta eccezione per le dimensioni di cui accennavamo poc'anzi, per cui prediligere un mezzo piccolo, medio o grande porterà, di base, a prestazioni in-game lievemente dissimili. In ogni caso, dei kart di All-Star Fruit Racing conta soprattutto il Juice Extractor System, o semplicemente Juicer, attorno a cui ruotano tutte le dinamiche di power up. Che sono parecchio articolate, come vi renderete conto leggendo le prossime righe.

Juice powa!

Pensate al Juicer come a un serbatoio quadripartito in micro-contenitori chiamati "tank". In molte delle modalità principali di All-Star Fruit Racing i piloti incontrano sul selciato file differenti di frutta fresca, intercettando le quali ogni tank si riempie gradatamente di succo. Tra l'altro: ciascun tank può riempirsi solo e soltanto dei frutti della stagione ad esso associata. Portando il tal contenitore alla saturazione, il giocatore può sferrare la mossa bonus abbinata a quel tank specifico. Ma non è tutto qui. Ottenendo due o tre tank pieni, il Juicer ne può poi mixare i liquidi per mettere a punto power up dagli effetti duplici o triplici, che, a livello puramente visivo, pongono l'accento proprio sul missaggio delle rispettive stagioni che si è deciso di combinare. Infine, avendo tutti e quattro i tank ricolmi, ogni PG può scatenare una Special esclusiva, ovviamente tematizzata a seconda del proprio frutto di appartenenza, molto potente e, se ben adoperata, in grado addirittura di ribaltare gli esiti della competizione. Scrivevamo che il gameplay di All-Star Fruit Racing punta molto sulla strategia, ed è proprio nell'uso meditato del Juicer che questo aspetto della produzione emerge con una certa chiarezza. Dato che, aggiungiamo, i tank possono essere "chiusi" o "aperti" singolarmente a discrezione di chi gioca e in qualsiasi momento della corsa, così da incamerare solamente i succhi utili a caricare le cisterne volute. La meccanica è molto interessante, e pare avere il potenziale per scansare quel senso di assegnazione dei power up iniqua che è da sempre croce e delizia della serie kartistica ambientata nel Regno dei Funghi.

D'altro canto, il rischio è che entrare in confidenza con un potpourri di combo così denso - parliamo di una quarantina di varianti tra attacchi, scudi difensivi e boost - richieda parecchio tempo e tolga all'esperienza un po' d'immediatezza, durante le prime sessioni di gioco ma, forse, anche ben oltre. Anche perché già il driving system in sé è tutto da metabolizzare, così sostanzialmente diverso nel feeling da tutti i suoi consimili, pur fondando il proprio incedere sull'uso massiccio del drifting, come nei Mario Kart più recenti. La sfida, per 3DClouds, sarà insomma quella di fornire al videogiocatore quest'abbondanza d'informazioni nel modo meno traumatico possibile, per mezzo di tutorial, di unlock progressivi o di altre trovate testuali che facilitino l'attività di studio a chi volesse addomesticare il Juicer al meglio. L'altro aspetto di All-Star Fruit Racing che speriamo di sondare più a fondo quanto prima è quello che Bruschi ha definito come "effetto elastico", ovvero la capacità del gioco di mantenere il gruppo di kart sostanzialmente compatto dalla partenza fino al taglio del traguardo, in modo tale da permettere a chiunque di avere la meglio sugli altri nel caso in cui usasse il Juicer con ponderatezza e nei momenti più opportuni. Un effetto a cui il team sta puntando soprattutto tramite un grosso impegno nella programmazione dell'IA avversaria, ammaestrata per essere particolarmente combattiva e "super partes" nei confronti di tutti i partecipanti in gara, reali o artificiali che siano. Parole a parte, quanto provato ci ha dato una prima conferma del buon lavoro svolto in questa direzione. Bisognerà poi verificare il tutto sulla lunga distanza, partita dopo partita, tanto in single player quanto in multigiocatore.