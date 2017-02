Dark Souls 3: The Ringed City Provato

Avrà un compito importante, il secondo e ultimo DLC di Dark Souls 3. The Ringed City rappresenterà infatti la chiusura di un cerchio, il commiato probabilmente definitivo per l'universo scaturito dalle tenebrose fantasie di Hidetaka Miyazaki.

Che sia un'interruzione temporanea o meno, l'intenzione di chiudere i conti con la cosmogonia dei Dark Souls è chiara e lampante, testimoniata anche dalle poche parole che si ascoltano all'inizio del trailer ufficiale: con l'Età del Fuoco che volge al termine, e i tizzoni della fiamma destinati a spegnersi, non resta che esplorare i confini del tempo "ciclofrenico" in cui vorticano tutti i frammenti del multiverso. Alla ricerca, semmai, di una via d'uscita da questo mondo pronto a collassare su sé stesso, o dell'ultima occasione per brillare, ultima scintilla di un falò ormai morente, soffocato dalla cenere.

Non ci sarebbe destinazione migliore, per questo ultimo pellegrinaggio, di Londor, la terra dei vacui, sede della Chiesa Nera. E alcuni sostengono che The Ringed City ci condurrà proprio lì, e che pure nel titolo si nasconda un indizio: gli esseri vuoti che calcano le strade della città, del resto, sono soliti celare il loro aspetto trasfigurato dalla morte grazie all'utilizzo di anelli magici, e basterebbe questo a giustificare la traduzione italiana del titolo, che è stato reco con "La Città ad Anelli". L'edificio luminoso che si scorge nel filmato di presentazione, unica costruzione che sembra aver resistito allo sconquasso gravitazionale che ha divelto strade ed edifici, potrebbe essere quindi l'ultima torre della chiesa depravata, pronta a nascondere chissà quale disperata creatura.

Per il momento, in ogni caso, non abbiamo certezze: le fascinose speculazioni sulle boss fight, sull'enorme guardiana del fuoco che custodisce un guscio fragile e incrinato, restano ovviamente da confermare. A tal proposito la breve prova effettuata durante l'evento di presentazione della Line-Up di Bandai-Namco non ha potuto fornirci indizi più concreti.

All'inizio del DLC ci siamo anzi trovati in un'area molto familiare: una versione devastata e ritorta delle mura di Lothric, spaccate dal grande cataclisma che annuncia ormai la fine di ogni cosa. Camminiamo su quel che resta dei torrioni circolari, ritroviamo persino i cadaveri cinerei dei draghi, mentre scendiamo poco a poco in questo intrico impazzito di rovine e strutture ben note. Un salto improbabile ci porta all'interno di una stanza che sembra una sala dell'Archivio Centrale, ma cercare di capire la conformazione dell'area è un'impresa davvero troppo complessa. Sappiamo però che ciò che resta di Lotrhic è stato invaso da subdole creature, esseri terribili che strisciano a terra, guidati da pastori oscuri che invece si sorreggono grazie ai loro bastoni incantati. Ci assaltano in gran numero, con i loro arti fibrosi, la pelle violacea della morte. Assomigliano alla versione pervertita dei pellegrini di Londor, fratelli impazziti di Yoel che ben presto, con le loro unghiate terribili, ci conducono alla prima delle nostre morti.

Ecco: se c'è una cosa che abbiamo potuto percepire chiaramente nei trenta minuti che ci sono stati concessi, è che The Ringed City sarà un DLC difficile, spietato e feroce. Fermo restando che non abbiamo potuto scegliere la build del nostro personaggio, non è stato difficile avvertire una sorta di deviato accanimento. Ci sono aree, ad esempio, in cui questi furiosi pellegrini vengono evocati senza sosta, costringendoci ad un esercizio estenuante di pulizia, necessario anche solo per afferrare uno dei nuovi oggetti presenti nell'espansione.

Poco più avanti, invece, sarà un altro tipo di creatura a torturarci senza scampo: una sorta di angelo corrotto, emissario non-morto che fluttua nell'aria come una falena, bombardandoci con lancinanti dardi di luce. È una presenza tremenda, soffocante, che non ci dà pace, costringendoci a correre di riparo in riparo mentre cerchiamo di trovare la creatura che l'ha evocato.

Si tratta di una sorta di larva deforme, un bozzolo malnato da cui spunta uno strano e inerme accolito, intento a pregare perché il suo angelo mortifero scenda dal cielo plumbeo a darci il tormento.

Scacciati dalle frecce luminose di questo essere volante, finiamo per rintanarci all'interno degli angusti spazi chiusi, tra i torrioni caduti e le sale devastate di questo castello in rovina, scendendo poco a poco verso il fondo di una Lothric franata e irriconoscibile. Tutta la prima parte del DLC si configura come una sorta di discesa agli inferi, e di girone in girone scopriamo nemici sempre più agguerriti: cavalieri che ci attaccano in coppia, colossi putrescenti col ventre gonfiato da magie oscure. Tutti picchiano forte, tanto da far salire il numero delle morti accumulate.

Dopo diversi tentativi arriviamo alla fine della discesa, ma ancora lontani dalla prima Boss Fight. Per scoprire una sorta di scolo velenoso, immensa cloaca di liquami terribili e creature pronte a pietrificarci con la loro terribile maledizione.

E ancora le frecce che piovono dal cielo, scagliate da una nuova apparizione della nemesi alata. The Ringed City è più che spietato: è ossessionato dal desiderio di distruggere il giocatore.

Non c'è modo di respirare, di orientarsi in questo indistricabile cumulo di macerie. Il percorso che ci porterà probabilmente a Londor è insomma tremendo, un'ordalia potenzialmente molto complessa anche per i giocatori più scafati.

Ovviamente il bilanciamento dell'esperienza andrà valutato poi con le build più diffuse, e ci sarà ancora tanto da scoprire su The Ringed City. Dovremo ad esempio valutare l'intensità delle boss fight, l'efficacia dei nuovi oggetti, e soprattutto la capacità del DLC di rapportarsi con la lore che tutti abbiamo imparato a conoscere, rappresentando semmai un saluto in qualche maniera penetrante per tutti gli appassionati della saga. Le prime impressioni restano comunque positive, l'appuntamento con la Città ad Anelli è fissato per il 28 marzo. Pronti a morire un'altra volta. Forse l'ultima.