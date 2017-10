Fortnite: alla scoperta della modalità Orda

Nell'ondata di nuovi contenuti che Epic sta pubblicando per il suo Fortnite è finalmente arrivata anche l'immancabile Orda: una modalità che con la casa statunitense ha un legame storico, e che era stata chiesta a gran voce dalla community. Vediamo nel dettaglio cosa offre.

Uno dei problemi maggiori evidenziati dalla community in questi primi mesi di early access riguarda la durata spesso estenuante di alcune partite. Sebbene esistano alcune missioni completabili in pochi minuti, oltre addirittura a quelle con un tempo limite, imbarcandosi in certe attività si rischia di superare tranquillamente l'ora di gioco prima di poter portare a compimento l'impresa. Ecco dunque che la modalità Orda risponde in parte all'esigenza di un game mode più snello: gli scontri sono intensi, ostici e brevi; sono pochi i secondi che separano un'ondata e l'altra, e la componente shooter resta molto più centrale rispetto all'esperienza tradizionale offerta da Fortnite.

Orda senza fine

La struttura di gioco prevede dieci ondate con un numero di nemici in costante crescita, e intervalli di recupero e creazione delle basi sempre più brevi tra di loro. Si partirà con pochissime risorse, che verranno rimpinguate a ogni fine turno, e dovremo scegliere con attenzione cosa costruire: potremmo anche decidere di saltare una fase di costruzione e risparmiare materiali, sapendo che le armi più potenti si renderanno disponibili solo verso le ultime ondate. Affrontare l'intera partita con armi di medio livello, o rischiare i primi turni con armi pessime e annientare il nemico con le più potenti verso le battute finali? La scelta è vostra.

Come sempre, bisogna ricordare che Fortnite nasce come gioco cooperativo e di squadra, e l'esperienza della modalità orda non fa eccezione: giocare con una squadra affiatata, magari mentre si è tutti in cuffia a comunicare in tempo reale, vi renderà le battaglie non solo più equilibrate, ma anche più divertenti. Purtroppo anche chi è ormai di livello molto alto dovrà seguire un percorso prestabilito, affrontando missioni di un livello infinitamente più basso del suo: ciò porterà, quantomeno all'inizio, a una noia generale, dato che difficilmente il primo "blocco" di scontri offrirà una sfida sensibile per chi ha già superato il livello 30.

Purtroppo il problema diventa esattamente opposto con i livelli leggermente più avanzati: certe ondate di nemici sembreranno sostanzialmente impossibili da affrontare. Fronteggiare anche ai livelli intermedi orde di Smasher e Banshee (due classi di nemici di Fortnite) è un inferno, e c'è il concreto rischio di rimanere con la base completamente spoglia per il turno successivo.

Strutturalmente parlando la modalità ci chiede di difendere una serie di basi precostruire piazzate in una mappa che non cambia mai. Una soluzione del genere fa perdere un po' di mordente: invece di garantire una serie di mappe procedurali che offrano approcci sempre diversi, il titolo spinge a perfezionare la conoscenza della singola mappa per sfruttarne al massimo le risorse. La lunghezza del percorso di crescita previsto rende tuttavia estenuante la ripetizione delle attività. L'impressione, insomma, è che il team abbia voluto diluire un po' troppo i contenuti, puntando sulla longevità ad ogni costo.



C'è anche da dire che, per un giocatore accanito di Fortnite, la modalità Orda rappresenta una soluzione ottimale alla maggior parte dei problemi dell'endgame: le armi leggendarie ed epiche sbloccabili a seguito di determinate vittorie richiedono molti meno materiali del normale per essere create, e hanno statistiche ottime.

Ciò permette finalmente di poter equipaggiare con una certa costanza e tranquillità armi dalla qualità eccellente, senza che ciò comporti una compulsiva e asfissiante ricerca di materiali rari e preziosi.

Nonostante quest'ultima particolarità, la modalità Orda di Fortnite può essere considerata il primo passo falso da parte di Epic Games, che con Survive the Storm e Battle Royale ci aveva abituati a nuovi nemici, nuove modalità, nuove armi e soprattutto un ottimo PVP. Data la costanza dello studio nel supportare la loro nuova IP siamo sicuri che questo non sarà l'ultimo degli aggiornamenti, ed è di certo apprezzabile che ogni mese ci sia qualcosa di nuovo per gli utenti. Ma se il rischio è quello di trovarsi di fronte a modalità simili, forse è preferibile prendersi più tempo per ragionare sui nuovi contenuti.