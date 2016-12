Astroneer Provato

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

In molti direbbero che non è un buon periodo per ergersi a rappresentanti del genere degli space simulator, di guardare altrove, di non azzardarsi nemmeno a proporre qualcosa per questa precisa fetta di mercato. Ovviamente, per colpa di qualcuno. Quel No Man's Sky, reo di colpe indicibili, figlio reietto colpevole d'aver leso per sempre l'onorabilità e il buon nome di un genere dal nobile passato (ecco, secondo noi, quali sono i migliori "antenati"). In tanti, effettivamente, l'hanno pensato e - purtroppo - detto. Non sempre con toni civili. Profezie degne di Nostradamus, caccia alle streghe, dichiarazioni estemporanee di chi sa d'avere la coda di paglia, processi ed esecuzioni sommarie sono solo alcuni eventi chiave che riassumono perfettamente l'ultima parte dell'anno che sta per concludersi. Sull'industria videoludica si è abbattuto un ciclone di proporzioni epiche (rinforzato persino da questioni legali poco edificanti) che dovrebbe far riflettere non solo gli addetti ai lavori, ma anche - forse soprattutto - l'utenza. Il fatto è, comunque, che non esiste un "prima" e un "dopo". Non c'è stata alcuna apocalisse. Inoltre, abbiamo avuto l'ennesima conferma che, al di là del clamore e dell'indignazione, nessuno ragiona per assoluti (tranne, forse, i Sith). Lo dimostra il fatto che la creatura di Murray e soci, tanto odiata quanto amata, è tornata in cima alle classifiche dei titoli più giocati dopo il rilascio del Foundation Update. Il genere, quindi, non morirà e - comunque la si voglia pensare - non è nemmeno agonizzante. Elite Dangerous(la cui uscita è programmata per il prossimo anno anche su PlayStation 4), l'ambizioso Star Citizen e lo stesso No Man's Sky sono solo alcuni degli esponenti che non mancheranno di movimentare il panorama futuro e farci spendere decine di ore nell'esplorazione dei più reconditi anfratti spaziali. A confermare una certa vivacità ci pensano anche i progetti che si muovono nel sottobosco, in attesa di emergere. Abbiamo avuto l'opportunità di provare uno di questi giovani dalle belle speranze: Astroneer. Forse ne avete sentito parlare.

Attorno al lavoro del team System Era si è in breve tempo catalizzata l'attenzione del pubblico il quale ha elevato Astroneer a nemesi di No Man's Sky creando, di fatto, una rivalità posticcia. Insomma, l'improvvisa notorietà di questo space simulator sembra sia esplosa "a prescindere" dal reale interesse per il titolo. Staremo a vedere se la baraonda mediatica e la pressione a cui sono sottoposti i ragazzi di System Era nuoceranno al processo di sviluppo che, a parer nostro, sembra procedere a gonfie vele. In questo momento (e per quanto abbiamo avuto modo di saggiare durante la prova delle versioni PC e Xbox One) il titolo - seppur in Early Access - si presenta infatti già estremamente interessante, godibile e in continuo miglioramento, grazie anche alla costante interazione tra i giocatori e il team. Ad ogni buon conto, e rifiutando di gettarci a capofitto su paragoni estemporanei, vi raccontiamo come è andata la nostra prima incursione nell'universo procedurale firmato da System Era. Astroneer ci ha accolto in modo compassato e senza tanti fronzoli: un astronauta, rinchiuso nel suo pod ancorato a una stazione spaziale, è in attesa di essere lanciato verso il pianeta che si intravede in lontananza. Dato l'ordine, la capsula inizia la sua dolce discesa verso una superficie dai toni pastello. Una volta atterrati poche, semplici, istruzioni a schermo snocciolano le nozioni base per iniziare. Il resto, chiaramente, spetta a noi quali unici artefici del nostro destino. Il primo impatto può disorientare. Non è facile, infatti, ritrovarsi in un mondo alieno e non sapere cosa dover fare. Pian piano si iniziano a muovere i primi passi attorno al piccolo modulo stando bene attenti a non allontanarsi troppo, perché la tuta ha una ridotta riserva d'ossigeno e la morte per soffocamento non è uno scenario così remoto. Ecco, dunque, palesarsi il primo obiettivo: potenziare l'autonomia del serbatoio (o, magari, costruire dei ponti d'energia) per poter estendere l'area raggiungibile senza andare in debito d'ossigeno.

Per farlo, però, bisogna recuperare materie prime utilizzando una sorta di ingombrante multi tool che permette anche di modellare il terreno nel modo che più ci aggrada. Scavando, ad esempio, è possibile raggiungere caverne nascoste e materiali rari che non si trovano sulla superficie mentre, aggiungendo strati di suolo, si creano nuovi passaggi e percorsi eclettici per raggiungere luoghi più impervi.

Insieme è meglio

Il processo, che si può riassumere nella classica formula: "cerca, raccogli, costruisci", in Astroneer può essere affrontato interamente in co-op fino a quattro giocatori i quali partecipano liberamente alla partita in corso tramite un sistema drop in-drop out. È possibile collaborare con gli altri giocatori, utilizzare le gesture del nostro alter ego e scambiarsi le risorse raccolte. L'intera filiera produttiva, poi, si presenta intuitiva e ci accompagna alla scoperta delle principali meccaniche di gioco senza strappi particolari, stuzzicando la capacità di problem solving del giocatore.

Dopo aver risolto le questioni più urgenti legate alla mera sopravvivenza, infatti, si inizia a raccogliere materiale grezzo e a spulciare l'inventario, studiando i progetti più interessanti (o utili) per espandere il proprio campo base. In men che non si dica il piccolo modulo con cui siamo atterrati diviene a tutti gli effetti un insediamento con annessa una stazione di ricerca per sbloccare nuovi progetti, un robot per la produzione di veicoli, un workbench con cui costruire nuovi oggetti e così via. L'insediamento e i mezzi con cui ci muoviamo sulla superficie del pianeta (o verso altri mondi), però, pongono nuovi problemi legati, questa volta, al reperimento di energia. Così, sarà sempre la nostra intraprendenza a guidarci nella costruzione di strumenti per produrla come pannelli solari, centrali eoliche e batterie, tenendo a mente che durante la notte i pannelli saranno inutili mentre, in assenza di vento, gli strumenti che lo sfruttano, ovviamente, non funzioneranno. Questa attenzione per il dettaglio, insomma, rende ogni sessione piacevole e appagante. L'esperienza di gioco viene impreziosita da una colonna sonora rilassante e da un impatto visivo estremamente gradevole, grazie a un preciso design geometrico dal taglio semplice ma allo stesso tempo accattivante, che fa largo uso di una palette cromatica assuefacente dai toni caldi. I pianeti, poi, vengono generati in modo procedurale, secondo uno standard ormai consolidato. Scrutare in silenzio l'orizzonte, oppure stare immobili con il naso rivolto all'insù a osservare l'alternanza tra il giorno e la notte con il suo turbinio di schegge incastonate nella volta celeste, sono momenti di meraviglia che "spezzano" in modo naturale la routine del gioco.

Certo, i bug ci sono, l'immagine non è sempre cristallina e il refresh ogni tanto stenta a tenere il passo, ma sono tutti errori di gioventù del codice. In definitiva, sebbene Astroneer si trovi ancora in una fase embrionale e sia ancora carente di molti elementi che verranno introdotti lungo una roadmap che prevede già innumerevoli aggiornamenti (tra cui nuovi biomi, veicoli, oggetti, modalità di sopravvivenza e così via), sembra avere le carte in regola e le idee chiare sulla direzione da intraprendere per guadagnarsi il proprio posto nell'universo. Come vi abbiamo accennato poco fa, potete trovare il titolo sia su PC che su Xbox One. Al momento vi consigliamo la versione PC con la più comoda accoppiata mouse e tastiera. L'attuale mappatura dei comandi pensata per il pad, infatti, ha bisogno di essere rivista e razionalizzata, soprattutto per ciò che attiene alla gestione della visuale e dell'inventario.