DiRT 4: il nuovo racing game di Codemasters

prende confidenza fin da tenera età con pad e tastiera e si appassiona rapidamente al mondo dei videogiochi, lavorando come giornalista sulle principali realtà online e occupandosi di sviluppo, attualmente in Forge Reply. Bassista fallito, ha ormai venduto lo strumento per passare dietro al microfono, sia per cantare che per condurre il podcast Gaming Effect. Cercatelo su, sue su

DiRT è una delle serie storiche di Codemasters, ma un episodio regolare mancava ormai da anni. Nel frattempo gli appassionati non sono rimasti a digiuno di racing game di qualità e, restando nell'ambito dei prodotti sviluppati dal team britannico, il merito è di DiRT Rally.

Arrivato su console quest'anno dopo un lungo periodo in Early Access su Steam, DiRT Rally ha dimostrato l'importanza con la quale vengono tenuti in considerazione i feedback degli utenti da parte dei ragazzi del team, in grado di plasmare i propri titoli in base alle richieste dei fan. DiRT 4 rappresenta quindi una sorta di ritorno alle origini: il numero progressivo che lo inserisce nella serie sta lì a testimoniarlo, proprio come la tipologia di contenuti proposti ed il modello di guida.

Senza paura

Il claim di DiRT 4 è "Be Fearless", quasi a segnare un collegamento con le atmosfere folli e le gare estreme alle quali la serie ha abituato il proprio pubblico. In realtà l'approccio di DiRT 4 è molto più vicino a DiRT Rally di quanto si pensi, e insomma gli eventi gymkhana spalla a spalla con Ken Block sono solo un ricordo. La struttura di base è classica e prevede i tipici rally a tappe, sia contemporanei che storici, con in più gli avvincenti eventi Rally Cross e la reintroduzione delle gare su buggy, intitolate Landrush. Anche a livello di mood generale, DiRT 4 risulta leggermente più serioso rispetto alle tonalità accese e alle interfacce sempre in movimento dei precedenti episodi della serie, segno che anche in quest'ambito l'approccio scelto per DiRT Rally ha fatto scuola.

Un ultimo elemento che va citato e che differenzia fortemente la serie DiRT da DiRT Rally è la difficoltà generale, legata a doppio filo dal livello di simulazione e dalla presenza degli aiuti alla guida. Se DiRT è sempre stato un titolo permissivo ma configurabile, adatto quindi anche ad un'utenza non particolarmente avvezza ai racing game, DiRT Rally si è imposto come un prodotto molto simulativo, in grado di offrire grandi soddisfazioni soprattutto a chi è stato disposto ad investire tempo, per impratichirsi e diventare competitivo, e risorse, come la disponibilità di un volante di buon livello. Da questo punto di vista DiRT 4 si posiziona nel mezzo, offrendo un menu molto chiaro che permette di scegliere tra alcuni preset, con in più la possibilità di andare a personalizzarli disabilitando gli aiuti, forzando l'uso delle visuali interne e aumentando l'abilità dell'intelligenza artificiale degli altri piloti.

Delle quattro configurazioni disponibili, Racer è quella più indicata per chi apprezza i racing game ma ha a disposizione solo il classico gamepad, mentre Pro rappresenta l'entry level per chi possiede un volante. La configurazione Fearless rappresenta poi il top della sfida, anche se purtroppo non era disponibile nella versione giocabile provata all'evento di annuncio svoltosi a Londra. Periferica di controllo a parte, DiRT 4 si è dimostrato molto divertente da guidare in ogni condizione, facendo percepire in modo netto le differenze tra una classica auto da rally e una buggy nelle due gare attualmente disponibili.

Proprio le gare rappresentano l'ovvio cuore pulsante di DiRT 4, ma con una grande novità: se le competizioni con le buggy sono ambientate in circuiti sterrati chiusi, i rally possono sfruttare la nuova tecnologia Your Stage. Si tratta di un vero e proprio motore procedurale che permette di generare tappe aperte a partire da alcuni parametri di base, come lunghezza e livello di complessità. Entrambi sono rappresentati nell'interfaccia sotto forma di barre, sulle quali è possibile agire liberamente con un cursore per fissare il valore preferito, impostando infine l'ora del giorno e le condizioni meteorologiche. Il sistema funziona discretamente bene e, soprattutto provando a configurare i parametri in maniera molto diversa tra una tappa e la successiva, si può gareggiare in luoghi molto diversi (sebbene sempre ambientati in Australia, l'unica ambientazione attualmente disponibile).

Tra gli aspetti maggiormente sottoposti a variazioni spiccano senza dubbio la pendenza del tracciato e la presenza di alberi, rocce ed altri elementi naturali a bordo strada. Ogni tappa risulta quindi fortemente caratterizzata e ci si può ritrovare a far scattare il cronometro in una zona ampia e pianeggiante, caratterizzata da scarsa vegetazione, risalendo quindi un pendio ricco di tornanti, per poi ridiscendere sul versante opposto attraverso una foresta che filtra la luce solare, facendo diminuire drasticamente la visibilità.

Dal punto di vista puramente visivo, la build provata mette in luce ambienti discretamente ricchi, che migliorano nettamente al peggioramento delle condizioni ambientali, con la nebbia e soprattutto la pioggia che riescono ad impreziosire la scena grazie a numerosi effetti e riflessioni sulle pozzanghere.

Si tratta comunque di una resa incostante, legata molto probabilmente al motore procedurale, in quanto non sempre gli ambienti che vengono generati riescono ad offrire scorci così interessanti, se non nei cambi netti come un improvviso crinale che si affaccia su un pendio in discesa, in grado di mettere in mostra tutta la vallata circostante.

La prova è comunque avventura su una pre-alpha, quindi ci sono sicuramente ampi margini di miglioramento, anche alla luce del fatto che le versioni PC e PlayStation 4 attualmente si equivalgono, con qualche calo di frame rate e un leggero tearing visibile in particolare sulla console Sony.