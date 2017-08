Dishonored La Morte dell'Esterno: provato lo spin-off della serie di Arkane

Nel corso della sua scoppiettante conferenza E3 Bethesda ha annunciato La Morte dell'Esterno, un prodotto che possiamo considerare a metà tra uno spin-off e un'espansione stand-alone. La strategia perseguita da publisher è a conti la stessa che Naughty Dog ha utilizzato con Uncharted L'Eredità Perduta: il titolo non si lega direttamente all'ultimo capitolo regolare della serie, ma rappresenta un'avventura autonoma e indipendente, e incarna insomma la volontà di abbracciare una strategia produttiva un po' diversa da quella tradizionale. Invece di spingere le vendite del Season Pass e puntare sui DLC (come successe con il bellissimo "dittico" composto da Il Pugnale di Dunwall e Le Streghe di Brigmore), meglio proporre un'esperienza svincolata dagli episodi principali, che non faccia comunque mistero di aderire al canone ludico della saga. Si tratta, probabilmente, anche della prima "prova su strada" di un modello produttivo che usi l'iterazione in maniera virtuosa, abbassando i costi per l'utente finale per consegnare ai fan un prodotto a prezzo budget.

Al di là delle considerazioni economiche, qui alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto finalmente mettere le mani su una versione di prova, che ci ha permesso di scoprire qualcosa in più sulle novità di questo "capitolo extra" di Dishonored.

La Morte dell'Esterno si ambienta pochi mesi dopo la conclusione del secondo capitolo. Il giocatore si troverà ad impersonare Billie Lurk, un personaggio importantissimo nell'economia narrativa della produzione, ma di cui in questa sede non sveliamo la seconda identità, per evitare pericolosi spoiler che potrebbero rovinare l'esperienza a chi ancora non ha giocato l'avventura di Corvo e Emily. Billie si ricongiungerà con il suo mentore, l'assassino Daud, impegnato in quella che considera la sua ultima e più importante missione: l'omicidio dell'Esterno. È proprio a causa di questa entità che il Caos si è diffuso a Karnaca e Dunwall, e Daud vuole cercare di liberare l'Impero da questo male strisciante anche per esorcizzare i fantasmi del suo terribile passato.

La nuova protagonista dovrà quindi affrontare culti segreti e gang di invasati per recuperare gli strumenti che, secondo le fonti di Daud, possono ferire e uccidere l'Esterno. Nella missione che abbiamo affrontato alla Gamescom l'obiettivo era quello di sottrarre un pugnale mistico, gelosamente conservato nella cassaforte di una delle personalità di spicco della città.

Sono bastati pochi minuti per sentirci a proprio agio: il gameplay di questo spin-off è sostanzialmente identico a quello dei capitoli regolari: un mix di azione e stealth in prima persona, con una marcata attenzione soprattutto per quest'ultimo aspetto (i combattimenti restano ancora molto ingessati). Come da tradizione è l'incredibile lavoro sul level design a rendere il gioco un grande gioiello: la struttura degli ambienti è pensata per lasciare all'utente una grande libertà d'interpretazione, permettendogli di raggiungere gli obiettivi in modi diversi a seconda delle sue propensioni. Che si voglia sfruttare l'astuzia, l'agilità, la forza bruta o lo spirito di osservazione, potremo trovare sempre una soluzione arguta o spericolata a tutte le situazioni proposte dall'avventura. L'utilizzo dei poteri sovrannaturali e degli oggetti allarga ulteriormente lo spettro di azioni a disposizione, per un impasto ludico che recupera l'eredità di Thief e la espande a dismisura.

Proprio in tema di level design, La Morte dell'Esterno ha saputo stupirci: il livello che abbiamo provato era vastissimo ma non dispersivo, rappresentando la giusta commistione fra le ambientazioni labirintiche del primo episodio e quelle ben più estese (ma a volte dispersive) del secondo capitolo.

La presenza di moltissimi ambienti interni permette di spostarsi non visti attraverso l'area di gioco, ma anche di indagare con attenzione per scoprire i segreti dei cittadini. Gli stessi obiettivi della missione sono pronti incentivare quest'ultimo approccio, mandandoci ad indagare nelle case dei compagni del nostro bersaglio. Così da scoprire, ad esempio, una "bussata segreta" indispensabile per farci aprire il cortile interno della dimora in cui dobbiamo penetrare, ma anche per recuperare la chiave della porta principale che si trova oltre il giardino. Come dicevamo poco sopra, sono largamente previsti anche approcci alternativi: Billie può ad esempio intrufolarsi nel salone di un tatuatore, per inchiostrarsi sulla pelle il simbolo di una setta segreta il cui rifugio comunica direttamente con la magione della nostra "preda".

Le trovate di questo episodio, avrete capito, potrebbero essere decisamente "ardite", forse persino più creative di quelle messe in campo dai due capitoli regolari. Anche all'interno della villa scopriremo per altro che la cassaforte in cui è custodito l'artefatto è protetta da un meccanismo di riconoscimento vocale, e dovremo trovare un modo per aggirarlo.

Nel corso della nostra prova abbiamo fatto largo utilizzo delle nuove abilità in dotazione a Billie.

La prima è una versione alternativa del classico Blink, che possiamo considerare un "teletrasporto in due fasi": il giocatore può creare una sagoma fantasmatica in un punto qualsiasi dell'ambientazione, e attivando una seconda volta il potere traslerà nella posizione di questo "fantoccio". Molto interessante la possibilità di utilizzare questa skill anche come strumento offensivo: teletrasportandosi nella porzione di spazio occupata da un essere umano, questo esploderà come se qualcuno gli "crescesse dall'interno". La contropartita è ovviamente la perdita di un discreto quantitativo di vita.

La seconda skill è invece un'abilità mimetica: arrivando alle spalle di un nemico possiamo possiamo stordirlo e prenderne le fattezze, magari per muoverci indisturbati oltre i posti di blocco disseminati per le strade di Karnaka.

Ogni istante in cui resteremo occultati con questo sistema, tuttavia, le riserve di energia si consumeranno. Infine, l'ultima abilità ha un valore completamente esplorativo: potremo bloccare il tempo e vagare liberamente in una forma "spirituale", che non ci permetterà di interagire con l'ambiente di gioco, ma ci darà l'opportunità di vedere il posizionamento di rune, amuleti d'osso e oggetti chiave.

Se siete fan appassionati della saga avrete capito che il team di sviluppo si è divertito ad inserire delle variazioni su tema delle abilità classiche, diversificate quanto basta per modificare i ritmi e le strategie di tutte le fasi di gioco (stealth, combattimento, esplorazione).

Per gli amanti dell'approccio classico, tuttavia, una volta portata a termine l'avventura si sbloccherà un particolare New Game Plus che permetterà di ri-affrontare l'avventura con alcune skill estratte dal secondo capitolo. Una trovata che ribadisce una volta di più quanto sia malleabile il gameplay di Dishonored e quando intelligente e calcolato sia il suo level design.

Arrivati sul finire della missione, in ogni caso, abbiamo con piacere abbandonato il pad, per evitare di rovinarci la sorpresa e scoprire altri elementi del racconto: preferiamo godercelo quando La Morte dell'Esterno uscirà ufficialmente, il prossimo 15 settembre.