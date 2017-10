C64 Mini: il ritorno di un mito, prime impressioni dalla Milan Games Week

Lo stand di Koch Media alla Games Week milanese, bisogna ammetterlo, è stato tirato su ad arte. Arrivi in quella che sembra una specie di cameretta: entri sapendo perfettamente di essere nell'anno 2017 ma, d'un tratto, ti ritrovi catapultato indietro nel tempo, nei gloriosi anni ottanta. I poster di film come Ghostbusters, Gremlins o i Goonies in bella mostra e la chicca del Super Santos riposto su un comodino, completano alla grande il quadro dei ricordi, centrando l'obiettivo di colpirti forte a suon di nostalgia. In mezzo alla stanzetta, una scrivania con sopra una delle icone tech più importanti di quel decennio: riproposta seguendo il fortunato filone delle mini console che Nintendo ha definitivamente aperto al pubblico di massa con il suo NES e con il più recente SNES in miniatura. Il C64 Mini, sviluppato da Retro Games Limited, ripropone il mito del Commodore 64 e vuole sia essere un must per i nostalgici dell'home computer, sia diventare un oggetto interessante per un pubblico più giovane che, per mere ragioni anagrafiche, non ha avuto modo di conoscere l'originale. Noi di Everyeye abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima e, tra qualche sorpresa e un paio di dubbi, vi diciamo che ne pensiamo.



Iniziamo subito da quello che non ci ha convinto moltissimo. Il C64 Mini presente in fiera era un prototipo non funzionante. La prova è stata dunque effettuata mediante un'unità posizionata nel retro del monitor, su cui era caricata una build del sistema operativo che sarà poi presente anche nel prodotto finale.

La versione era leggermente datata e non sono mancati un paio di bug nella selezione dei giochi: nulla di così tragico se contiamo il fatto che l'interfaccia utente è molto simile a quella già presente nei prodotti proposti da Nintendo e risulterà quindi molto familiare, ma sicuramente è qualcosa da sistemare prima dell'uscita, prevista per il prossimo anno. Altra piccola delusione è quella di aver scoperto che la tastiera del modello mini - a proposito, sarà grande la metà dell'originale - non sarà utilizzabile. Certo, se anche lo fosse stata sarebbe stato oggettivamente difficile digitare sui mini tasti, ma si sarebbe almeno potuto optare per renderne utilizzabile qualcuno. A mitigare questa parziale delusione, a detta degli sviluppatori, c'è la libertà

dataci nell'espansione del sistema. Il C64 Mini, infatti, è dotato di due porte usb a cui si potranno collegare tastiere esterne, joystick diversi e, anche, chiavette usb per aumentarne la memoria di storage. Non male, se a questo uniamo anche la possibilità, confermata da Retro Games Limited, di programmare da linea di comando, in pieno stile Commodore Basic.

Insomma, le parole d'ordine per il C64 Mini sembrano essere espandibilità ed usabilità, e l'intenzione è proprio quella di replicare il più possibile l'esperienza del Commodore 64 originale. Così da differenziarsi fermamente dalla soluzione più chiusa proposta invece dal "competitor" Nintendo. Chiaramente, la bontà delle scelte effettuate da Retro Limited andrà valutata nel tempo, ma è palese che la volontà di ricreare la perfetta esperienza dell'originale andrà ad ingolosire i nostalgici e, potenzialmente, interessare anche collezionisti e la comunità di giovani videogiocatori geek.

A impreziosire la dotazione tecnica del C64 Mini troveremo anche una porta HDMI per il collegamento allo schermo televisivo e una porta mini-usb per l'alimentazione. Nella confezione, venduta a un prezzo di 79.90 euro, troveremo, oltre alla mini console, anche un joystick, il manuale e il cavo per il collegamento alla televisione. Per quanto concerne, invece, il software preinstallato, all'uscita saranno presenti, oltre all'interfaccia utente di cui abbiamo parlato prima, anche 64 giochi tra cui gli indimenticabili Impossible Mission o Uridium.

La nostra prova pad alla mano è stata effettuata con un controller SNES compatibile e si è basata principalmente proprio su questi due titoli. In Uridium, sparatutto a scorrimento, controlliamo una navicella spaziale e dovremo stare molto attenti sia ai nemici che ci piomberanno contro, sia alle torrette che ostacoleranno il nostro cammino.

Impossibile Mission, invece, è un classico dei giochi Commodore 64 e si basa principalmente sul tempismo nei salti per evitare i robot che cercheranno di farci la pelle in ogni area di gioco che incontreremo. La lista completa dei giochi preinstallati è presente sul sito ufficiale, e mostra una discreta varietà. Il vero punto di forza su cui, però, la mini console di Retro Games Limited punta con decisione, è la possibilità, oltre che di programmare i propri videogiochi, di accedere persino ad un servizio di self publishing tramite il forum ufficiale. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni in merito, ma siamo certi che molti "smanettoni" potranno apprezzare la versatilità del C64 Mini, e la volontà di proporsi non solo come operazione dedicata ai nostalgici, ma anche come oggetto dedicato alla riscoperta dell'home computing.