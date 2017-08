Call of Duty WWII: tutte novità sul multiplayer dalla Gamescom di Colonia

Portate l'orologio indietro nel tempo, sui campi di battaglia dove la polvere si mescolava col sangue, dove le trincee erano culle di cadaveri massacrati dalle bombe, dove un singolo, feroce colpo di baionetta segnava la differenza tra la vita e la morte. Dimenticate le corazze futuristiche, i salti che sfidano la gravità, le armi iper-tecnologiche: in World War II tutto profuma di storia, di guerra "vera". Ma la verosimiglianza, nel vocabolario di Sledgehammer Games, è comunque sinonimo di "spettacolarità". Ecco che, nonostante il setting del nuovo Call of Duty sia tornato ai fasti del passato, tutto si fa comunque più accelerato, ritmato, frenetico e brutale, ben oltre il limite del realismo. Ma va bene così: perché questo è esattamente ciò che ci si aspetta dalla serie multimilionaria di Activision. Riscrivere in modo significativo le regole del suo gameplay non solo avrebbe finito per snaturarne l'essenza e la personalità, ma avrebbe anche dato una scossa terrificante agli equilibri del panorama competitivo. Ed in fondo, a noi Call of Duty piace anche per questo: perché resta se stesso pur riuscendo, quando necessario, ad evolversi o reinventarsi.

World War II, in tal senso, è il capitolo della svolta, del ritorno ad un passato glorioso e nobile, da cui ha avuto inizio la "storia" della saga. Per rendere omaggio ad un "veterano" degli shooter, quindi, alla Gamescom di Colonia è stato allestito un vero e proprio evento celebrativo, in cui, nell'immenso padiglione di Sony, i giornalisti di tutto il mondo si sono dati appuntamento con l'obiettivo di testare in anteprima i contenuti che saranno disponibili nell'imminente beta di World War II, prevista dal prossimo 25 agosto. Nel gelo della Foresta delle Ardenne avvolta dalla neve, o fra i rocciosi labirinti di Pointe du Hoc, tra fiotti di sangue ed urla di imprecazioni, l'unico sentimento che ci accomunava tutti era quello della pura, cruenta competizione. E questo è di certo un ottimo biglietto da visita per lo sparatutto di Sledgehammer.

Prima di proseguire nel briefing delle nostre "missioni", il team di sviluppo ci ha sommariamente introdotto l'inedito Headquarters: si tratta di un luogo di raccoglimento delle truppe di videogiocatori dislocate su tutto il globo, in cui i soldati potranno quindi incontrarsi, socializzare, allenarsi e competere tra di loro. Durante il nostro lungo test non ci è stato concesso di saggiare con mano gli elementi distintivi di un simile spazio "social": tuttavia, un breve trailer mostratoci in anteprima ci ha rivelato le generiche caratteristiche dei questa nuova feature multiplayer. Da quanto traspare dalle immagini, insomma, Headquarters rappresenta una sorta di "campo d'addestramento", in cui selezionare la fazione d'appartenenza ed aumentare le proprie skills tramite il completamento di alcuni minigiochi, come il tiro al bersaglio, che simulano il training della leva militare. Avremo anche l'opportunità di abbandonare i bersagli inanimati per confrontarci direttamente contro altre reclute, sebbene né le specifiche né i meccanismi di tali "competizioni" ci siano state descritte nel dettaglio. L'idea, in ogni caso, è di portare il comparto multigiocatore della produzione su un livello superiore, in cui si respira l'aria del cameratismo delle caserme e dei rifugi di guerra, contestualizzando, in modo apparentemente piuttosto riuscito, l'anima social tipica della modernità con l'atmosfera bellica del secondo conflitto mondiale. Dopo il discorso introduttivo dei generali di Sledgehammer Games, abbiamo potuto finalmente imbracciare la nostra arma preferita - il pad - e scendere in campo. Dinanzi a noi abbiamo ritrovato terreni di scontro che riflettevano adeguatamente, in termini di mood ed impatto scenico, una sensazione di disastro, dramma, paura ed adrenalina. Le mappe di World War II - tra quelle che saranno presenti nella beta - posseggono una buona dose di varietà visiva e strutturale.

Dalla sostanziale linearità di Pointe du Hoc, composta da un labirinto di trincee e bunker, si passa alla maggiore ariosità della Ardennes Forrest, che alterna aree all'aperto con interni più claustrofobici e ristretti, fino ad arrivare alla più marcata verticalità di Gibilterra, con le sue roccaforti che si estendono verso l'alto, punto da cui marcare e bersagliare i nemici, cercando al contempo di mantenersi al riparo dietro qualche muro traballante. Senza nemmeno provare a raggiungere l'estensione delle mappe di Battlefield 1, World War II promuove una tipologia di gioco più diretta e aggressiva, meno strategica e riflessiva. Lo si intuisce senza dubbio dal design delle arene, chiaramente costruite con in mente uno stile di gameplay rapido, impulsivo e frenetico, in cui ci sono pochissime zone vuote ed in cui, dopo l'ennesimo respawn, passa soltanto una manciata di secondi prima di incappare in un nuovo nemico. In tal modo, il giocatore resta costantemente "sull'attenti", pronto a prendere a fucilate qualsiasi cosa si muova sul suo campo visivo.

Il gunplay, a tal proposito, conserva inalterate le tempistiche "ipercinetiche" tipiche della saga: una volta individuato un avversario, sono sufficienti pochi colpi per eliminarlo. Il "time to kill" è quindi nuovamente velocissimo ed impietoso, senza concedere alcun margine di scampo ai soldati presi in controtempo.

A livelli molto elevati, World War II si trasforma in una gara a chi possiede la mira migliore, in un faccia a faccia che si conclude in un lampo, tra headshot incredibili e mitragliate che non lasciano un attimo di respiro.

E laddove l'andamento del match resta pertanto sempre frenetico al punto giusto (seppure i ritmi di una guerra in trincea siano ben diversi da quelli di un conflitto sci-fi), resta da verificare e rifinire qualche deficit delle hitbox, che in alcuni casi ci ha permesso di colpire un obiettivo (e di essere centrati a nostra volta) anche se il proiettile aveva soltanto sfiorato il bersaglio.

Buona parte dell'efficienza della mira e della potenza delle munizioni dipende dal tipo di arma in dotazione, legata, ovviamente, ad una delle cinque "Divisioni" da scegliere all'inizio del match: Infantry, Airbone, Armored, Mountain ed Expeditionary.

Ognuna dispone di peculiarità uniche, che modificano il set di equipaggiamento in dotazione e ci chiedono anche di variare lo stile di gioco a seconda della situazione. La presenza di slot di armi primarie e secondarie, di scorestreaks potentissimi (tra cui attacchi aerei a largo raggio o mortali, ottenibili nel corso della partita dopo aver adempiuto particolari richieste) e di gadget da lancio, inoltre, si affianca all'introduzione dei "basic training", ossia una specie di perk - equipaggiabile solo uno alla volta - che fornisce un bonus passivo (come la possibilità di recuperare le munizioni dai nemici uccisi e cambiare arma con maggiore rapidità) utile a personalizzare ancora di più il proprio metodo d'approccio. Tutti questi aspetti, dalle divisioni ai basic training, potranno aumentare di livello in base ai punteggi guadagnati alla fine delle battaglie, così da incrementare la scorta di bocche da fuoco a disposizione, sbloccarne le componenti migliori per massimizzarne l'efficacia, e acquistare i potenziamenti preferiti. Creare un proprio setup, del resto, è un'operazione altamente consigliata, grazie alla quale avere sempre pronto all'uso un equipaggiamento capace di adattarsi alla perfezione al nostro modo di agire. In base alle diverse modalità di gioco, del resto, finisce inevitabilmente per cambiare anche la tattica d'azione: nella fase beta potremo cimentarci in un classico Team Deathmatch, nel tradizionale Capture the Flag, e in un canonico Domination. Rispondono all'appello però anche game mode come il Killed Confirmed, in cui dovremo raccogliere dal corpo di un nemico ucciso la sua targhetta identificativa per aumentare lo score, e Hardpoint, una variante di "Dominio" nella quale, oltre a conquistare delle determinate zone del campo, occorrerà anche preservarne la difesa per il maggior tempo possibile, al fine di acuire il punteggio del team.

Chiude il quadro, infine, la modalità War, un caotico e violento scontro che vede le truppe degli Alleati affrontare le potenze dell'Asse: diversamente dalle altre competizioni, quest'ultima battaglia si compone di vari obiettivi da portare a termine secondo un ordine preciso, mentre le pattuglie sono impegnate a respingersi vicendevolmente. È in questi casi che il gioco di squadra e la cooperazione assume un'importanza di maggior rilievo nell'economia del gameplay: conquistare un punto della mappa presidiato dai nemici, costruire un ponte mentre, dall'altro lato della barricata, i cecchini dei rivali mietono vittime incessantemente, oppure ancora caricare l'offensiva a bordo di un indistruttibile carrarmato donano quindi al corredo multigiocatore di World War II quel pizzico di tatticismo e collaborazione che invece "diserta", spesso e volentieri, nel corso delle partite basilari. Sulla War Mode, tuttavia, aleggia comunque una nube di sbilanciamento, soprattutto in alcune sequenze in cui sembra che il team in difesa sia in una posizione di netto vantaggio rispetto alla squadra d'assalto. Soltanto quando l'esercito di Sledgehammer Games uscirà dai campi di allenamento e sbarcherà definitivamente sulle nostre console e sui nostri PC, potremo valutare a fondo l'equilibrio ludico di questa, intrigante modalità. Al momento ci limitiamo ad attendere con trepidanti aspettative l'inizio ufficiale delle ostilità, ufficializzato per il prossimo il 3 novembre 2017. Noi di Everyeye, si sa, siamo tra i più fieri sostenitori dell'"interventismo" videoludico.