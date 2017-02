Get Even Provato

"Come fai a spiegare un titolo come Get Even?" ci chiedono i ragazzi di The Farm 51, dopo averci fatto provare per poco meno di tre ore la loro creatura. "Per capire che tipo di gioco hai di fronte devi per forza provarlo, farti scombussolare il cervello dal racconto, provare da solo a districare una matassa narrativa che sulle prime sembra quasi incomprensibile".

Ovviamente hanno ragione, tanto che è difficile persino mettere nero su bianco le sensazioni suscitate dall'hands-on. Get Even, insomma, è un prodotto fumoso, complicato da raccontare e difficile da inquadrare. Un titolo complesso e misterioso come la sua trama, che procede a singhiozzi, destabilizza, lascia il giocatore senza indizi. Nonostante si tratti di un titolo in prima persona, e nonostante in più di un'occasione si debba usare un'arma da fuoco, non dovete assolutamente aspettarvi di giocare ad uno sparatutto. Quello che conta di più, infatti, è la storia: non uno shooter, quindi, ma un'avventura in prima persona, che vuole rimanere sfuggente, mostrandosi a sprazzi come se fosse un incoerente collage di frammenti mnemonici.

Il gioco comincia scaraventandoci nei panni del signor Black, un agente speciale incaricato di recuperare una ragazza finita ostaggio di un gruppo militare. Il racconto è più che essenziale, quasi ermetico: le premesse sono presentate in maniera sbrigativa e c'è poco tempo per scoprire qualche dettaglio in più sul protagonista o sulla sua missione. Fin dai primi momenti di gioco, però si capisce che il gameplay non si focalizza su azione e sparatorie: buona parte del tempo si passa anzi a sondare gli ambienti grazie alla telecamera del telefonino. Attivando uno speciale filtro UV, ad esempio, è possibile rilevare impronte e tracce di sangue che potrebbero indirizzarci verso il nostro obiettivo, mentre grazie ad un semplice scanner ambientale si possono trovare e catalogare indizi. Un sigaro ancora fumante, un'impronta digitale, un drappo strappato: sono tutti oggetti che dovrebbero darci qualche informazione in più su quello che sta succedendo, ma che restano sfortunatamente i pezzi di un puzzle che non riusciremo a ricomporre. Il nostro protagonista, infatti, si troverà ad un certo punto di fronte alla ragazza scomparsa, legata ad un ordigno esplosivo con un contro alla rovescia troppo breve per intervenire. E poi, il buio. Voci confuse, un gran giramento di testa, ed il risveglio in un luogo diverso. Più precisamente, ci spiega una voce misteriosa diffusa da un gracchiante megafono, in una clinica in cui si rimette in sesto il cervello della gente.

Non sembra un luogo piacevole. Attaccato alla faccia, Black ha uno strano congegno che sembra un caschetto per la Realtà Virtuale. Le sue propaggini metalliche sembrano quasi infilarsi nel cervello, pronte ad iniettargli di tutto nella memoria: frammenti dei ricordi danneggiati, ricostruzioni virtuali degli eventi, immagini e suggestioni. È così che il nostro protagonista dovrebbe guarire.

Eppure siamo sicuri che ci sia qualcosa che non va. Più che una clinica, il luogo in cui ci troviamo assomiglia ad un manicomio: ci sono celle sigillate e pazienti dal carattere... "bizzarro". Un uomo se ne sta rintanato in un angolo, con il nostro stesso congegno incollato agli occhi, dondolando come se avesse perso il senno. Un altro, nel bel mezzo di un delirio allucinato, viene folgorato sul posto da una scarica elettrica che lo mette a tacere. Get Even, d'un tratto, assume insomma i contorni di un horror psicologico, costringendoci a vagare per le sale lugubri e terribili di questo luogo misterioso.

E poi cambia ancora: il marchingegno diabolico ci spara nel cervello la ricostruzione di una vecchia missione. Qui dobbiamo infiltrarci nei laboratori di qualche corporazione, per rubare il prototipo della Corner Gun: un'arma che permette di sparare anche oltre gli angoli senza esporsi, restando in copertura. La useremo di lì a poco, in un'altra sequenza che sottolinea quanto il gioco voglia restare lontano dai ritmi di uno sparatutto: anche quando si deve premere il grilletto, Get Even ci chiede più che altro di ragionare, trovando una posizione di vantaggio da cui mirare non visti i bersagli.

Quello che più colpisce di Get Even, in ogni caso, non è la varietà di situazioni, bensì la composizione machiavellica del plot. La storia schizza fra diverse linee temporali, ci sballotta avanti e indietro, e poi da una parte all'altra: corridoi che si ripetono tutti uguali, stanze mai viste che si alternano ad ambienti familiari, immagini che si materializzano per un istante davanti ai nostri occhi. Get Even non lascia mai capire quali eventi siano reali e quali siano invece frutto di una ricostruzione digitale, per distruggere così ogni nostra certezza.

Chi è davvero il protagonista? Un agente sottoposto ad una terapia disumana, oppure un folle che si lascia andare a strane fantasie?

La capacità di assemblare un intreccio interessante e misterioso sembra essere insomma il punto forte della produzione, che proprio dopo un paio d'ore spiazza l'utente grazie ad una sequenza di colpi di scena davvero memorabili.

Scopriamo ad esempio che il nostro carceriere ha deciso di farci vivere una parte dei suoi ricordi, per trasmetterci così le sensazioni legate ad una tragedia che, con tutta probabilità, siamo stati proprio noi ad innescare.

Gli eventi importanti cominciano a moltiplicarsi, così come i nomi, i luoghi, i punti di vista.

Rimettere insieme le cose è un'impresa improba e complessa, e anche all'interno del centro di recupero cominciano a verificarsi strani fenomeni: i pazienti sembrano in preda ad una follia distruttiva, guidati in una violenta rivolta da un misterioso "Burattinaio".

Ben presto si finisce a vivere, una dopo l'altra, una serie di scene apparentemente sconnesse, indipendenti, che sarà nostro compito ricollocare all'interno di una complessa continuity. Il tema dell'indagine è uno degli elementi preponderanti, in Get Even: di tanto in tanto, inquadrando con il nostro visore una strana fotografia composta di cifre digitali, è possibile infilarsi in un ambiente virtuale, una sorta di "Sala delle Prove". Qui, disposti ordinatamente su una serie di tabelloni, troveremo tutti gli indizi che avremo raccolto: documenti letti, foto scattate, registrazioni. Si tratta di un sistema che ci permette di tener traccia delle nostre scoperte, ma anche di rigiocare le varie sequenze alla ricerca di oggetti che potrebbero esserci sfuggiti. A seconda del grado di completamento della nostra indagine, infatti, potrebbero verificarsi dei cambiamento importanti nell'intreccio. La durata dell'avventura, insomma, stimata attorno alle 8 ore, potrebbe salire nel caso in cui si vogliano scoprire tutti i retroscena delle vicende.

Allo stato attuale dei fatti, paradossalmente, è proprio la longevità dichiarata dal team di sviluppo a lasciarci dubbiosi. Nel corso della nostra prova l'orizzonte degli eventi ha iniziato a definirsi, fino a darci un quadro più o meno preciso della situazione.

I colpi di scena già citati ci sono sembrati interessanti ed efficaci, e non riusciamo a pensare ad altre trovate che potrebbero estendere con efficacia la durata del racconto. Il rischio, insomma, è quello che Get Even possa diluire il racconto per cercare di allungare il brodo, e sarebbe davvero un peccato. Anche perché le sparatorie, proprio verso la fine del nostro playtest, hanno iniziato a farsi un po' ripetitive e tediose, anche a causa di un gunplay non proprio fluido e dinamico (ad ulteriore conferma che il focus della produzione non si nasconde nelle fasi più movimentate). Staremo a vedere se il team polacco riuscirà a tenere alta l'attenzione dei giocatori con qualche nuova, inattesa trovata, e soprattutto se i mesi che ci separano dal lancio (previsto per il 26 maggio) basteranno per risolvere i problemi tecnici ad oggi ancora molto visibili. Oltre a presentare un comparto grafico non proprio brillante, infatti, la versione da noi provata presentava diversi bug, un framerate incostante in molte situazioni, e qualche intoppo relativo alla stabilità del codice. Davvero evocativo, invece, l'accompagnamento musicale, che unito all'ottimo lavoro svolto sulle campionature riesce a rendere convincenti le atmosfere: ora disturbanti, ora oniriche, ora sospese e scollate dalla realtà.

Complessivamente, avrete capito, Get Even è un progetto interessante, che riesce a colpire con un'identità forte e diverse trovate molto peculiari. Non è uno sparatutto, ma un racconto interattivo, un'indagine digitale in cui di tanto in tanto si infilano (pallide) sequenze da shooter in prima persona. È un bene che Bandai-Namco abbia deciso di investire in un progetto del genere, intrigante e fuori dagli schemi. Speriamo che il team riesca a scavalcare gli intoppi tecnici, e ci consegni una solida avventura investigativa, ispirata -per lo meno nella struttura- a capolavori come Inception, Memento e Sourcecode.