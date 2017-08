Gravel: il nuovo racing di Milestone sfreccia alla Gamescom 2017

Gravel rappresenta il ritorno di Milestone nel circuito dei racing game di stampo arcade dai tempi di Screamer: provando a cambiare marcia rispetto ai suoi titoli più simulativi, il team tricolore intende sorprendere la sua platea con un corsistico più accessibile e disimpegnato, dotato di un modello di guida intuitivo e facilmente padroneggiabile, ma non per questo superficiale o poco profondo, con il quale affrontare velocissime gare off-roads.

Grazie ad una mole contenutistica non indifferente, ad uno story mode - come vedremo - strutturato a modello di un web show e, infine, ad un comparto tecnico piuttosto appariscente, realizzato con la potenza dell'Unreal Engine 4, Gravel si propone come un parco giochi automobilistico ricco e divertente, all'insegna dell'intrattenimento a metà strada tra lo spirito agonistico ed il puro passatempo.

Fango e motori

La presentazione tenutasi alla Gamescom di Colonia ha messo subito in luce gli aspetti chiave della produzione, focalizzandosi in misura maggiore sulla corposità dell'offerta ludica: con 65 tracciati, più di 70 macchine e ben 18 locations, Gravel non lesina certo nella varietà di contenuti, conducendoci all'interno di un viaggio virtuale tra luoghi assai differenti tra di loro: dall'Alaska alla Polinesia, passando attraverso i territori australiani, affronteremo quindi gare adrenaliniche e veloci, aggressive ed immediate, seguendo lo spirito del semplice e schietto divertimento arcade.

La natura meno elaborata del driving system non implica però che le auto non richiedano un po' di sana pratica prima di essere padroneggiate a dovere.

La presenza di ben nove categorie di veicoli, del resto, presuppone una buona diversificazione in termini di manovrabilità: saranno inoltre disponibili quattro discipline, ossia il Cross Country, il Wild Rush, lo Stadium Circuit e lo Speed Cross, ognuno con al suo interno un variabile quantitativo di piste. Dinanzi a questi numeri, quindi, appare chiaro che Gravel non prende affatto sottogamba la voglia di intrattenere e coinvolgere i piloti virtuali per il maggior numero di ore possibili.

Tutti i bolidi che compongono il nostro garage saranno - in aggiunta - riproduzioni fedelissime di veicoli reali, con annessi sponsor come Lancia, FIAT e Ford a drappeggiare le carrozzerie, cui si affiancano anche una serie di livree completamente originali, appositamente ideate da Milestone per l'occasione. La cura per i dettagli va oltre il semplice corredo estetico per abbracciare anche la dimensione prettamente ludica: a fornire una giustificazione narrativa alle nostre gare ci penserà il peculiare Story Mode, costruito - come già accennato - seguendo lo stile di uno show per il web, chiamato Gravel Channel. Seguendo le fittizie puntate dello spettacolo, dovremo man mano scontrarci a viso aperto con i campioni delle quattro discipline sopracitate, acquisendo sempre più popolarità e giungendo fino al testa a testa contro il boss conclusivo, ossia il vincitore della passata edizione del Gravel Channel.

Accanto alla modalità carriera, ancora tutta da sviscerare, trovano spazio immancabili gare in multiplayer, che variano dalla classica quick race al ben più esteso Campionato, giungendo infine ad un tradizionale "cattura la bandiera" e ad un più originale King Run, ossia una variante del capture the flag in cui guadagna maggior punteggio il giocatore che riesce a tenere per più tempo una corona sul suo tettuccio. "Sorpassati" i convenevoli di preparazione, giunge finalmente il momento di scendere in pista: la demo messa a disposizione della stampa prevedeva la possibilità di cimentarsi in una gara su quattro percorsi, uno per ogni disciplina del gioco.

Al volante, il gameplay ha dato prova di una buona dose di maneggevolezza, grazie alla quale sono bastati pochi minuti per prendere confidenza con il sistema di controllo e con la gestione del veicolo alle sollecitazioni più estreme, che dipendono non solo dalla natura del terreno sul quale si svolgerà la corsa, ma anche al diverso dosaggio dell'acceleratore durante le derapate. Il peso del mezzo, come se non bastasse, influenzerà chiaramente la piena padronanza della vettura, costringendoci a testare alternative varianti o addirittura intere categorie di automobili per comprendere quali di esse si sposano con maggiore equilibrio in base alle condizioni della gara.

Prima di che scatti il semaforo verde, infatti, avremo la facoltà di modificare i parametri della competizione, cambiando l'ora del giorno ed anche il clima della location. Le variazioni meteorologiche saranno applicabili solo se pienamente coerenti con il luogo adibito alla corsa (ad esempio non potremo mai scegliere di gareggiare nella neve in Australia) e finiranno per interferire leggermente sul controllo della macchina. Siamo stati quindi catapultati in sfide all'ultima derapata, prendendo gli avversari a sportellate pur di avere la meglio e tagliare per primi il traguardo.

A tal proposito, l'intelligenza artificiale si è dimostrata priva di scrupoli, attaccandoci nelle curve molto strette senza nessun rispetto per la guida pulita, mandandoci spesso fuori pista o capovolgendo la nostra auto. In caso di errore, tuttavia, nulla ci vieterà di attivare il pulsante di rewind per tornare indietro di qualche secondo, come avviene nella serie Forza, e porre rimedio ai nostri sbagli.

Molti capitomboli saranno conseguenza diretta di un sistema fisico, al momento, ancora un po' leggero, non sempre implementato col giusto criterio: ma si tratta di piccolezze che verranno certamente arginate nei mesi che ci separano dalla release finale. Già da ora, comunque, Gravel si mostra in ottima forma dal punto di vista sia ludico che grafico: l'Unreal Engine 4 mette in mostra i muscoli quando gioca con i riflessi della luce al tramonto e dell'effettistica della polvere che si sedimenta sulla scocca di bolidi. Bisognosi ancora di alcuni perfezionamenti sono i modelli delle auto e, più in generale, il livello di dettaglio dell'ambiente circostante. Attualmente posto in una acerba via di mezzo tra la fase alpha e quella beta, Gravel comincia a farci intravedere le sue effettive competenze a volante. Mentre il gioco fa il pieno di feedback in attesa del suo arrivo nei box del mercato videoludico, la nostra speranza è che Milestone, con questo fresco e vivace modello di guida, non finisca tristemente "fuori pista".