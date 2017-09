Fallout 4 VR: esploriamo il Commonwealth in Realtà Virtuale

Bisogna essere sinceri: il mondo di Fallout è di un fascino incredibile, e nonostante sia un posto in cui è arduo sopravvivere, ogni fan avrà sognato almeno una volta di poterlo calpestare con i propri piedi. Sfortuna vuole che un tipo d'esperienza simile ancora non esista, ma grazie a Fallout 4 VR, per ora confermato solo su HTC Vive (si vocifera comunque di un approdo su PlayStation VR) si potranno muovere i primi passi in una Wasteland più viva ed avvolgente.

Ci dispiace solo dover ripetere le nostre considerazioni, già espresse per The Elder Scrolls V Skyrim VR: Fallout 4 fruito attraverso l'uso di un visore è potenzialmente un titolo da cinquanta megatoni, peccato che per funzionare a dovere dovrebbe esser semplificato di molti elementi e fornire un'esperienza quasi esclusivamente legata all'esplorazione e agli scontri. Questo significherebbe snaturare fortemente l'esperienza di gioco, ce ne rendiamo conto, ma è per questo che produzioni come Doom VFR ci sono sembrate molto più consone, anche per quanto riguarda il prezzo a cui sono proposte.

Lost in the Wastelands

Preso il casco ed impugnati i controller di Vive ci siamo quindi trovati nei pressi del distributore Red Rocket nelle vicinanze di Sanctuary Hills, abbiamo familiarizzato con i comandi e ci siamo guardati intorno, ammirando i ruderi della civiltà divorati dal sole e dalle radiazioni. Sul braccio sinistro avevamo il nostro fido Pip Boy, che poteva essere consultato muovendo fisicamente il controller, sul braccio destro c'erano i nostri armamenti, anche questi potevano essere ammirati in tutto il loro splendore postapocalittico.

Abbiamo poi iniziato a muoverci: il sistema di spostamento utilizzava il trackpad sinistro, ma gli sviluppatori ci hanno confermato che nella versione definitiva si potrà optare anche per il teletrasporto, quest'ultimo attivabile con la pressione del grilletto sinistro. Il movimento "classico" è senza dubbio più adeguato per intraprendere l'esplorazione, e ci ha permesso di camminare nelle lande radioattive facendo guizzare lo sguardo a destra e a manca, in maniera molto più naturale e soddisfacente. C'è da dire che, rispetto a Skyrim VR, la presentazione visiva di Fallout 4 VR è indiscutibilmente più cristallina e gradevole, sebbene permanga un po' di sporcizia dell'immagine e sia chiaramente visibile il reticolo del Vive.

Dopo aver fissato qualche minuto il desolante panorama, abbiamo impugnato le nostre armi (nella demo ce n'erano diverse, dalla pistola al lanciarazzi) sguinzagliando tutto il loro potenziale distruttivo su un gruppetto di predoni e qualche bloodbug svolazzante. Per sparare bastava puntare il controller destro e poi premere il grilletto: la mira si è rivelata essere piuttosto precisa ed intuitiva e dopo averci preso la mano siamo riusciti ad inanellare uccisioni con facilità.

Lo S.P.A.V. è relegato ad un bottone sopra il trackpad destro ed è sostanzialmente diverso da quello presente nella versione originale del gioco: premendo il tasto si attiva infatti uno slow motion durante il quale ci è possibile sforacchiare la sagoma dei nostri avversari, ma senza un'interfaccia che segnala le percentuali di successo nel colpire il bersaglio (anche perché i colpi andranno sparati mirando manualmente).

Ci è stato concesso di provare anche il sistema di crafting - lì gli spostamenti erano gestiti con il teletrasporto - ed abbiamo fatto una gita di piacere a bordo di una Power Armor, andando a sbattere il grugno contro un Deathclaw arrabbiato.

Chiaramente la build non era ancora definitiva (il gioco uscirà il 12 dicembre): il sistema di controllo va ancora perfezionato, l'interazione ambientale era ridotta praticamente a zero e il livello di difficoltà era tarato enormemente verso il basso.

Considerando che c'è ancora un po' di lavoro da fare, le nostre conclusioni a seguito di questa prova sono però quasi le medesime che abbiamo tratto con la versione per la realtà virtuale di Skyrim. Fallout 4 VR è divertente solo se preso a pillole e comincia a diventare pesante quando ci richiede di eseguire le mansioni più macchinose. È un gioco troppo complesso per essere proposto con così tanta semplicità su HTC Vive, e se i panorami desolati e polverosi possono ingolosire gli appassionati, tutto il resto sembra adattarsi troppo forzatamente ad un modo di fruire l'esperienza un po' distante dall'impostazione del Fallout 4 classico.