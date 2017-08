Destiny 2: Come se la cava la Beta su PC? Le nostre impressioni

è un famelico appassionato di videogiochi, dategliene uno di qualsiasi genere e ne farà un boccone in compagnia del suo fidato PC. Se potesse scapperebbe con lui in Giappone, continuando ad amare la scrittura e a videogiocare come un matto. Lo potete trovare su Facebook

Non sarà stato riconosciuto unanimemente come un capolavoro assoluto, ma è indubbio che Destiny, fin da quando è giunto sugli scaffali nel settembre di ben tre anni fa, sia riuscito a spingere un po' più in là gli orizzonti del panorama degli shooter online. Con la sua opera, infatti, Bungie è riuscita a creare un amalgama perfetto tra un gunplay intenso, adrenalinico e meravigliosamente diversificato a seconda dell'arma equipaggiata e delle dinamiche PvE cooperative, che ci hanno ricordato molto da vicino quelle degli MMO. È per questo motivo che, mentre su console i giocatori si tuffavano con trascinante goduria nel suo ispiratissimo mondo di gioco, nella community PC si poteva udire solamente l'inconsolabile malumore di coloro (tra i quali il sottoscritto) che lo avrebbero voluto giocare sulle loro fiammeggianti macchine, ma che, purtroppo, non ne hanno avuto la possibilità. Ecco: se c'è un difetto nel primo Destiny, quello è appunto il non avergli dato l'occasione di mettersi alla prova con mouse e tastiera, permettendogli anche di fregiarsi di una veste grafica d'eccezione e con la fluidità di un framerate superiore ai 30.

Quei giorni, tuttavia, sono ormai destinati a terminare. Il 24 ottobre di quest'anno (a poco più di un mese dal lancio della versione console, prevista per il 6 settembre) Destiny 2 approderà finalmente su PC, per la gioia dell'incontenibile bacino di giocatori che lo attendevano come fosse il nuovo Messia: gli stessi che Activision non poteva lasciare nuovamente a bocca asciutta.

Per saggiare con mano la consistenza del lavoro compiuto su questa nuova versione, siamo stati invitati negli uffici di NVIDIA a Milano, dove, seduti di fronte a delle postazioni gaming assolutamente mostruose, abbiamo trascorso qualche ora in compagnia dell'Open Beta. Eccovi le nostre impressioni.

Welcome to the Citadel, Guardian!

Per un giocatore che non ha mai avuto l'occasione di giocare a Destiny, trovarsi per la prima volta di fronte ai mitologici panorami della Cittadella, della sua Torre, e del Viaggiatore (l'immensa sfera fluttuante di origini ignote che ha permesso all'umanità di compiere un immenso balzo in avanti nel progresso tecnologico), è un'emozione difficilmente contenibile. Farlo poi di fronte a delle immagini in risoluzione 4K, con framerate sbloccato, e con tutte le impostazioni sparate al massimo e regolabili a piacimento (incluso il field of view), non può che lasciare a bocca aperta. E in effetti, mentre ci siamo lanciati nel cuore di "Homecoming" (la Story Mission che inaugura questa Beta e, presumibilmente, anche la trama di Destiny 2), ci siamo trovati spesso e volentieri a fare i conti con un forte senso di meraviglia, scaturito dalla bellezza di certe ambientazioni e dalla potenza estetica di alcuni precisi momenti dal grande impatto scenico e registico. Non solo durante le prime schermaglie all'interno dei claustrofobici tunnel di servizio della Cittadella, completamente devastati dalla furia della Legione Rossa dei Cabal, ma anche nel bel mezzo delle rovine della Piazza della Torre (dove abbiamo dovuto proteggerne l'ingresso da diverse ondate nemiche) e durante l'assalto solitario alla "The Immortal", la nave di comando Cabal.

Proprio qui, dopo l'ennesimo, sfrenato roller coaster emozionale tra sparatorie, corse a perdifiato e comunicazioni radio serratissime, siamo infine giunti all'infausto climax conclusivo con Dominus Ghaul, Imperatore dei Cabal e Villain principale di Destiny 2, il quale, senza tanti giri di parole, ha voluto subito mettere in chiaro le sue intenzioni tutt'altro che diplomatiche, eliminando il nostro guardiano e imprigionando il Viaggiatore con un enorme dispositivo dalle capacità sconosciute.

Una missione perfetta, insomma, sia per introdurci ai pretesti narrativi che guideranno la rivalsa dei Guardiani nel corso della campagna principale del titolo, sia per permetterci di comprendere fin dove Bungie ha voluto spingersi con il rendering video.

Ebbene, possiamo dirlo in tutta franchezza: Destiny 2 offre uno dei miglior colpi d'occhio mai visti nel panorama degli sparatutto multigiocatore su PC. Addentrarsi nelle dettagliate ambientazioni di gioco, attraverso il fuoco, la polvere, la pioggia e il vento che distorcono la visuale, mentre i proiettili energetici schizzano dappertutto e il cielo viene illuminato dal bagliore dei colpi degli incrociatori, è un vero spettacolo per gli occhi.

Un livello qualitativo che è stato raggiungibile solamente grazie a un fine lavoro sia sulla disposizione scenica di ogni singolo oggetto dell'ambientazione, con clamorosi scorci che di tanto in tanto si aprono di fronte al giocatore e si estendono per chilometri all'orizzonte, sia sugli ottimi filtri grafici. L'immagine a schermo è quasi sempre pulitissima, grazie alla presenza di un "motion blur" molto poco invasivo e di un anti-aliasing sufficientemente efficace nel definire le linee di ogni elemento.

Anche le ombre, i particellari, il fogliame, la profondità di campo e persino l'impulso del vento (di tutti questi effetti è naturalmente possibile modificarne l'impostazione relativa) svolgono un lavoro davvero dignitosissimo nel conferire credibilità e impatto a ogni sequenza. L'unico, piccolo rammarico, sebbene disponessimo di uno splendido monitor Acer Predator X34 con risoluzione 3440x1440 e formato 21:9, è quello di non aver potuto testare il supporto HDR (disponibile per chi possiede un monitor o TV compatibile), che avrebbe sicuramente migliorato ulteriormente la nostra esperienza visiva. Va detto, però, che l'illuminazione "standard" è comunque di assoluto livello, grazie anche a un Ambient Occlusion che ne ammorbidisce con precisione la caduta e l'intensità nei pressi degli oggetti.

Certo, non proprio tutto è ancora perfettamente al posto giusto: lo skybox, ad esempio, presenta una risoluzione non eccezionale, che lo stacca abbastanza vistosamente dal resto della scena.

Ma anche le texture di alcune superfici (che comunque godono di ottimi effetti "bagnato" e di riflessione) necessito di una miglior definizione. Nel bene e nel male tutte queste considerazioni possiamo farle anche per il comparto PvP, le cui mappe (abbiamo provato Midtown e Javelin-4, quest'ultima esclusiva della Beta PC) sono naturalmente meno dense di dettagli ma non per questo meno ispirate e godibili.

Buone ma non eccezionali sono invece le sequenze d'intermezzo in CGI, che, pur vantando una qualità registica strepitosa (ricordando molto da vicino le cinematic Blizzard), girano sempre a 30 fps e con una risoluzione massima full HD, indipendentemente dal monitor utilizzato (noi che lo abbiamo provato in 4K abbiamo infatti notato una leggera sgranatura).

Arrivati a questo punto vi starete sicuramente dicendo "Sì, ok...ma quanto pesa, a livello prestazionale, tutto questo ben di Dio?". Quesito assolutamente lecito, specialmente in un settore dove negli ultimi anni molti titoli hanno spesso disatteso le aspettative a causa di un'ottimizzazione tutt'altro che brillante. Va però considerato che la natura del nostro hands-on fosse più "celebrativa" delle potenzialità grafica del titolo, piuttosto che indicativa per quanto concerne le sue performance. Dopotutto, quando ti trovi tra le mani un PC con a bordo una GTX 1080Ti, core i7-7700 e 16 Gb di RAM non puoi che sorridere, ringraziare per l'opportunità e divertirti come un bambino.

Noi, comunque, abbiamo provato a giocare un po' con i settaggi, salvo poi scoprire semplicemente che l'unico modo per riuscire a distogliere il counter del framerate dai 60 fissi in 4K fosse quello di impostare l'Anti-Aliasing sul più pesante MSAA (Multisampling Anti-Aliasing), Quando siamo tornati a casa, abbiamo anche cercato di testare il titolo in full HD e con una configurazione leggermente più umana (i5-3570K, GTX 1070 e 8 Gb di RAM), ricavandone sostanzialmente le stesse identiche impressioni. Insomma, Destiny 2 resta abbastanza fluido fino a che non si decide di impostare l'Anti-Aliasing al massimo, il quale in certe situazioni specifiche causa anche dei cali superiori ai 15 frame per secondo. L'impressione, in sostanza, è quella di trovarci al cospetto di un titolo "scalabile", non eccessivamente esoso a livello hardware (i requisiti ufficiali minimi, del resto, chiedono solamente una GTX 660, un I3-3250 e 6 Gb di RAM, mentre quelli raccomandati si spingono fino a una GTX 970, un i5-2400 e 8 Gb di RAM) e già discretamente ottimizzato. Certo, abbiamo notato diversi bug grafici (come alcune compenetrazioni poligonali), mente altri nostri colleghi hanno patito diversi problemi di stabilità del codice (con crash reiterati, disconnessioni improvvise, o addirittura l'impossibilità di avviare la partita o di completare la missione "Homecoming"). Tutti aspetti che speriamo vengano sistemati entro la release del 24 ottobre.

The Real Weapon

Discorso spinoso ma che sicuramente vale la pena affrontare è quello relativo ai controlli. Il primo Destiny fu concepito con in testa esclusivamente il pad, aspetto che, al netto dell'inevitabile necessità di rendere tutte le armi presenti in qualche modo uniche, ha permesso a Bungie di regalare ai giocatori un gunplay avvolgente e ricco di feedback differenti. Su PC, però, il miglior connubio tra precisione e reattività di mira garantito dal mouse potrebbe rischiare di far venir meno alcune sue sfaccettature. Pensiamo, ad esempio, al rinculo: su console, dove si può comunque fare affidamento su una certa dose di "aim-assist", il suo controllo è sicuramente meno responsivo. Non a caso, per controbilanciare, nel capitolo originale furono inserite delle hit-box più "permissive", così da preservare il livello di "sfida" e al contempo ridurre la frustrazione scaturita dai colpi non andati a segno.

Con il mouse, invece, certe "problematiche" si possono smorzare con delle semplici micro-correzioni di polso (che dipendono dalla sensibilità impostata e dai setting dei dpi della periferica) o ricorrendo alle sempreverdi "microraffiche", ovvero alla repentina e ritmata pressione del click sinistro per ridurre drasticamente il rinculo e lo spread dei colpi. Si tratta di dinamiche talmente comuni negli sparatutto competitivi in prima persona che vengono date sostanzialmente per scontate da tutti coloro che li giocano quotidianamente.

E Destiny 2 non fa assolutamente eccezione. Il feedback delle armi è molto simile a quello di un'arena shooter, quindi con un rapporto arcade/simulazione nettamente più sbilanciato in favore del primo, con la sola necessità di essere reattivi e veloci nell'adeguarsi agli spostamenti del nemico (che in PvP si fanno inevitabilmente più rapidi e imprevedibili).

Ciò potrebbe far storcere il naso a tutti coloro che in Destiny 2 cercavano un feedback della armi quasi "alieno", nuovo, originale, la cui immagine mitologica è stata costruita dalle qualità delle sparatorie espresse su console dall'episodio originale. La realtà, invece, è che abbiamo a che fare con un gunplay solidissimo, curato e sempre avvincente, ma che non vuole stravolgere il paradigma.

Il problema, semmai, va ricercato nelle hitbox: non sappiamo se Bungie abbia effettivamente deciso di fare copia/incolla di quelle presenti su console, ma ci è parso abbastanza chiaro che pecchino della precisione che ci si aspetterebbe da un titolo multigiocatore su PC. Un problema che, se non risolto, potrebbe portare a un appiattimento del livello di difficoltà e a degli squilibri nel bilanciamento globale sia dell'esperienza PvE sia di quella PvP.

Fortunatamente, nonostante questa problematica Bungie si è comunque impegnata per cercare di creare una diversificazione efficace nel feedback delle bocche da fuoco. Al netto delle (poche) armi provate, possiamo dire che l'auto-rifle ci è parsa sicuramente la tipologia più stabile e gestibile, anche se il danno non eccessivo e l'alto rateo di fuoco (che costringe a ricaricare molto spesso) non lo rendono tendenzialmente uno strumento letale. Tutt'altra musica invece le armi "pesanti", come lo shootgun e il fucile da cecchino, i quali presentano un rinculo estremamente accentuato e un rateo particolarmente basso, esponendo inesorabilmente il fianco del giocatore al contrattacco nemico in caso di colpo mancato. Speriamo insomma che il team di sviluppo riesca a intervenire in tempo per rendere ancora più preciso e profondo un gunplay che, al netto di alcune problematiche evidenti, non ci ha privati di diversi momenti entusiasmanti.