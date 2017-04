Deformers: provato il nuovo gioco degli autori di The Order 1886

prende confidenza fin da tenera età con pad e tastiera e si appassiona rapidamente al mondo dei videogiochi, lavorando come giornalista sulle principali realtà online e occupandosi di sviluppo, attualmente in Forge Reply. Bassista fallito, ha ormai venduto lo strumento per passare dietro al microfono, sia per cantare che per condurre il podcast Gaming Effect. Cercatelo su, sue su

Dopo l'eccellente lavoro svolto sugli episodi per PSP di God of War e lo sbarco su PlayStation 4 con The Order 1886, la strada di Ready at Dawn appariva chiara. Lo studio californiano sembrava infatti lanciato verso la produzione di titoli Tripla A per console, dalla qualità tecnica eccezionale, cicli produttivi pluriennali e un'identità molto forte per quanto riguarda ambientazioni e personaggi. L'annuncio di Deformers e di Lone Echo hanno quindi stupito e spiazzato, in quanto entrambi i prodotti sembrano lontani da quello che stava diventando un marchio di fabbrica per Ready at Dawn.

Se per indossare il visore Oculus Rift e immergersi nelle atmosfere a gravità zero di Lone Echo bisognerà attendere ancora alcuni mesi, Deformers è invece in dirittura d'arrivo e abbiamo avuto l'opportunità di provarlo grazie ad una versione beta resa disponibile su Steam, con l'obbiettivo di testare l'infrastruttura di rete e limare gli ultimi dettagli relativi al gameplay.

Rotolando verso la vittoria

Deformers è a tutti gli effetti un titolo di combattimento multiplayer ambientato in arene, che prende ispirazione dal successo di prodotti come Rocket League e punta a raggiungere lo stesso grado di popolarità, anche e soprattutto in ambito eSport.

A differenza del campione di incassi di Psyonix, nel quale le indiscusse protagoniste sono macchine radiocomandate di vario tipo, le star di Deformers sono delle buffe palle mollicce, che possono evolvere in simpatici ed irresistibili animali gommosi. I propri personaggi possono essere personalizzati, sia modificando l'aspetto estetico grazie a numerosissimi oggetti da bloccare, sia intervenendo sulle loro caratteristiche, e scegliendo così una delle classi disponibili. Le configurazioni si possono salvare, in modo da poterne richiamare una specifica in base alla mappa nella quale si svolge l'incontro, aggiungendo una componente strategica interessante ad un titolo che altrimenti sarebbe stato incentrato solamente sull'azione pura.

Una volta entrati in una stanza online e atteso il conto alla rovescia, si viene letteralmente lanciati in una delle arene, dando il via allo scontro. Essendo tutti sferici, i vari personaggi possono rotolare, prendendo velocità ma accumulando anche un certo grado di inerzia, da imparare a gestire in modo da minimizzare i tempi morti dovuti alla necessità di cambiare direzione nella maniera più rapida possibile.

La capacità di saltare con uno dei tasti frontali del controller completa le possibilità in termini di movimento, mentre tutto ciò che concerne attacco e difesa è deputato ai pulsanti dorsali e ai trigger del controller. Essendo di fatto un brawler, in Deformers è possibile lanciarsi in avanti per urtare gli avversari, sparare dei proiettili che possono essere raccolti sul campo di battaglia, trasformarsi temporaneamente in un parallelepipedo solido per parare un attacco e sollevare un oggetto, con la possibilità quindi di lanciarlo in avanti in due modalità differenti.

Tale ventaglio di opportunità apre il gameplay a molte strategie differenti e inizialmente è spiazzante; ecco perché la versione beta del gioco ospita nei menu alcuni messaggi che esortano a guardare una serie di video intitolata "Deformers Academy" e che spiega pro e contro di ogni mossa. Le prime partite permettono di sperimentare, prendendo confidenza con arene che nascondono parecchie insidie: basta subire una spinta per cadere nel vuoto con un effetto che ricorda molto la serie Smash Bros., o rimanere fermi a valutare come muoversi, ritrovandosi invece schiacciati sotto un avversario che è appena tornato in partita e ha sfruttato la caduta libera iniziale per eliminarci. Le arene offrono inoltre vari elementi architettonici, come strutture a più piani, superfici curve da utilizzare per prendere velocità e generare una sorta di effetto fionda, oggetti da rompere per far comparire power-up e molto altro, aggiungendo ricchezza ad un gameplay che nelle partite in deathmatch è decisamente movimentato.

Un'altra modalità degna di nota è quella che più si ispira a Rocket League e che vede fronteggiarsi due squadre in arene dotate di porte, con un pallone gigante da spingere in rete per segnare un goal. Le lunghe ore spese a guidare le auto di Psyonix possono però trarre in inganno: la maggiore mobilità offerta dai personaggi di Deformers e le varie azioni offensive e difensive variano pesantemente il ritmo e il flusso delle partite, con delle medie goal abbastanza differenti e la possibilità di organizzarsi meglio in campo, reagendo in maniera più organica agli inevitabili momenti nei quali i rapidi rimpalli si fanno imprevedibili.